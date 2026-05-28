Verstappen en Hamilton bejubeld: "Ze zijn geen vijanden meer"

Lewis Hamilton heeft lof geoogst voor de manier waarop hij afgelopen weekend de strijd aanging met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada. De Brit en de Nederlander vochten een intens gevecht uit om de tweede plaats, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Marc Surer viel vooral het wederzijdse respect tussen beide kemphanen op.

Hamilton en Verstappen stonden in 2021 nog lijnrecht tegenover elkaar in één van de meest verhitte titelgevechten uit de Formule 1-geschiedenis. De rivaliteit liep destijds hoog op, met meerdere controversiële incidenten en een kampioenschapsstrijd die pas in de slotrace werd beslist in het voordeel van Verstappen.

‘Hamilton en Verstappen tonen volwassenheid’

In Canada kruisten de twee opnieuw de degens, ditmaal in de strijd om P2. Hamilton hing lange tijd in de versnellingsbak van Verstappen en plaatste uiteindelijk een late remactie om voorbij de Red Bull-coureur te gaan. Verstappen liet daarbij voldoende ruimte, waarna Hamilton zijn positie wist vast te houden en zijn beste resultaat sinds zijn overstap naar Ferrari veiligstelde.

Volgens Surer was vooral de sportieve manier waarop beide wereldkampioenen elkaar behandelden opvallend. De Zwitser zag twee ervaren coureurs die elkaar na jaren van spanning opnieuw met respect benaderen. “Het was ongelooflijk fair tussen die twee. Het was echt genieten om hen zo te zien racen. Twee absolute toppers die vroeger lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar vandaag duidelijk met veel respect met elkaar omgaan”, klinkt het bij Champ1.

‘Geen gezworen vijanden meer’

Surer benadrukt dat de verhouding tussen Hamilton en Verstappen de afgelopen jaren sterk veranderd is. Waar de spanningen in 2021 nog hoog opliepen, ziet hij nu een veel volwassenere dynamiek tussen de twee rivalen.

“In 2021 ging het er soms keihard aan toe en leek er amper ruimte voor begrip, maar nu zie je dat er respect gegroeid is. Dat maakte het gevecht ook zo mooi om naar te kijken”, stelt de analist. “Ze zijn door de jaren heen opnieuw dichter naar elkaar toegegroeid. Het feit dat ze zich verzoend hebben, toont dat het volwassen mannen zijn en geen kinderen.”

Rimmer

Posts: 13.315

Max was altijd al respectvol en normaal. Hij kon niet voor niets met iedereen op de grid opschieten.
Het was Lewis die zich altijd afzonderde van de meesten en die in 2021 keer op keer op en over het randje ging. Hij heeft die absolute strijd/vijandschap nodig om zich op te laden.
2021 was voor...

  • 4
  • 28 mei 2026 - 13:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 682

    Twee coureurs die momenteel voor "spel en bonen" meedoen in het WK, logisch dat er een tijdelijke "wapen-stilstand' is, waar moeten ze moeilijk over gaan doen, over een p4 of p5, en incidenteel een podiumpje als de betere teams pech hebben? Wat maakt het overigens uit? Die coureurs hoeven echt "besties' te zijn.

    • + 2
    • 28 mei 2026 - 12:54
    • Bertrand Gachot

      Posts: 682

      spel = spek, zie een van de vorige berichten waar het ging over "spekkopers"

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:57
    • The Wolf

      Posts: 914

      Dat dus. Beetje kinderlijk verhaal van Surer. Het gaat niet om de titel, nog niet eens om overwinningen. Dan kan de strijd op de baan ferm zijn maar raken ze niet zodanig verhit dat ze het 'sympathieke toneelstukje' na de finish niet kunnen opvoeren. Mochten ze samen nog eens om de titel strijden dan gaat het wel anders, dan verdampt het zgn respect meteen........ en wordt het weer gezellig :)

      • + 3
      • 28 mei 2026 - 13:11
    • Larry Perkins

      Posts: 65.317

      Wat jullie zeggen, met de kanttekening dat het m.i. niet tijdelijk zal zijn omdat Hamilton niet nog eens om de wereldtitel gaat strijden (Verstappen waarschijnlijk wel).

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 14:05
  • Kubica

    Posts: 5.715

    Volgens mij zijn ze dat allang niet meer en is er meer respect tussen die twee dan tussen hun 'fans'.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 13:08
  • Rimmer

    Posts: 13.315

    Max was altijd al respectvol en normaal. Hij kon niet voor niets met iedereen op de grid opschieten.
    Het was Lewis die zich altijd afzonderde van de meesten en die in 2021 keer op keer op en over het randje ging. Hij heeft die absolute strijd/vijandschap nodig om zich op te laden.
    2021 was voor Lewis dan ook een geschenk. In de jaren daarna leerde hij nederigheid. Sindsdien zien we voorzichtig hoe Lewis meer ontspannen in het leven en in de racerij staat.
    Schumacher was na zijn eerste pensioen ook ineens veel aardiger naar collega’s. Alonso ging van uberkwal naar redelijk sympathiek door al die jaren van tegenslag. Allemaal werden ze een fijner mens toen het succes wegviel en jaren van ellende kwamen.
    Max daarentegen heeft dat niet nodig. Die is altijd zichzelf en heeft altijd respect naar anderen toe tenzij ze het er zelf naar maken.

    • + 4
    • 28 mei 2026 - 13:13
  • Larry Perkins

    Posts: 65.317

    Surer: “Het was ongelooflijk fair tussen die twee. Het was echt genieten om hen zo te zien racen."

    Het klopt dat Hamilton nu met meer respect met Verstappen omgaat maar de 'inhaalactie' (het voorbij rijden) staat daar los van, want...
    1. In de ronden daarvoor wist Max al dat hij een sitting dog was.
    2. Had Max een kans gehad dan had hij zich wel hard maar fair verdedigd.

    Zei het al eerder: Als je nergens iets vanaf zou weten, dan leek het wel als of de RB22 kapot ging of een blauwe vlag had gekregen, zo groot was het snelheidsverschil...

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 14:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

