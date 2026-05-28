Lewis Hamilton heeft lof geoogst voor de manier waarop hij afgelopen weekend de strijd aanging met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada. De Brit en de Nederlander vochten een intens gevecht uit om de tweede plaats, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Marc Surer viel vooral het wederzijdse respect tussen beide kemphanen op.

Hamilton en Verstappen stonden in 2021 nog lijnrecht tegenover elkaar in één van de meest verhitte titelgevechten uit de Formule 1-geschiedenis. De rivaliteit liep destijds hoog op, met meerdere controversiële incidenten en een kampioenschapsstrijd die pas in de slotrace werd beslist in het voordeel van Verstappen.

‘Hamilton en Verstappen tonen volwassenheid’

In Canada kruisten de twee opnieuw de degens, ditmaal in de strijd om P2. Hamilton hing lange tijd in de versnellingsbak van Verstappen en plaatste uiteindelijk een late remactie om voorbij de Red Bull-coureur te gaan. Verstappen liet daarbij voldoende ruimte, waarna Hamilton zijn positie wist vast te houden en zijn beste resultaat sinds zijn overstap naar Ferrari veiligstelde.

Volgens Surer was vooral de sportieve manier waarop beide wereldkampioenen elkaar behandelden opvallend. De Zwitser zag twee ervaren coureurs die elkaar na jaren van spanning opnieuw met respect benaderen. “Het was ongelooflijk fair tussen die twee. Het was echt genieten om hen zo te zien racen. Twee absolute toppers die vroeger lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar vandaag duidelijk met veel respect met elkaar omgaan”, klinkt het bij Champ1.

‘Geen gezworen vijanden meer’

Surer benadrukt dat de verhouding tussen Hamilton en Verstappen de afgelopen jaren sterk veranderd is. Waar de spanningen in 2021 nog hoog opliepen, ziet hij nu een veel volwassenere dynamiek tussen de twee rivalen.

“In 2021 ging het er soms keihard aan toe en leek er amper ruimte voor begrip, maar nu zie je dat er respect gegroeid is. Dat maakte het gevecht ook zo mooi om naar te kijken”, stelt de analist. “Ze zijn door de jaren heen opnieuw dichter naar elkaar toegegroeid. Het feit dat ze zich verzoend hebben, toont dat het volwassen mannen zijn en geen kinderen.”