Lance Stroll zal zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve vanuit de pitlane gaan starten. Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van de Canadees, en daarmee hebben ze de parc fermé-regels gebroken. Dat zorgt er automatisch voor dat Stroll vanuit de pitlane aan de race moet beginnen.

Stroll kent tot nu toe geen sterk raceweekend in zijn thuisland. Het team van Aston Martin heeft het het hele seizoen al lastig, maar Stroll presteert dit weekend opvallend zwak. Hij wist geen vuist te maken in de sprint kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de tegenvallende 21ste tijd. Alleen de Cadillac van Valtteri Bottas was langzamer dan de Canadees.

Het team van Aston Martin heeft dan ook ingegrepen bij de auto van Stroll. Ze hebben besloten om een aantal motoronderdelen te vervangen, en daarnaast hebben ze ook de set-up van de auto van de Canadees aangepast. Dit betekent dat ze de parc fermé-regels hebben verbroken, en dat leidt altijd tot een pitlanestart.

Waarom heeft Aston Martin ingegrepen?

Aston Martin verklaart de ingreep bij de auto van Stroll in een statement: "Lance zal de race van vandaag vanuit de pitlane starten. We hebben een strategisch besluit genomen door de batterij te vervangen en een aantal zaken aan de set-up te veranderen."

Stroll is voorlopig de enige coureur die de Grand Prix van Canada vanuit de pitlane zal starten. Tijdens de sprintrace van gisteren was het drukker in de pits, toen meerdere teams besloten aanpassingen door te voeren aan de auto's.

Wat zijn de verwachtingen voor de race?

De Grand Prix van Canada gaat over ruim twee uur van start, en Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli delen de eerste startrij. Het regende in de ochtenduren in Canada, waar het ook zeer koud is. Er kunnen nog een aantal druppels vallen, maar het lijkt erop dat het droog blijft als de lichten doven voor de race.