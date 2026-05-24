user icon
icon

Aston Martin grijpt in: Stroll start vanuit de pitlane in Canada

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin grijpt in: Stroll start vanuit de pitlane in Canada

Lance Stroll zal zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve vanuit de pitlane gaan starten. Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van de Canadees, en daarmee hebben ze de parc fermé-regels gebroken. Dat zorgt er automatisch voor dat Stroll vanuit de pitlane aan de race moet beginnen.

Stroll kent tot nu toe geen sterk raceweekend in zijn thuisland. Het team van Aston Martin heeft het het hele seizoen al lastig, maar Stroll presteert dit weekend opvallend zwak. Hij wist geen vuist te maken in de sprint kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de tegenvallende 21ste tijd. Alleen de Cadillac van Valtteri Bottas was langzamer dan de Canadees.

Meer over Aston Martin Voormalig Honda-engineer snoeihard voor Newey: "Aston stort in"

Voormalig Honda-engineer snoeihard voor Newey: "Aston stort in"

17 mei
 Alonso duidelijk: "Ik hoef niemand meer te overtuigen hoe goed ik ben"

Alonso duidelijk: "Ik hoef niemand meer te overtuigen hoe goed ik ben"

24 mei

Het team van Aston Martin heeft dan ook ingegrepen bij de auto van Stroll. Ze hebben besloten om een aantal motoronderdelen te vervangen, en daarnaast hebben ze ook de set-up van de auto van de Canadees aangepast. Dit betekent dat ze de parc fermé-regels hebben verbroken, en dat leidt altijd tot een pitlanestart.

Waarom heeft Aston Martin ingegrepen?

Aston Martin verklaart de ingreep bij de auto van Stroll in een statement: "Lance zal de race van vandaag vanuit de pitlane starten. We hebben een strategisch besluit genomen door de batterij te vervangen en een aantal zaken aan de set-up te veranderen."

Stroll is voorlopig de enige coureur die de Grand Prix van Canada vanuit de pitlane zal starten. Tijdens de sprintrace van gisteren was het drukker in de pits, toen meerdere teams besloten aanpassingen door te voeren aan de auto's. 

Wat zijn de verwachtingen voor de race?

De Grand Prix van Canada gaat over ruim twee uur van start, en Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli delen de eerste startrij. Het regende in de ochtenduren in Canada, waar het ook zeer koud is. Er kunnen nog een aantal druppels vallen, maar het lijkt erop dat het droog blijft als de lichten doven voor de race.

Larry Perkins

Posts: 65.232

Stroll: "Nou kan ik mijn auto #%@^&$@# in de opwarmronde niet in de grindbak parkeren en zit ik nog langer in die kl*te Aston Martin."

  • 2
  • 24 mei 2026 - 20:09
F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.231

    Stroll: "Nou kan ik mijn auto #%@^&$@# in de opwarmronde niet in de grindbak parkeren en zit ik nog langer in die kl*te Aston Martin."

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 20:09

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar