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Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

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Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

Lance Stroll heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco de oorzaak van zijn crash bij Aston Martin gelegd. De Canadese coureur stelt dat een probleem met de aandrijflijn ervoor zorgde dat hij de controle over zijn bolide verloor, waarna hij hard in de barrières terechtkwam. Daarmee lijkt een eerdere waarschuwing van Fernando Alonso achteraf werkelijkheid te zijn geworden.

Stroll reed in de slotfase van de race op de zestiende plaats toen het misging in de Antony Noghès-bocht. De Aston Martin-coureur schoot rechtdoor en belandde hard in de Tecpro-barriers, waardoor zijn race direct ten einde kwam.

Stroll wijst naar motorproblemen als oorzaak

Na afloop maakte Stroll duidelijk dat hij niet denkt dat een fout van hemzelf of de staat van het asfalt de aanleiding vormde voor de crash. Volgens de Canadees kampte hij al de hele race met problemen rondom de motorrem en de aandrijving van zijn wagen.

"We zaten aan het einde van de wedstrijd en eigenlijk hadden we de hele race al last van onvoorspelbaar gedrag van de motorrem. Dat speelt zelfs al het hele seizoen. De auto reageert nooit helemaal hetzelfde en dat verandert voortdurend van bocht tot bocht", legde Stroll uit.

Volgens de Aston Martin-coureur sloeg het probleem precies toe op het moment dat hij de bocht instuurde. "In die bocht voelde het alsof de auto me letterlijk richting de muur duwde. Het leek alsof het gaspedaal voor de helft bleef hangen, waardoor de auto bleef aandrijven op een moment dat dat absoluut niet de bedoeling was."

Waarschuwing Alonso blijkt terecht

Opvallend genoeg was het asfalt op dat deel van het stratencircuit beschadigd geraakt, maar Stroll gelooft niet dat dat iets met zijn crash te maken had. De Canadees houdt vast aan zijn theorie dat de aandrijflijn de doorslaggevende factor was.

"Ik had totaal niet het gevoel dat het asfalt de oorzaak was. Voor mij voelde het simpelweg alsof de motor vermogen bleef leveren toen ik dat niet wilde", aldus Stroll.

De opmerkingen van de Canadees sluiten aan bij eerdere zorgen van teamgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard sprak de afgelopen weken meermaals over onvoorspelbare terugschakelmomenten en waarschuwde voorafgaand aan het weekend dat dergelijke problemen op een circuit als Monaco makkelijk tot een crash konden leiden. Alonso verloor tijdens de eerste vrije training zelf al bijna de controle over zijn Aston Martin, terwijl Stroll op zondag uiteindelijk wél in de muur eindigde.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.392

Was dat Yuki?
Ik zag wel 'n klein ventje lachend weglopen.
Maar ik kon niet precies zien wie het was, want hij kwam niet boven de muur uit van 80cm.

  • 1
  • 9 jun 2026 - 18:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin Honda

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.392

    Zie je nou wel!
    Iedereen denkt dat voormalig vriend Lance niet kan rijden en dat hij dankzij zijn vader in de F1 zit.

    Maar het was niet Lance die in de muur reed.....maar het was de motor!

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 17:52
    • Larry Perkins

      Posts: 65.630

      Yuki gooide vanuit de Honda-motor een bananenschil op de baan...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 17:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.392

      Was dat Yuki?
      Ik zag wel 'n klein ventje lachend weglopen.
      Maar ik kon niet precies zien wie het was, want hij kwam niet boven de muur uit van 80cm.

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 18:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 777

    Heb ik ook een keer gehad met mij golf II er stak ineens een boom over, die halve golf plat!

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 17:53
    • Larry Perkins

      Posts: 65.630

      Laat me raden, met de andere helft van de Golf won je de race maar vervolgens werd je gediskwalificeerd omdat de auto te licht was...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 18:24
  • Tra893SDk

    Posts: 87

    Alonso die het over het terugschakelmoment heeft en Stroll over de aandrijving. Het lijkt op elkaar wanneer je in de auto ligt, maar welke van de twee daadwerkelijk waar is, is de vraag. Het zou uit de telemetrie af te lezen moeten zijn, dus daar moeten we dan maar op wachten, als ze daar iets over laten weten. Stroll is de meer technische van de twee, dus waarschijnlijk heeft hij gelijk.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 18:36

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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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