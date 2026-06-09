Lance Stroll heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco de oorzaak van zijn crash bij Aston Martin gelegd. De Canadese coureur stelt dat een probleem met de aandrijflijn ervoor zorgde dat hij de controle over zijn bolide verloor, waarna hij hard in de barrières terechtkwam. Daarmee lijkt een eerdere waarschuwing van Fernando Alonso achteraf werkelijkheid te zijn geworden.

Stroll reed in de slotfase van de race op de zestiende plaats toen het misging in de Antony Noghès-bocht. De Aston Martin-coureur schoot rechtdoor en belandde hard in de Tecpro-barriers, waardoor zijn race direct ten einde kwam.

Stroll wijst naar motorproblemen als oorzaak

Na afloop maakte Stroll duidelijk dat hij niet denkt dat een fout van hemzelf of de staat van het asfalt de aanleiding vormde voor de crash. Volgens de Canadees kampte hij al de hele race met problemen rondom de motorrem en de aandrijving van zijn wagen.

"We zaten aan het einde van de wedstrijd en eigenlijk hadden we de hele race al last van onvoorspelbaar gedrag van de motorrem. Dat speelt zelfs al het hele seizoen. De auto reageert nooit helemaal hetzelfde en dat verandert voortdurend van bocht tot bocht", legde Stroll uit.

Volgens de Aston Martin-coureur sloeg het probleem precies toe op het moment dat hij de bocht instuurde. "In die bocht voelde het alsof de auto me letterlijk richting de muur duwde. Het leek alsof het gaspedaal voor de helft bleef hangen, waardoor de auto bleef aandrijven op een moment dat dat absoluut niet de bedoeling was."

Waarschuwing Alonso blijkt terecht

Opvallend genoeg was het asfalt op dat deel van het stratencircuit beschadigd geraakt, maar Stroll gelooft niet dat dat iets met zijn crash te maken had. De Canadees houdt vast aan zijn theorie dat de aandrijflijn de doorslaggevende factor was.

"Ik had totaal niet het gevoel dat het asfalt de oorzaak was. Voor mij voelde het simpelweg alsof de motor vermogen bleef leveren toen ik dat niet wilde", aldus Stroll.

De opmerkingen van de Canadees sluiten aan bij eerdere zorgen van teamgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard sprak de afgelopen weken meermaals over onvoorspelbare terugschakelmomenten en waarschuwde voorafgaand aan het weekend dat dergelijke problemen op een circuit als Monaco makkelijk tot een crash konden leiden. Alonso verloor tijdens de eerste vrije training zelf al bijna de controle over zijn Aston Martin, terwijl Stroll op zondag uiteindelijk wél in de muur eindigde.