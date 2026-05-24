FIA-stewards nemen besluit over mogelijke straf Hamilton

De FIA-stewards hebben een besluit genomen over de mogelijke straf van Lewis Hamilton voor de Grand Prix van Canada. Na afloop van de kwalificatie werd er een onderzoek geopend naar de Britse zevenvoudig wereldkampioen, maar dat levert hem geen straf op. Hamilton komt voor de tweede keer op één dag goed weg.

Hamilton had na afloop van de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve een grote grijns op zijn gezicht: hij voelde zich goed. Hamilton had de vijfde tijd genoteerd in de kwalificatie, was sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc en het gevoel was goed. Hij leek geen problemen te hebben, maar de stewards hadden gezien dat hij Alpine-coureur Pierre Gasly mogelijk had geblokkeerd.

De stewards openden dan ook een onderzoek en Hamilton en Gasly mochten zich melden. Daar gaven beide coureurs, en hun teams, hun mening over de zaak, en bleek al snel dat er niet zoveel aan de hand was. Het ging om een moment aan het begin van de kwalificatie waar Hamilton mogelijk de weg van Gasly had gereden.

Wat was de lezing van de coureurs?

Bij de stewards legde Hamilton uit dat hij het gevoel had dat Gasly niet bezig was met een snel rondje, en dat hij daarom geen ruimte maakte. Hamiltons werkgever Ferrari gaf bij de stewards aan dan ze hier hetzelfde overdachten, en dat ze daarom niet hadden ingegrepen.

Ook Gasly, die wel doorging naar Q2, mocht zijn woordje doen tegenover de stewards. De Fransman gaf aan dat het voor zijn gevoel helemaal niet erg was, hij zag het niet als een blokkeeractie. Ook zijn team Alpine vond dat er weinig aan de hand was, en daarom besloten de stewards niet in te grijpen.

Tweede vrijspraak op één dag

Het was de tweede keer op de zaterdag dat Hamilton aan een straf ontsnapte. Eerder moest hij zich na afloop van de sprintrace melden, omdat hij mogelijk een voordeel had gehaald uit het afsnijden van een bocht. Ook dit bleek achteraf wel mee te vallen.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.738

    Gewoon een lachertje. Brits paspoort doet wonderen

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 01:51

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar