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FIA doet uitspraak in onderzoek naar Hamilton en Ferrari

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FIA doet uitspraak in onderzoek naar Hamilton en Ferrari

Het team van Ferrari heeft een zware boete ontvangen na een opmerkelijk moment bij de pitstop van Lewis Hamilton. De Brit reed tijdens zijn bezoekje aan de pitlane in de Belgische Grand Prix tegen een monteur aan, en de FIA heeft Ferrari nu op de vingers getikt.

De Belgische Grand Prix was er eentje om snel te vergeten voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hij kwam als vierde over de lijn, maar zijn race was allesbehalve vlekkeloos verlopen. In de openingsronde tikte hij de Mercedes van George Russell aan, waardoor hij uitviel. Hamilton kon zijn weg vervolgen, maar kreeg wel een tijdstraf van vijf seconden. Hij loste deze straf in bij zijn pitstop, maar toen hij weg wilde rijden, raakte hij een monteur.

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19 jul

Welke straf heeft Ferrari ontvangen?

Hamilton reageerde direct geschrokken, en stelde dat het licht op groen was geschoten. Hamilton moest even vrezen voor een forse tijdstraf, maar de stewards hebben een ander besluit genomen. Ze hebben namelijk Ferrari een forse boete gegeven van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Ze moeten dit bedrag alsnog betalen als ze binnen twaalf maanden een soortgelijke overtreding maken.

Wat was er aan de hand?

De FIA heeft de situatie onderzocht, en de stewards concluderen dat op het moment dat Hamilton weer vertrok, er een monteur in de baan van Hamiltons voorwiel stond. Hij werd geraakt, struikelde, maar bleef ongedeerd. Het team stelde dat de situatie ontstond na een complexe samenloop van omstandigheden. Ferrari voerde een double stack uit, waarbij beide coureurs naar binnenkwamen voor een pitstop. Hamilton had daarnaast ook een tijdstraf van vijf seconden, waardoor iedereen goed moest opletten.

Hamilton zou aan zijn race-engineer hebben laten weten dat hij een kleine aanpassing aan zijn voorvleugel wilde, waardoor er nog meer moest gebeuren. De monteur die werd aangereden was dan ook bezig met de voorvleugel, en bewoog op een moment dat Hamilton van een andere monteur het teken had gekregen om te vertrekken. Ferrari ging bij de stewards door het stof, maar ze hebben dus alsnog een boete ontvangen.

Politik

Posts: 10.023

Als de coureur aantoonbaar geen schuld heeft aan het incident, bijvoorbeeld omdat de lolypop man het sein op groen zet, leggen de stewards de straf vaak uitsluitend op aan het constructeursteam.
Daar is in dit geval sprake van.

Is al zo vaak op deze manier bestraft.

  • 10
  • 19 jul 2026 - 20:36
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (14)

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  • Lulham

    Posts: 823

    De regels zeggen dat een unsafe release tijdens de race altijd een tijdstraf of drive through oplevert. Wat een belachelijke straf dit. Maar uiteraard te verwachten...

    • + 9
    • 19 jul 2026 - 20:08
    • F1jos

      Posts: 5.481

      Mits je sorry zegt.

      Ferrari erkent dat de omstandigheden onveilig waren en daarom zijn de stewards bereid een deel van de boete kwijt te schelden als het team niet nog zo'n fout maakt

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:14
    • Politik

      Posts: 10.023

      Als de coureur aantoonbaar geen schuld heeft aan het incident, bijvoorbeeld omdat de lolypop man het sein op groen zet, leggen de stewards de straf vaak uitsluitend op aan het constructeursteam.
      Daar is in dit geval sprake van.

      Is al zo vaak op deze manier bestraft.

      • + 10
      • 19 jul 2026 - 20:36
    • Di Stefano

      Posts: 384

      Kijk naar zijn nickname, dat zegt al genoeg. Hamilton verdient bij hem altijd straf, ook als de regels iets anders zeggen.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 20:39
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.453

      Zelfs bij sky waren ze zich al aan het zorgen maken dat het minimaal een 10 seconden straf zou worden. Achja Verstappen zei ooit: ik heb het juiste paspoort niet.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:44
    • hupholland

      Posts: 10.091

      is wel een lastige dit. Er wordt nu gezegd dat er geen sportief voordeel is behaald en dat daarom een sportieve sanctie niet op zn plek is, maar het gaat natuurlijk wel mis juist omdat er haast is. En haast mag nooit boven zorgvuldigheid gaan. Wat dat betreft moet je dit soort incidenten tijdens een sessie waarin elke seconde telt ook allemaal op dezelfde manier bestraffen. Het duel hoeft niet persé in de pits zelf te zien, vaak rijdt de concurrent juist op de baan en wil jij zo snel mogelijk door de pits. Dit was duidelijk een unsafe release, dan kun je gewoon consistent handhaven en dan is er maar 1 optie. Maar goed, dat dit ging gebeuren wist je natuurlijk al wel toen het werd doorgeschoven tot na de race.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 20:44
    • Housmans

      Posts: 545

      "Is al zo vaak op deze manier bestraft."

      is nog vaker een slipstream door een team genoot gegeven, maar dat is blijkbaar wel ineens een probleem voor de laagbegaafden onder ons.... 🙊

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 21:12
    • Lulham

      Posts: 823

      Tuurlijk, het gebeurt namelijk zo ontzettend vaak dat een coureur tegen een monteur aanrijdt... Dat lukt alleen de mekkerende geit.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 21:18
    • Politik

      Posts: 10.023

      @Housemans, lulannes,

      Stop nou eens te reageren als een volslagen idioot.
      Je maakt jezelf zooo verschrikkelijk belachelijk.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 21:43
    • Need5Speed

      Posts: 4.127

      Een unsafe release waarbij de wagen wordt weggestuurd in de baan van een concurrent of met een gevaarlijk mankement levert normaliter een straf op.

      Hier werd alleen het team zelf in gevaar gebracht door een fout van het team. Lewis werd weggestuurd terwijl de vleugel nog moest worden versteld. De monteur die dat moest doen reageerde te laat of kreeg te laat een seintje dat hij dat moest doen en lette vervolgens nioet op het licht dat voor Lewis op groen werd gezet.

      Lewis reageerde direct toen hij het mis zag gaan. Het team heeft hier geen voordeel uit gehaald en de coureur kon er niks aan doen, daarom wordt de coureur niet bestraft en krijgt alleen het team een (flinke) boete.
      Logische en correcte beslissing van de stewards.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 23:17
    • hupholland

      Posts: 10.091

      wel of geen voordeel is normaal helemaal geen argument, het geheel van de pitstop dient gewoon op een veilige manier uitgevoerd te worden. Zorgvuldigheid boven snelheid. Een unsafe release komt ook geregeld voor tussen coureurs die helemaal niet direct met elkaar aan het racen zijn, dan is er ook helemaal geen voordeel, maar is het wel gewoon een fout. Unsafe release, als je het zo noemt, moet ook gewoon op de standaard manier bestraft worden. Ga je kijken of er wel of geen voordeel is, dan mag je nog een hele hoop straffen gaan herzien.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 00:39
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.095

    Max kreeg 10 seconden aan z’n broek. Zal een verkeerde paspoort hebben

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 22:47
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.688

    Sommigen moeten de regels eens deftig lezen. In plaats van te liggen janken en eender welke piloot ern tijdstraf aansmeren voor iets dat volledig buiten zijn wil om gebeurd. Er is trouwens ook de 'geest van de wet'. Blijkbaar ligt dat voor Nederlandse Farizeeërs wat moeilijk.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 00:58

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Team
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Ferrari
255
3
McLaren
179
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Red Bull Racing
128
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Datum
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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