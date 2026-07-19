FIA doet uitspraak in onderzoek naar Hamilton en Ferrari

Het team van Ferrari heeft een zware boete ontvangen na een opmerkelijk moment bij de pitstop van Lewis Hamilton. De Brit reed tijdens zijn bezoekje aan de pitlane in de Belgische Grand Prix tegen een monteur aan, en de FIA heeft Ferrari nu op de vingers getikt.

De Belgische Grand Prix was er eentje om snel te vergeten voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hij kwam als vierde over de lijn, maar zijn race was allesbehalve vlekkeloos verlopen. In de openingsronde tikte hij de Mercedes van George Russell aan, waardoor hij uitviel. Hamilton kon zijn weg vervolgen, maar kreeg wel een tijdstraf van vijf seconden. Hij loste deze straf in bij zijn pitstop, maar toen hij weg wilde rijden, raakte hij een monteur.

Welke straf heeft Ferrari ontvangen?

Hamilton reageerde direct geschrokken, en stelde dat het licht op groen was geschoten. Hamilton moest even vrezen voor een forse tijdstraf, maar de stewards hebben een ander besluit genomen. Ze hebben namelijk Ferrari een forse boete gegeven van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Ze moeten dit bedrag alsnog betalen als ze binnen twaalf maanden een soortgelijke overtreding maken.

Wat was er aan de hand?

De FIA heeft de situatie onderzocht, en de stewards concluderen dat op het moment dat Hamilton weer vertrok, er een monteur in de baan van Hamiltons voorwiel stond. Hij werd geraakt, struikelde, maar bleef ongedeerd. Het team stelde dat de situatie ontstond na een complexe samenloop van omstandigheden. Ferrari voerde een double stack uit, waarbij beide coureurs naar binnenkwamen voor een pitstop. Hamilton had daarnaast ook een tijdstraf van vijf seconden, waardoor iedereen goed moest opletten.

Hamilton zou aan zijn race-engineer hebben laten weten dat hij een kleine aanpassing aan zijn voorvleugel wilde, waardoor er nog meer moest gebeuren. De monteur die werd aangereden was dan ook bezig met de voorvleugel, en bewoog op een moment dat Hamilton van een andere monteur het teken had gekregen om te vertrekken. Ferrari ging bij de stewards door het stof, maar ze hebben dus alsnog een boete ontvangen.