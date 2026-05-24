De toekomst van Max Verstappen is nog steeds hét gesprek in de Formule 1-wereld. Waar hij eerder leek te bevestigen dat hij in 2027 'gewoon' op de grid staat, klonk er na de kwalificatie in Canada een heel ander geluid. Eén ding is duidelijk: Verstappen heeft de FIA en de F1-top nu in de hoek geduwd.

Op zaterdagochtend werd de Formule 1-wereld wakker met een opgewekte Verstappen. In een interview met De Telegraaf werd Verstappen gevraagd of men ervan uit kan gaan dat hij in 2027 op de grid staat. Verstappen beantwoordde bevestigend: "Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit."

Eind goed al goed, leken de fans te denken. Maar wat iedereen alweer leek te vergeten, was de volgende veelzeggende zin van Verstappen: "Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf."

Wie moeten er woord houden?

Het de zin 'ik hoop dat iedereen woord houdt' verwijst Verstappen naar de politieke spelletjes die er in de Formule 1 worden gespeeld. Na de race in Miami kondigde de FIA immers aan dat ze vanaf volgend jaar gaan werken met een 60/40-verdeling bij de motoren. Dat betekent dat ze na dit seizoen afscheid nemen van de gewraakte eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Het moet een einde maken aan de huidige situatie, waar Verstappen helemaal gek van wordt.

Wie liggen er dwars?

Verstappen noemde deze nieuwe verhouding bij De Telegraaf een stap in de goede richting en een verbetering. Maar of die verbetering er gaat komen, is nog maar zeer de vraag. In Canada werd namelijk ook duidelijk dat er een aantal teams en fabrikanten dwarsliggen. Het zou voor financiële hindernissen kunnen zorgen en, zoals dat altijd gaat in deze sport, kunnen bepaalde teams en fabrikanten hun voorsprong verliezen of juist hun achterstand goedmaken.

Verstappen is het zat

Al die politieke spelletjes komen Verstappen zijn neus uit, en na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie was hij het spuugzat. Hij meldde zich bij de media, waar hij zich extreem fel uitsprak. De moraal van het verhaal? Als het op deze manier doorgaat, dan is het mentaal niet meer te doen. Verstappen dreigde weer openlijk met een F1-pensioen, en wees ook naar de voorgestelde regelwijzigingen. Hij deed een direct beroep op de FIA, en nooit eerder deed hij dat op deze manier.

Wat gaat de FIA doen?

De bal ligt nu bij de FIA, en daar weten ze dat ze een doelpunt moeten scoren. Verstappen heeft ze in een hoek gedrukt, als ze nu missen lijkt het feestje over te zijn. Verstappen stelde al meerdere keren dat hij genoeg andere dingen kan doen, en hij bewees vorige week dat hij ook met zijn Nürburgring-avonturen een mensenmassa op de benen kan brengen.

De FIA moet nu kiezen: luisteren ze naar hun grootste ster of kiezen ze voor kritische fabrikanten? Het is een duivels dilemma, maar één ding is zeker: Verstappen is het zat.