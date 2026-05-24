Verstappen is er klaar mee: FIA staat voor enorm dilemma

De toekomst van Max Verstappen is nog steeds hét gesprek in de Formule 1-wereld. Waar hij eerder leek te bevestigen dat hij in 2027 'gewoon' op de grid staat, klonk er na de kwalificatie in Canada een heel ander geluid. Eén ding is duidelijk: Verstappen heeft de FIA en de F1-top nu in de hoek geduwd.

Op zaterdagochtend werd de Formule 1-wereld wakker met een opgewekte Verstappen. In een interview met De Telegraaf werd Verstappen gevraagd of men ervan uit kan gaan dat hij in 2027 op de grid staat. Verstappen beantwoordde bevestigend: "Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit."

Eind goed al goed, leken de fans te denken. Maar wat iedereen alweer leek te vergeten, was de volgende veelzeggende zin van Verstappen: "Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf."

Wie moeten er woord houden?

Het de zin 'ik hoop dat iedereen woord houdt' verwijst Verstappen naar de politieke spelletjes die er in de Formule 1 worden gespeeld. Na de race in Miami kondigde de FIA immers aan dat ze vanaf volgend jaar gaan werken met een 60/40-verdeling bij de motoren. Dat betekent dat ze na dit seizoen afscheid nemen van de gewraakte eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Het moet een einde maken aan de huidige situatie, waar Verstappen helemaal gek van wordt.

Wie liggen er dwars?

Verstappen noemde deze nieuwe verhouding bij De Telegraaf een stap in de goede richting en een verbetering. Maar of die verbetering er gaat komen, is nog maar zeer de vraag. In Canada werd namelijk ook duidelijk dat er een aantal teams en fabrikanten dwarsliggen. Het zou voor financiële hindernissen kunnen zorgen en, zoals dat altijd gaat in deze sport, kunnen bepaalde teams en fabrikanten hun voorsprong verliezen of juist hun achterstand goedmaken.

Verstappen is het zat

Al die politieke spelletjes komen Verstappen zijn neus uit, en na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie was hij het spuugzat. Hij meldde zich bij de media, waar hij zich extreem fel uitsprak. De moraal van het verhaal? Als het op deze manier doorgaat, dan is het mentaal niet meer te doen. Verstappen dreigde weer openlijk met een F1-pensioen, en wees ook naar de voorgestelde regelwijzigingen. Hij deed een direct beroep op de FIA, en nooit eerder deed hij dat op deze manier.

Wat gaat de FIA doen?

De bal ligt nu bij de FIA, en daar weten ze dat ze een doelpunt moeten scoren. Verstappen heeft ze in een hoek gedrukt, als ze nu missen lijkt het feestje over te zijn. Verstappen stelde al meerdere keren dat hij genoeg andere dingen kan doen, en hij bewees vorige week dat hij ook met zijn Nürburgring-avonturen een mensenmassa op de benen kan brengen.

De FIA moet nu kiezen: luisteren ze naar hun grootste ster of kiezen ze voor kritische fabrikanten? Het is een duivels dilemma, maar één ding is zeker: Verstappen is het zat.

  • Joeppp

    Posts: 8.595

    De Fia moet gewoon eerst eens beginnen met zelf naar een wedstrijd kijken. Gewoon met de hele directie een klapstoeltjes langs de baan zetten en gaan kijken. Geen dure graphics erbij maar puur naar het racen en de auto's kijken. Dan komen ze heel snel tot de conclusie dat ze dit hun klanten, lees fans, niet voor kunnen schotelen. Ik snap echt de hele discussie niet, elk wel denkend mens ziet toch dat deze auto's compleet maar dan ook echt compleet mislukt zijn als F1 auto.

    • + 9
    • 24 mei 2026 - 08:06
  • Rimmer

    Posts: 13.301

    Ik snap de frustratie van Max maar hij heeft er zelf ook een groot aandeel in. RB is ingestort en een schim van het topteam dat het was in 2021, 2022 en 2023.
    Het verlies van Newey en daarna de leegloop onder het personeel met als klap op de vuurpijl het ontslag van Horner hebben RB vernietigd. Dat er nog steeds mensen zijn die denken dat Mekies beter of evengoed als Horner is en dat het verlies van al die toppers wel op te vangen was, is natuurlijk een grote grap. Maar dat Max zelf ervoor kiest om bij RB te blijven rijden is de grootste grap. Dat hij nu met pijn en moeite Q3 in komt en niet meer mee kan doen om prijzen of noemenswaardige klasseringen is ook echt aan hemzelf te wijten. Toto en Olla hadden zelfs al 150 miljoen afkoopsom geregeld. Max mag simpelweg niet janken want hij had nu op pole gestaan en het kampioenschap geleid als hij niet zulke domme keuzes bleef maken. Maar hij leert er niet van en denkt volgend jaar wederom met Mekies een kans te maken terwijl een kind kan zien dat het niks gaat worden. Dan mag je niet janken en dat doet Max wel en dat is triest. Ook wel een beetje Max onwaardig.

    • + 16
    • 24 mei 2026 - 08:09
    • Larry Perkins

      Posts: 65.213

      @Rimmer heb je überhaupt iets gelezen van het artikel hierboven, want jouw reactie heeft daar niets, niks, nada, noppes, niente mee te maken. Het gaat niet over de situatie bij RBR maar over de 60/40-verdeling bij de motoren. Jouw bijdrage slaat als een tang op een varken...

      • + 25
      • 24 mei 2026 - 08:49
    • Larry Perkins

      Posts: 65.213

      Luister nog maar eens naar deze uitstekende F1-update, hierin worden de twee zaken - de situatie bij RBR en de motorwijzigingen - duidelijk van elkaar gescheiden en helder uitgelegd. Het ene heeft niets met het andere te maken!

      F1-update: Max Verstappen wilde andere richting op in Canada, eerste clash bij Mercedes
      (9,46 minuten)

      https://youtu.be/FChNpoRntZU

      • + 5
      • 24 mei 2026 - 09:19
  • Larry Perkins

    Posts: 65.213

    Audi en Ferrari dwarsliggers
    Elders worden Audi en Ferrari genoemd als tegenstanders van de aangepaste regels...

    "Inmiddels is duidelijk geworden dat er toch niet zoveel overeenstemming bij de motorleveranciers is als gedacht. De FIA en de FOM hebben in principe een supermajority nodig, waarbij minimaal vier van de vijf motorleveranciers moeten instemmen met de wijzigingen. Met name Audi en Ferrari doen moeilijk.
    Bij Audi is het vooral een financiële kwestie, want het Duitse merk verwacht tien miljoen euro extra te moeten investeren. Ferrari ziet zo juist de kans verloren gaan om via het ADUO-systeem in te lopen op Mercedes en dan via het sterke chassis op de eerste wereldtitel sinds 2007 te kunnen jagen. Het is de vraag of deze motorleveranciers hun poot stijf zullen houden of dat ze nog voordelen willen behalen door zich hard op te stellen in de onderhandelingen."

    • + 9
    • 24 mei 2026 - 08:56
  • Tra893SDk

    Posts: 72

    Je kan F1 niet laten afhangen van één coureur. Als Verstappen zo belangrijk is, dan is er wat mis met de F1 en zullen ze dat moeten fixen, niet alles op Verstappen richten.

    Eigenlijk zijn de coureurs helemaal niet belangrijk. De merken en teams zijn de ruggengraat van de sport en die moet je tevreden houden. En dat kan je doen wanneer je ze de kans geeft competitief te zijn en hun kans vergroot uit de F1 halen wat ze zoeken (PR).

    Het lastige in deze is dat een Ferrari iets anders zoekt in de F1 dan een Audi, terwijl bij Honda je soms het idee hebt dat ze zelf niet weten wat ze in de F1 komen doen, aangezien als media er niet over zou rapporteren, mensen amper zouden weten dat ze in de F1 meedoen.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 11:28
    • Had ik maar

      Posts: 24

      Eens dat je de F1 niet kan laten afhangen van één coureur, zelfs niet van één van het kaliber van Max Verstappen of Hamilton in zijn hoogtijdagen.

      Maar als je zegt dat de coureurs eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn dan sla je de plank helemáál mis.

      Het blijkt namelijk dat het de automerken totaal niet om het racen of het echte F1 gevoel gaat. Nee, het gaat hun alleen om de commercie. Begrijpelijk, maar niet bevordelijk voor de F1.

      De coureurs zijn de echte uithangborden van de F1, naast een paar historische teams, (onbegrijpelijk dat je daar overheen stapt) en zij zijn met uitstek de personen die op moeten strijden zodra de F1 de verkeerde kant op wordt gestuurd vanwege commerciele belangen.

      En wat betreft de dwarsliggers. Ik zie Ferrari niet graag de F1 verlaten, maar Audi? Pleur liever vandaag dan morgen op.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 12:26
    • The Wolf

      Posts: 871

      nAudi is wel hard hoor!

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 13:12
  • Stoffelman

    Posts: 6.344

    " Eén ding is duidelijk: Verstappen heeft de FIA en de F1-top nu in de hoek geduwd."
    "Al die politieke spelletjes komen Verstappen zijn neus uit"

    -----

    Max Verstappen heeft vooral zichzelf in een hoek geduwd
    En dat hoekje is verrekte klein geworden.
    Dat er politieke spelletjes worden gespeelt is ook niet nieuw, dat heeft altijd bestaan.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

