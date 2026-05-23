FIA grijpt hard in en geeft Racing Bulls megaboete

Het team van Racing Bulls heeft een opvallend hoge boete ontvangen voor het incident met Liam Lawson in de eerste vrije training in Canada. De FIA neemt het het team kwalijk dat ze een systeem hebben ontwikkeld waardoor het voor de marshalls lastiger is om de auto van de baan te halen.

Lawson viel stil aan het begin van de eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nieuw-Zeelander stapte teleurgesteld uit, waarna de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car om zo min mogelijk tijd te verliezen. De marshalls kregen de auto echter niet van de baan afgeduwd, waarna er toch een rode vlag volgde. De stewards openden een onderzoek naar het CDS-systeem van Racing Bulls, en hun uitspraak is niet mals.

Welk besluit hebben de stewards genomen?

Terwijl de sprint kwalificatie werd afgewerkt, kwam naar buiten welke straf Racing Bulls had gekregen. De stewards waren streng, en hebben het Italiaanse team een boete van 30.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk, gegeven. De stewards vinden het een kwalijke zaak dat het CDS-systeem van Racing Bulls niet goed werkte, en dat de marshalls hierdoor moeite hadden met het verwijderen van de auto van Lawson.

Racing Bulls gaf bij de stewards aan dat hun CDS-systeem twee rollen heeft. Het gaat hier om een rol waarmee ze de koppeling vrij kunnen geven wanneer de auto stilvalt en de motor niet meer werkt, en een functie die te maken heeft met de anti-stall. Het systeem van Racing Bulls zorgde ervoor dat de marshalls moeite hadden om de auto van de baan te verwijderen, waardoor er dus voor een rode vlag werd gekozen. De stewards nemen dat het team kwalijk.

Racing Bulls was gewaarschuwd

Lawson gaf op zijn beurt aan dat de marshalls de nodige moeite hadden met het systeem bij het verwijderen van de auto. De stewards stellen daarom dat er op dit gebied betere voorlichting moet worden gegeven, maar ze wijzen er ook naar dat de Technical Delegate Racing Bulls vorig jaar al had gewaarschuwd voor de manier waarop hun systeem werkt.

Reacties (1)

  • Lulham

    Posts: 731

    Poeh daar zullen ze even van moeten bijkomen zeg.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 01:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

