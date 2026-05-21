FIA laat Verstappen links liggen op persdag in Canada

FIA laat Verstappen links liggen op persdag in Canada

Het raceweekend in Canada gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. De coureurs zullen zich op het circuit melden voor de gebruikelijke mediababbels en sponsoractiviteiten, maar opvallend genoeg hoeft Max Verstappen zich niet te melden bij de persconferentie van de FIA.

Verstappen stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht in de racewereld. De Nederlander nam deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en zorgde daarmee voor een soort volksverhuizing naar de Eifel. Dagenlang ging het in de racewereld alleen maar over Verstappens avontuur op de Nürburgring, en het is de verwachting dat het vandaag in Canada ook veelvuldig over dit onderwerp zal gaan.

Wie moeten er wel aanschuiven?

Toch heeft de FIA besloten om Verstappen niet te laten aanschuiven bij hun gebruikelijke persconferentie. De autosportfederatie heeft thuisheld Lance Stroll, Cadillac-coureur Valtteri Bottas en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uitgekozen voor de eerste persconferentie van de mediadag.

Na dit groepje is het de beurt aan drie andere coureurs. De keuze van de FIA is ditmaal gevallen op Alpine-coureur Pierre Gasly, Mercedes-coureur George Russell en Racing Bulls-jongeling Arvid Lindblad. Beide persconferenties duren een halfuur, maar dat betekent niet dat de andere coureurs geen woord zullen zeggen. Verstappen zal gewoon aanschuiven bij een eigen persmoment in het onderkomen van Red Bull.

De teambazen

Verstappens teambaas Laurent Mekies zal op vrijdag wél aanschuiven bij de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. Tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door meldt de Franse Red Bull-teambaas zich in het gezelschap van McLaren-teambaas Andrea Stella en de teambaas van Racing Bulls, Alan Permane.

Wanneer moet Verstappen zich mogelijk wel melden?

Aangezien er dit weekend een sprintrace op het programma staat, bestaat de kans dat Verstappen zich wel in de perszaal moet melden. Als er met een sprintformat wordt gewerkt, staan er drie extra persconferenties op het programma.

Zo staan er op zaterdag twee persconferenties op het programma, want zowel na de sprintrace als de kwalificatie moeten de coureurs uit de top drie zich melden. Op zondag zullen de coureurs die op de podiumposities zijn gefinisht in de Grand Prix aanschuiven in de perszaal.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.025

    Ik denk dat dit bewust is. Men wil geen vragen over de n24 race in officiele persco's. Of over het echte racen tijdens die race.

    Duidelijk sensuur zonder sesuur op te leggen.

    • + 8
    • 21 mei 2026 - 09:45
    • Kampsie

      Posts: 1.662

      Censuur Snailer, censuur

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 09:49
    • Joeppp

      Posts: 8.585

      De F1 heeft het hele GT verhaal van Max links laten liggen. Nergens een felicitatie of een berichtje. Ik snap het maar vind het ook dom aangepakt. Als ze niet zo'n groot ego hadden dan hadden ze hier veel meer uit kunnen halen.

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 10:15
    • snailer

      Posts: 33.025

      Dank voor de update. Zal er proberen van te leren.

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 11:41
    • KiekisNL

      Posts: 2.246

      Zou verstappen daarom al die uitstapjes maken. Datbhij daarom biet naar de persco's hoeft 🤣

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 12:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.293

    Dat ze hier maar iets over die rechtzaak aangaande Robert 'de dildoman' Doornbos schrijven.
    Iemand had namelijk Robert met 'n knuppel op het hoofd geslagen en zijn dure horloge en andere dingen buitgemaakt.

    Ze schijnen wel de daders gepakt te hebben, maar die zeiden dat iemand anders Robert op z'n hoofd had geslagen met die knuppel, maar ze vertelden niet wie.

    Wel waren er vage beelden van 'n gedrongen iemand met 'n groot rood hoofd te zien.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 09:45
  • F1jos

    Posts: 5.264

    FIA heeft een angstHaas in hun midden.

    Hun tekortkomingen is hiermede door Max bloot gelegd.

    • + 3
    • 21 mei 2026 - 09:51
  • d07

    Posts: 2.601

    Huh, heeft Max meegedaan aan de 24 uur van Nurburgring?
    Niets van meegekregen hier ;)

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 12:18
  • Snelrondje

    Posts: 9.060

    De F1 heeft een dubbel probleem te managen. Dominicali stelde een tijdje geleden terecht dat geen enkele coureur groter is dan de F1.
    Met de huidige reglementen hebben ze zich in de vingers gesneden.
    En nu heeft Max met zijn deelname aan de 24 uurs zoveel publiciteit gegenereerd dat de F1 eigenlijk ondersneeuwt. Hoeveel fans zullen zich nu bedenken of ze nog extreme bedragen voor een F1 weekendje willen uitgeven of een leuk endurance weekendje voor veel minder geld en ook nog meer sfeer gaan organiseren.

    Misschien heeft Dominicali gelijk over de macht van de coureur maar onderschat hij ook de macht van de fans.

    • + 3
    • 21 mei 2026 - 12:45

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

