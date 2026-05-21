Het raceweekend in Canada gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. De coureurs zullen zich op het circuit melden voor de gebruikelijke mediababbels en sponsoractiviteiten, maar opvallend genoeg hoeft Max Verstappen zich niet te melden bij de persconferentie van de FIA.

Verstappen stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht in de racewereld. De Nederlander nam deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en zorgde daarmee voor een soort volksverhuizing naar de Eifel. Dagenlang ging het in de racewereld alleen maar over Verstappens avontuur op de Nürburgring, en het is de verwachting dat het vandaag in Canada ook veelvuldig over dit onderwerp zal gaan.

Wie moeten er wel aanschuiven?

Toch heeft de FIA besloten om Verstappen niet te laten aanschuiven bij hun gebruikelijke persconferentie. De autosportfederatie heeft thuisheld Lance Stroll, Cadillac-coureur Valtteri Bottas en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uitgekozen voor de eerste persconferentie van de mediadag.

Na dit groepje is het de beurt aan drie andere coureurs. De keuze van de FIA is ditmaal gevallen op Alpine-coureur Pierre Gasly, Mercedes-coureur George Russell en Racing Bulls-jongeling Arvid Lindblad. Beide persconferenties duren een halfuur, maar dat betekent niet dat de andere coureurs geen woord zullen zeggen. Verstappen zal gewoon aanschuiven bij een eigen persmoment in het onderkomen van Red Bull.

De teambazen

Verstappens teambaas Laurent Mekies zal op vrijdag wél aanschuiven bij de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. Tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door meldt de Franse Red Bull-teambaas zich in het gezelschap van McLaren-teambaas Andrea Stella en de teambaas van Racing Bulls, Alan Permane.

Wanneer moet Verstappen zich mogelijk wel melden?

Aangezien er dit weekend een sprintrace op het programma staat, bestaat de kans dat Verstappen zich wel in de perszaal moet melden. Als er met een sprintformat wordt gewerkt, staan er drie extra persconferenties op het programma.

Zo staan er op zaterdag twee persconferenties op het programma, want zowel na de sprintrace als de kwalificatie moeten de coureurs uit de top drie zich melden. Op zondag zullen de coureurs die op de podiumposities zijn gefinisht in de Grand Prix aanschuiven in de perszaal.