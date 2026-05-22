Waar Max Verstappen afgelopen weekend volop de show stal tijdens de 24 Uur van de Nürburgring, lijkt Lewis Hamilton voorlopig minder happig op een gelijkaardig avontuur. De Ferrari-coureur kreeg de vraag of hij zichzelf ooit aan de start ziet verschijnen van de iconische etmaalrace, maar zijn antwoord klonk opvallend gereserveerd.

De deelname van Verstappen zorgde de voorbije dagen voor heel wat enthousiasme binnen de autosportwereld. Verschillende Formule 1-coureurs reageerden positief op het uitstapje van de Nederlander naar de Nordschleife, al lijkt Hamilton voorlopig nog niet overtuigd van een eigen deelname.

Hamilton houdt deur op kier, maar zonder enthousiasme

Op de vraag of fans hem ooit aan de start van de 24 Uur van de Nürburgring mogen verwachten, reageerde Hamilton eerder afwachtend. Een concreet plan lijkt er voorlopig niet te zijn.

“Eerlijk? Niet echt”, stelt Hamilton. “Ik hou enorm van de Nordschleife en het lijkt me geweldig om daar ooit eens met zo’n wagen te rijden. Ook die races zien er fantastisch uit, maar of ik er echt aan mee zou doen? Dat weet ik nog niet.”

Toch sluit de zevenvoudig wereldkampioen niets volledig uit. Hamilton benadrukt dat een deelname in theorie best mogelijk zou zijn, al voelt hij geen grote noodzaak om het effectief te doen.

Verstappen kiest wél volop voor uitstappen buiten F1

Met die woorden verschilt Hamilton duidelijk van Verstappen, die steeds vaker zijn liefde voor andere racecategorieën toont. De Nederlander sprak al openlijk over ambities in endurance-racing en maakte op de Nürburgring meteen indruk met zijn snelheid.

“Ik zou het op zich kunnen doen”, vervolgt Hamilton. “Maar tegelijk heb ik ook niet per se het gevoel dat ik het móét doen. Dat is misschien het grootste verschil.”

Voorlopig lijkt een Nürburgring-optreden van Hamilton dus geen concrete piste. Al leert de autosportwereld dat men bij grote namen nooit definitief de deur mag sluiten.