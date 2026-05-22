user icon
icon

Hamilton heeft weinig trek in Nürburgring: "Eerlijk? Niet echt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton heeft weinig trek in Nürburgring: "Eerlijk? Niet echt"

Waar Max Verstappen afgelopen weekend volop de show stal tijdens de 24 Uur van de Nürburgring, lijkt Lewis Hamilton voorlopig minder happig op een gelijkaardig avontuur. De Ferrari-coureur kreeg de vraag of hij zichzelf ooit aan de start ziet verschijnen van de iconische etmaalrace, maar zijn antwoord klonk opvallend gereserveerd.

De deelname van Verstappen zorgde de voorbije dagen voor heel wat enthousiasme binnen de autosportwereld. Verschillende Formule 1-coureurs reageerden positief op het uitstapje van de Nederlander naar de Nordschleife, al lijkt Hamilton voorlopig nog niet overtuigd van een eigen deelname.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei
 Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

19 mei

Hamilton houdt deur op kier, maar zonder enthousiasme

Op de vraag of fans hem ooit aan de start van de 24 Uur van de Nürburgring mogen verwachten, reageerde Hamilton eerder afwachtend. Een concreet plan lijkt er voorlopig niet te zijn.

“Eerlijk? Niet echt”, stelt Hamilton. “Ik hou enorm van de Nordschleife en het lijkt me geweldig om daar ooit eens met zo’n wagen te rijden. Ook die races zien er fantastisch uit, maar of ik er echt aan mee zou doen? Dat weet ik nog niet.”

Toch sluit de zevenvoudig wereldkampioen niets volledig uit. Hamilton benadrukt dat een deelname in theorie best mogelijk zou zijn, al voelt hij geen grote noodzaak om het effectief te doen.

Verstappen kiest wél volop voor uitstappen buiten F1

Met die woorden verschilt Hamilton duidelijk van Verstappen, die steeds vaker zijn liefde voor andere racecategorieën toont. De Nederlander sprak al openlijk over ambities in endurance-racing en maakte op de Nürburgring meteen indruk met zijn snelheid.

“Ik zou het op zich kunnen doen”, vervolgt Hamilton. “Maar tegelijk heb ik ook niet per se het gevoel dat ik het móét doen. Dat is misschien het grootste verschil.”

Voorlopig lijkt een Nürburgring-optreden van Hamilton dus geen concrete piste. Al leert de autosportwereld dat men bij grote namen nooit definitief de deur mag sluiten.

jd2000

Posts: 7.727

Denk dat Hamilton allang niet meer racet uit liefde voor de sport, maar enkel nog om die achtste binnen te halen.

  • 3
  • 22 mei 2026 - 14:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.085

    Een groene loper is te min 😎

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 14:11
  • jd2000

    Posts: 7.727

    Denk dat Hamilton allang niet meer racet uit liefde voor de sport, maar enkel nog om die achtste binnen te halen.

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 14:12
    • rwinn2893

      Posts: 187

      En dat is Lewis ten voeten uit sinds pakweg 2014.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 848

      Die gaat er alleen nooit komen

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:55
  • Snork

    Posts: 22.525

    De één gaat racen in zijn vrije tijd, de ander naar modeshows. Ieder zijn meug.

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 14:19
    • The Wolf

      Posts: 870

      hij kan mode met racen combineren toch, vormt hij een team met nog n paar excentrieke hollywood celeb vrienden zoals Jaden Smith enzo, noem het Team Fashion Billies

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:51
  • Larry Perkins

    Posts: 65.157

    Na de reputatieschade van de laatste jaren in de Formule 1, wil Lewis voorkomen dat het restant van zijn goede naam bij de GT3 nog verder [i] down the grade /i] gaat...

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 65.157

    Deze Lollypops al gezien?

    Burburbring
    (Lollipopman Comics - 2,39 minuten)
    https://youtu.be/uMVNqI6-QAM

    Miami GP 2026 | Highlights | Comedy
    (Lollipopman Comics - 6,55 minuten)
    https://youtu.be/OEfowUnLjpA

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 14:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.892

      Bedankt @Larry.

      Burburbring, hahaha. Hoe komen ze erop!

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:53
  • OrangeArrows

    Posts: 3.393

    De kritiek van Max op de huidige regels en zijn deelnames aan GT races toont gewoon aan dat hij de meeste pure coureur is met een no nonsense mentaliteit.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 15:08
  • Joeppp

    Posts: 8.588

    Hij is in ieder geval eerlijk. Iedereen probeert mee te liften op de successen van Max zelfs zijn concurrenten in de F1. Russell, stroll,Norris in 1x willen ze ook allemaal maarja ze mogen niet van hun team maar anders…Hamilton hoeft niet meer mee te liften en zegt gewoon wat hij denkt, dat is ook wel prettig.

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 15:15

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar