De toekomst van Max Verstappen is nog altijd een hot item in de Formule 1-wereld. Het is geen geheim dat hij geen fan is van de huidige F1-regels, en er wordt zelfs gesuggereerd dat hij de sport hierdoor kan verlaten. Volgens Helmut Marko zou dit een enorm verlies zijn, maar zal er snel weer een nieuwe ster opstaan.

Verstappen focust zich dit weekend op de 24 uur van de Nürburgring, maar zal zich daarna weer gaan bezighouden met de koningsklasse. In Miami kwam hij anderhalve week geleden goed voor de dag, maar hij stelde dat hij nog steeds geen fan is van de nieuwe regels. Daarnaast wilde hij ook niet stellen dat hij 'gewoon' doorgaat in de Formule 1, waardoor de geruchten over zijn toekomst nog niet zijn verdwenen.

Wat zijn de gevolgen van een vertrek van Verstappen?

Verstappens vertrouweling en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt bij Sport.de gevraagd wat er zou gebeuren als de Nederlander daadwerkelijk stopt: "Het vertrek van Max zou zeker een groot verlies zijn, maar zo gaat het nu eenmaal in sport."

Marko lijkt zich er weinig zorgen over te maken: "Als iemand vertrekt, komen er vanzelf nieuwe gezichten die de grote ster worden. Maar het draait er hier niet om of Max het leuk vindt, het gaat hier gewoon om het racen."

Komt het pure racen nog terug?

De manier van racen was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Verstappen is van mening dat de huidige regels 'antiracen' zijn, en Marko is sceptisch over de regelwijzigingen die voor Miami werden doorgevoerd: "Wat voor de korte termijn is geregeld, is nog lang niet voldoende om de topklasse weer op het juiste spoor te krijgen. In hoeverre we kunnen terugkeren naar het pure racen, dat weet ik gewoon niet."

Hoe reageerde de FIA?

De FIA en de Formule 1 maakten vorige week bekend dat ze voor volgend jaar de regels aanpassen. Waar er voor dit jaar nog een gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor geldt, gaat er vanaf volgend jaar weer een 60/40-verdeling gelden.