Marko vreest niet voor F1-exit Verstappen: "Dan staat er een nieuwe ster op"

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd een hot item in de Formule 1-wereld. Het is geen geheim dat hij geen fan is van de huidige F1-regels, en er wordt zelfs gesuggereerd dat hij de sport hierdoor kan verlaten. Volgens Helmut Marko zou dit een enorm verlies zijn, maar zal er snel weer een nieuwe ster opstaan.

Verstappen focust zich dit weekend op de 24 uur van de Nürburgring, maar zal zich daarna weer gaan bezighouden met de koningsklasse. In Miami kwam hij anderhalve week geleden goed voor de dag, maar hij stelde dat hij nog steeds geen fan is van de nieuwe regels. Daarnaast wilde hij ook niet stellen dat hij 'gewoon' doorgaat in de Formule 1, waardoor de geruchten over zijn toekomst nog niet zijn verdwenen.

Wat zijn de gevolgen van een vertrek van Verstappen?

Verstappens vertrouweling en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt bij Sport.de gevraagd wat er zou gebeuren als de Nederlander daadwerkelijk stopt: "Het vertrek van Max zou zeker een groot verlies zijn, maar zo gaat het nu eenmaal in sport."

Marko lijkt zich er weinig zorgen over te maken: "Als iemand vertrekt, komen er vanzelf nieuwe gezichten die de grote ster worden. Maar het draait er hier niet om of Max het leuk vindt, het gaat hier gewoon om het racen."

Komt het pure racen nog terug?

De manier van racen was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Verstappen is van mening dat de huidige regels 'antiracen' zijn, en Marko is sceptisch over de regelwijzigingen die voor Miami werden doorgevoerd: "Wat voor de korte termijn is geregeld, is nog lang niet voldoende om de topklasse weer op het juiste spoor te krijgen. In hoeverre we kunnen terugkeren naar het pure racen, dat weet ik gewoon niet."

Hoe reageerde de FIA?

De FIA en de Formule 1 maakten vorige week bekend dat ze voor volgend jaar de regels aanpassen. Waar er voor dit jaar nog een gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor geldt, gaat er vanaf volgend jaar weer een 60/40-verdeling gelden.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • JV fan

    Posts: 2.977

    Ben benieuwd hoe de facebookers hier op zouden reageren…

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 10:15
    • John6

      Posts: 11.613

      Facebook bestaat dat nog dan.😃

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 10:28
  • HarryLam

    Posts: 5.439

    Iemand met de kunde van Max zien we nooit meer, dus wat Marko zegt klopt niet.

    • + 4
    • 14 mei 2026 - 11:27
    • Larry Perkins

      Posts: 64.977

      Vermoed dat Max een keer de telefoon niet heeft opgenomen toen Helmut belde...

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

