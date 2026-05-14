Zak Brown heeft in een reeks interviews deze maand openlijker dan ooit gesproken over de sleutelmomenten achter McLarens spectaculaire opmars. De CEO beschrijft een team dat hij in 2016 aantrof als vergeven van interne politiek en wantrouwen, en legt uit hoe een cultuuromslag het fundament legde voor de constructeurstitels van 2024 en 2025. Nu McLaren in het 2026-seizoen met een grote upgrade-stap terugkeerde op het podium in Miami, is de ommekeer-verhaal actueler dan ooit – want het Woking-team is inmiddels de gevaarlijkste uitdager voor elk team dat Max Verstappen van zijn vijfde titel wil afhouden.

Een donkere fabriek in Woking

Dat het serieus fout zat toen Brown in late 2016 zijn intrede deed, verwoordde hij onlangs tijdens een media-dag bij het McLaren Technology Centre. "Als ik aan mijn eerste werkdag denk," zei Brown, "was het een donkere omgeving – letterlijk, tot aan de verf op de raceauto en de muren aan toe. Je voelde dat het een koude omgeving was. Geen gelukkige plek. De partners waren niet blij, onze coureurs waren niet blij, en de meerderheid van het raceteam ook niet." In het april-nummer van Motor Sport Magazine gaat hij nog een stap verder. Brown omschrijft de situatie als "chaos". "Het was chaos, en dat was niet de schuld van één persoon. Maar zonder afstemming en samenwerking aan de top valt het geheel uit elkaar," vertelt hij in het interview.

Brown trad aan als CEO tijdens de winter van 2016/2017, op een moment dat het team sponsors verloor, worstelde met een weinig competitieve Honda-motor en negen was geëindigd in het constructeurskampioenschap. De problemen met Honda waren echter slechts een deel van de kwaal. De diepgewortelde problemen binnen het team kwamen pas goed aan het licht in 2018, toen McLaren overstapte naar Renault-motoren.

'Mensen en cultuur, op grote afstand'

Gevraagd naar de allerbelangrijkste verandering is Browns antwoord telkens hetzelfde. Tijdens de media-dag bij het McLaren Technology Centre zei Brown dat de grootste omslag "mensen en cultuur was, op grote afstand". Die aanpak was niet gericht op extern talent binnenhalen, maar op wat er al aanwezig was. De ommekeer, zo stelt hij, kwam voort uit het ontgrendelen van talent dat er al was, in plaats van nieuw talent te importeren.

Een concrete illustratie daarvan geeft Brown in hetzelfde gesprek: "Toen ik begon, was er een wij-en-zij, boven en beneden, raceteam en commerciële afdeling. Nu is het opwindend om te zien dat als we iets doen als een gewichtsbesparende exercitie, waarbij je de vinyl op de auto moet aanpassen, de commerciële afdeling enthousiast wordt omdat ze het gevoel heeft bij te dragen aan een snellere auto. Als je 1.400 mensen in dezelfde richting kunt laten roeien, creëer je een geweldige omgeving."

Een cruciale schakel in die transformatie was de aanstelling van Andrea Stella als teambaas. Brown bevorderde Stella in 2022 tot teambaas, en samen haalden ze sleutelpersoneel binnen dat de technische tests doorstond, en paarden ze twee getalenteerde coureurs – Norris en Piastri – die elkaar scherp houden. Over Stella's karakter liet Brown zich in 2023 al ontvallen: "Ik noem hem 'De Zwaan'. Hij oogt als een aardige kerel die rustig over het water glijdt, maar onder de oppervlakte trappelt hij hard." In het april-nummer van Motor Sport schrijft Brown zijn succes openlijk toe aan de teambaas. "Hij is kalm, bedachtzaam en zonder ego – het tegendeel van mij," zegt hij daar.

Het fascinerende alternatieve universum

Wat minder bekend is: McLaren had Brown bijna helemaal niet gekregen. In een exclusief interview met The Race Business, deze week gepubliceerd, onthult de CEO dat hij in 2016 serieus overwoog om voor de Formule 1 zelf te gaan werken – voor de commerciële rechtenhouder Liberty Media. "Er bestaat een alternatief universum waarin ik McLarens revival nooit heb geleid en in plaats daarvan voor het kampioenschap zelf had gewerkt," aldus Brown, die vertelt dat hij "eigenlijk dacht" die richting op te gaan. Wat het tij keerde? Het script draaide om toen Ron Dennis ruzie kreeg met McLarens aandeelhouders en het bedrijf verliet. "Ze gingen uit elkaar, en Ron vertrok. En toen werd mij iets aangeboden dat opwindender was dan de Formule 1-kans," zegt Brown. Zijn motivatie vat hij samen in één zin: "Wat ik leuk vond aan McLaren is dat ik graag race. Als het licht uitgaat bij Bernie, ging hij naar huis. Als het licht uitgaat, wil ik gaan racen."

Terugkeer op het podium – en de Nederlandse belang

De relevantie van Browns verhaal is dit seizoen extra groot. Na een dominante 2025 worstelde McLaren in Formule 1's nieuwe tijdperk toen het ploeg probeerde grip te krijgen op de kleinere, lichtere en complexere auto's van 2026. Na twee rampzalige openingsraces – een crash van Piastri voor de start in Australië en een dubbele uitval in China – hield Brown een speech voor het team na het Chinese GP-weekend, waarin hij beloofde dat McLaren "eerder dan later" terug aan de winnende hand zou zijn.

Die belofte komt al enigszins uit. Na vier races leidt Kimi Antonelli het kampioenschap met een voorsprong van 20 punten, maar Norris eindigde als tweede en Piastri als derde in Miami – McLarens eerste dubbel podium van het seizoen. McLaren had een moeilijke start in het nieuwe tijdperk, maar de recente signalen zijn hoopvol: het upgrade-pakket in Miami leverde een stap vooruit op, waarbij Norris Antonelli daadwerkelijk bestreed om de overwinning.

Voor Max Verstappen – die in Miami als vijfde eindigde en dit seizoen zijn beste resultaat nog niet voorbij de vierde plek heeft gezet – is dat een verontrustende ontwikkeling. McLaren heeft de afgelopen twee jaar de reputatie opgebouwd het team te zijn dat talent wegplukt bij Red Bull, in plaats van andersom. De aanstelling van GianPiero Lambiase, jarenlang Verstappens race-engineer, bevestigt dat: Brown liet weten dat Lambiase uiterlijk in 2028 arriveert als Chief Racing Officer, onder Stella.

In 2025 won McLaren voor slechts de negende keer in zijn geschiedenis en voor het eerst sinds 1998 zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Norris staat dit seizoen met 20 punten achterstand op Antonelli, tweede in het kampioenschap.