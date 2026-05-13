De geruchten rond een mogelijk vertrek van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock domineren, maar volgens Laurent Mekies hoeft Red Bull Racing zich voorlopig geen zorgen te maken. De Fransman maakt duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen nog altijd volledig achter het project staat en zelfs een sleutelrol speelt in de toekomstplannen van het team.

Na een moeizame start van het 2026-seizoen doken opnieuw speculaties op over Verstappens toekomst. Vooral de tegenvallende prestaties in de eerste races en de complexe nieuwe reglementen zouden voor frustratie hebben gezorgd. Toch klinkt vanuit Red Bull nu een duidelijk signaal: Verstappen blijft aan boord.

‘Max staat centraal in alles wat we doen’

Volgens Mekies is Verstappen veel meer dan alleen de kopman van het team. De Nederlander zou nauw betrokken zijn bij belangrijke beslissingen achter de schermen en actief meedenken over de toekomst van Red Bull Racing.

“Max staat centraal in dit hele project”, benadrukt Mekies tegenover onder meer GPToday.net. “Hij is betrokken bij alle grote dossiers en denkt mee over de strategische richting van het team. Wat er ook gebeurt: hij blijft bij ons.”

Dat neemt niet weg dat Verstappen kritisch was tijdens de moeilijke openingsfase van het seizoen. “Hij was net zo gefrustreerd als wij over de prestaties van de auto in de eerste races én over hoe ingewikkeld de nieuwe reglementen uitpakten. Dat heeft hij ook heel duidelijk gemaakt. Maar dat betekent niet automatisch dat hij weg wil.”

‘We zijn nog niet terug, maar we komen eraan’

Hoewel Red Bull in Miami voorzichtig tekenen van herstel liet zien, tempert Mekies de verwachtingen nog enigszins. Volgens de Fransman strijdt de renstal nog niet opnieuw structureel mee om overwinningen.

“Betekent dit dat we meteen weer voor zeges vechten? Nee, absoluut niet”, klinkt het eerlijk. “Maar we boeken vooruitgang en we geloven dat we terug kunnen keren naar de top. We hebben onlangs nog tien jaar Max bij Red Bull gevierd en zolang wij hem een competitieve auto blijven geven, zal je ook een blije Verstappen zien.”

Ook over de veelbesproken Red Bull-krachtbron voor 2026 klinkt voorzichtig optimisme. “Er was angst dat ons eigen motorproject zou uitdraaien op een nachtmerrie, maar voorlopig voldoet alles aan de verwachtingen. We liggen nog achter op sommige concurrenten, maar ik geloof dat we tegen 2027 een grote stap kunnen zetten. Ons vertrekpunt is bescheiden, maar zeker niet zorgwekkend.”