Red Bull stelt dat Verstappen blijft: "Max staat centraal in het project"

Red Bull stelt dat Verstappen blijft: "Max staat centraal in het project"

De geruchten rond een mogelijk vertrek van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock domineren, maar volgens Laurent Mekies hoeft Red Bull Racing zich voorlopig geen zorgen te maken. De Fransman maakt duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen nog altijd volledig achter het project staat en zelfs een sleutelrol speelt in de toekomstplannen van het team.

Na een moeizame start van het 2026-seizoen doken opnieuw speculaties op over Verstappens toekomst. Vooral de tegenvallende prestaties in de eerste races en de complexe nieuwe reglementen zouden voor frustratie hebben gezorgd. Toch klinkt vanuit Red Bull nu een duidelijk signaal: Verstappen blijft aan boord.

‘Max staat centraal in alles wat we doen’

Volgens Mekies is Verstappen veel meer dan alleen de kopman van het team. De Nederlander zou nauw betrokken zijn bij belangrijke beslissingen achter de schermen en actief meedenken over de toekomst van Red Bull Racing.

“Max staat centraal in dit hele project”, benadrukt Mekies tegenover onder meer GPToday.net. “Hij is betrokken bij alle grote dossiers en denkt mee over de strategische richting van het team. Wat er ook gebeurt: hij blijft bij ons.”

Dat neemt niet weg dat Verstappen kritisch was tijdens de moeilijke openingsfase van het seizoen. “Hij was net zo gefrustreerd als wij over de prestaties van de auto in de eerste races én over hoe ingewikkeld de nieuwe reglementen uitpakten. Dat heeft hij ook heel duidelijk gemaakt. Maar dat betekent niet automatisch dat hij weg wil.”

‘We zijn nog niet terug, maar we komen eraan’

Hoewel Red Bull in Miami voorzichtig tekenen van herstel liet zien, tempert Mekies de verwachtingen nog enigszins. Volgens de Fransman strijdt de renstal nog niet opnieuw structureel mee om overwinningen.

“Betekent dit dat we meteen weer voor zeges vechten? Nee, absoluut niet”, klinkt het eerlijk. “Maar we boeken vooruitgang en we geloven dat we terug kunnen keren naar de top. We hebben onlangs nog tien jaar Max bij Red Bull gevierd en zolang wij hem een competitieve auto blijven geven, zal je ook een blije Verstappen zien.”

Ook over de veelbesproken Red Bull-krachtbron voor 2026 klinkt voorzichtig optimisme. “Er was angst dat ons eigen motorproject zou uitdraaien op een nachtmerrie, maar voorlopig voldoet alles aan de verwachtingen. We liggen nog achter op sommige concurrenten, maar ik geloof dat we tegen 2027 een grote stap kunnen zetten. Ons vertrekpunt is bescheiden, maar zeker niet zorgwekkend.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.232

Ik klamp me niet vast aan één vriend.
Voldoet hij niet...ruil ik hem gewoon in.

























Nee hoor, vriend blijft vriend.

  • 1
  • 13 mei 2026 - 10:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.233

    Foto:
    Podium van de lelijkste mensen van de F1....hoewel ik vriend toch net boven Laurent Mekies kies.
    Maar het publiek heeft gesproken en ik lig me bij deze beslissing neer.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 10:11
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.206

      Over Vriend gesproken @Ouw_ las ik laatst nog dat je Vriend mogelijk in ging ruilen? Of neem je nu na ex Vriend (Stroll) er nu gewoon 1tje bij naast huidige Vriend?

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 10:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.233

      Ik klamp me niet vast aan één vriend.
      Voldoet hij niet...ruil ik hem gewoon in.

























      Nee hoor, vriend blijft vriend.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 10:43
  • gridiron

    Posts: 3.428

    Het is begrijpelijk, maar anderzijds kan je je wel afvragen hoe verstandig het is om al je eieren in 1 mandje te leggen.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 12:10

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

