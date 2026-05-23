Max Verstappen heeft na zijn veelbesproken debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring direct duidelijk gemaakt dat zijn avontuur op de iconische Nordschleife nog lang niet voorbij is. De Nederlander kende sportief gezien een frustrerend einde aan een veelbelovende race, maar kijkt met trots terug op zijn eerste grote endurance-uitdaging. In Canada gaf de viervoudig wereldkampioen toe dat hij koste wat kost wil terugkeren.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Montréal werd Verstappen uitgebreid bevraagd over zijn uitstap buiten de Formule 1. De Red Bull-coureur maakte afgelopen weekend grote indruk op de Nürburgring, waar hij met Verstappen Racing lange tijd op weg leek naar een sensationele overwinning, totdat technische problemen roet in het eten gooiden.

Verstappen aast op nieuwe kans na uitvalbeurt

Verstappen - die de FIA uitgebreid bedankte voor zijn deelname - gaf toe dat de uitvalbeurt nog altijd wringt. De Nederlander reed samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella urenlang aan de leiding, maar zag de overwinning in rook opgaan nadat een defecte aandrijfas de Mercedes-AMG GT3 uitschakelde.

“Voor mij voelt dit absoluut nog als onafgemaakt werk”, vertelde Verstappen. “Ik wil die race winnen, dus ik wil zeker terugkeren. Natuurlijk moet het wel passen in de kalender, maar dit is zonder twijfel een race die ik vaker wil rijden.”

De Nederlander benadrukte bovendien hoe bijzonder de hele ervaring voor hem was. “Ik heb echt een geweldige week gehad”, blikte Verstappen terug. “Voor een eerste grote endurancerace verliep eigenlijk alles heel goed. We hadden de auto uitstekend voor elkaar en ik denk dat we de wedstrijd sterk hebben aangepakt. Alleen blijft autosport uiteindelijk ook een mechanische sport, en soms heb je gewoon pech.”

‘Dit stond al heel lang op mijn lijstje’

Ondanks de teleurstelling genoot Verstappen zichtbaar van alles wat endurance-racen te bieden heeft. Vooral de wisselende omstandigheden, het rijden in het donker en het samenwerken met teamgenoten maakten indruk op de Nederlander.

“Rijden in de regen, die constante veranderingen in omstandigheden en het delen van de auto met teamgenoten: dat vond ik echt geweldig”, aldus Verstappen. “Het is een compleet andere discipline dan Formule 1, maar wel eentje waar ik altijd al enorm nieuwsgierig naar was.”

Dat Verstappen wil doorgaan in de endurancewereld, staat inmiddels buiten kijf. “Er zijn naast de Formule 1 nog zoveel mooie vormen van autosport en deze race stond al heel lang op mijn lijst”, besloot hij. “Als je die onboardbeelden terugziet, snap je meteen waarom. Het is intens, keihard racen en ontzettend gaaf. We hebben hier lang naartoe gewerkt en dat alles uiteindelijk lukte, maakte het extra speciaal. Dit smaakt absoluut naar meer.”