De Formule 1 overweegt ingrijpende wijzigingen aan de kalender voor het slot van het seizoen. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt achter de schermen gewerkt aan een alternatief schema, waarbij meerdere races verschoven zouden worden. Opvallend genoeg zou de Grand Prix van Abu Dhabi in dat scenario pas op 20 december verreden worden, slechts enkele dagen voor Kerstmis.

Volgens de plannen die momenteel circuleren in de paddock, wil de Formule 1 een nieuwe indeling maken voor de races in Bahrein, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Die aanpassingen zouden alleen doorgaan wanneer het conflict in het Midden-Oosten voldoende is afgekoeld en races opnieuw veilig georganiseerd kunnen worden.

Bahrein en Saudi-Arabië schuiven op in drukke eindfase

In het mogelijke noodscenario zou de Grand Prix van Bahrein op 4 oktober worden ingepland. Daarmee ontstaat een pittige triple header samen met Azerbeidzjan op 26 september en Singapore op 11 oktober, wat teams opnieuw voor een zware logistieke uitdaging stelt.

Ook Saudi-Arabië zou een nieuwe plek op de kalender krijgen. De race in Jeddah zou volgens de voorlopige plannen plaatsvinden op 6 december, als onderdeel van een intens slotblok met Las Vegas op 21 november en Qatar op 29 november.

Abu Dhabi mogelijk pas op 20 december

De meest opvallende verschuiving betreft de traditionele seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Waar de race normaal eerder in december wordt verreden, zou de Grand Prix ditmaal pas op 20 december plaatsvinden.

Dat betekent dat de Formule 1 mogelijk tot vlak voor de feestdagen actief blijft. Voor teams, personeel en coureurs zou dat een uitzonderlijk late afsluiting van het seizoen betekenen, al blijft vooralsnog alles afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het conflict in het Midden-Oosten.