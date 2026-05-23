Doorbraak in Formule 1: 'GP's in Midden-Oosten gaan mogelijk toch door'

De Formule 1 overweegt ingrijpende wijzigingen aan de kalender voor het slot van het seizoen. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt achter de schermen gewerkt aan een alternatief schema, waarbij meerdere races verschoven zouden worden. Opvallend genoeg zou de Grand Prix van Abu Dhabi in dat scenario pas op 20 december verreden worden, slechts enkele dagen voor Kerstmis.

Volgens de plannen die momenteel circuleren in de paddock, wil de Formule 1 een nieuwe indeling maken voor de races in Bahrein, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Die aanpassingen zouden alleen doorgaan wanneer het conflict in het Midden-Oosten voldoende is afgekoeld en races opnieuw veilig georganiseerd kunnen worden.

Bahrein en Saudi-Arabië schuiven op in drukke eindfase

In het mogelijke noodscenario zou de Grand Prix van Bahrein op 4 oktober worden ingepland. Daarmee ontstaat een pittige triple header samen met Azerbeidzjan op 26 september en Singapore op 11 oktober, wat teams opnieuw voor een zware logistieke uitdaging stelt.

Ook Saudi-Arabië zou een nieuwe plek op de kalender krijgen. De race in Jeddah zou volgens de voorlopige plannen plaatsvinden op 6 december, als onderdeel van een intens slotblok met Las Vegas op 21 november en Qatar op 29 november.

Abu Dhabi mogelijk pas op 20 december

De meest opvallende verschuiving betreft de traditionele seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Waar de race normaal eerder in december wordt verreden, zou de Grand Prix ditmaal pas op 20 december plaatsvinden.

Dat betekent dat de Formule 1 mogelijk tot vlak voor de feestdagen actief blijft. Voor teams, personeel en coureurs zou dat een uitzonderlijk late afsluiting van het seizoen betekenen, al blijft vooralsnog alles afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het conflict in het Midden-Oosten.

 

Larry Perkins

Posts: 65.185

Hoop overigens op een snelle vrede maar die GP's hoeven niet terug te komen!

  • 7
  • 23 mei 2026 - 09:11
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (10)

Login om te reageren
  • d@nny

    Posts: 3.614

    Money talks

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 08:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      Maar Donald J. Trump talks ook, maar dan als een chicken without a head...
      Wie zegt dat het in de herfst veilig genoeg is in het Midden-Oosten?

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 09:09
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      Hoop overigens op een snelle vrede maar die GP's hoeven niet terug te komen!

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 09:11
    • Mr Marly

      Posts: 7.994

      Larry, vind de races op Bahrein altijd wel aardig. Leuke lay-out ook, met diverse inhaalmogelijkheden.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 10:22
    • Regenrace

      Posts: 2.684

      Doorbraak: ik laat mogelijk m'n pap staan, maar misschien ook niet.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 10:40
  • red slow

    Posts: 3.307

    Belachelijk.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 09:04
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      Dat dacht ik ook toen ik het las...

      Broedende meeuw zet Haagse voetbalclub buitenspel: 'Gooit hele schema in de war'

      Bij voetbalvereniging VV Haagse Hout in Den Haag draait het de komende weken niet om doelpunten, maar om een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doelpaal, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd.

      Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is om op te spelen. Op gepaste afstand kan nog wel worden gevoetbald, maar op een heel veld spelen is voorlopig geen optie.

      Secretaris van de vereniging Jan van Cuijk keek vreemd op toen hij vorige week vrijdag werd gebeld door zijn collega's van het veldonderhoud. "Ze zeiden: er ligt een meeuw naast de paal, misschien moeten je de vogelopvang bellen", vertelt hij aan.

      De reactie van de vogelopvang zorgde bij de secretaris voor nog meer verbazing. "Ze vertelden dat dat niet kan. Een meeuw broedt op daken of op het strand, maar nooit op een voetbalveld. Toen vroegen ze meteen of er eieren lagen."

      Dat bleek zo te zijn. Omdat meeuwen beschermde vogels zijn, mag het nest niet worden verstoord.

      De timing van het broeden is ongelukkig: afgelopen zaterdag stond voor het eerste elftal een thuiswedstrijd op het hoofdveld op het programma.

      "Wat kun je dan anders doen dan uitwijken", zegt Van Cuijk. De wedstrijd van het eerste team verhuisde naar het kunstgrasveld, maar daar zou een veteranenteam spelen. "Die wedstrijd hebben we moeten schrappen. Zo gooit een broedende meeuw het hele schema in de war", aldus de mopperende secretaris.

      Uitwijken naar andere velden
      Rond het doel hangen inmiddels rood-witte linten. "Dat heb ik zelf gedaan", zegt Van Cuijk. "De jeugd wilde bij dat doel spelen, maar ik heb gevraagd of ze een stukje verderop wilden gaan staan."

      Zelfs een gymles moest worden aangepast. "Een gymleraar wilde hier speren gooien. Ik heb gevraagd of ze naar de andere kant van het veld wilden gaan. Dat deden ze gelukkig netjes."

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 09:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.912

      @Larry, ik las gisteren een soortgelijk verhaal met minder grote gevolgen.
      Bij een groot 5 sterren hotel had een vogeltje haar nestje gebouwd op de klink van de ingang en ze was aan het broeden. Men heeft toen alle gasten dagenlang vriendelijk verzocht om een andere kleine zijingang te gebruiken.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 11:10
  • Pietje Bell

    Posts: 34.912

    Dit weekend mogen ze maar 6MJ van het elektrische gedeelte gebruiken tijdens
    de kwalificaties, maar in de races is het 8,5 MJ, dus dat gaat weer leuk worden.
    Waarom niet ook dáár 6 MJ? Dat is iig al een stukje beter.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 11:07
  • Maximo

    Posts: 9.879

    Het lijkt er sterk op dat de VS deze week Iran opnieuw gaat aanvallen en ondertussen willen de golfstaten die door Iran zijn aangevallen ook militair wraak nemen.

    Kortom, wat een onzin om nu tijd te steken in verplaatsing van de Gp’s in die regio.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 11:22

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

