McLaren trekt met vertrouwen naar de Grand Prix van Canada. Na een opvallend sterk optreden in Miami, waar Lando Norris en Oscar Piastri het team aan een eerste dubbel podium van het seizoen hielpen, ziet teambaas Andrea Stella duidelijke signalen dat de upgrades eindelijk hun vruchten beginnen af te werpen. Meer nog: in Montréal staat alweer een nieuwe reeks verbeteringen op de planning.

De onverwachte onderbreking van de Formule 1-kalender door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaf alle teams extra tijd om aan hun wagen te sleutelen. Volgens Stella heeft McLaren die periode optimaal benut en lijkt het team stilaan aansluiting te vinden bij de absolute top.

Stella ziet vier teams dicht bij elkaar

Volgens de McLaren-teambaas is het huidige krachtsverschil in de Formule 1 kleiner dan ooit. Stella benadrukt dat meerdere teams momenteel op amper fracties van seconden van elkaar zitten en dat details steeds vaker de doorslag geven. “Als je naar het competitieve plaatje kijkt, zitten vier teams momenteel extreem dicht bij elkaar qua rondetijd”, legt Stella uit.

Hoewel Mercedes volgens hem nog een klein voordeel lijkt te hebben, ziet de Italiaan dat polepositions intussen door verschillende teams gepakt kunnen worden. “In Miami had het Antonelli kunnen zijn, Leclerc, één van onze coureurs of zelfs Verstappen. Dat toont aan hoe klein de verschillen zijn. Uiteindelijk draait het nu vooral om uitvoering, de juiste afstelling en hoe goed je inspeelt op de omstandigheden, niet zozeer om één dominante wagen.”

Nieuwe upgrades op komst voor Canada

De sterke prestatie in Miami sterkt McLaren bovendien in het geloof dat de technische richting de juiste is. Norris eindigde er als tweede, terwijl Piastri één plek lager beslag legde op het podium – een duidelijke stap vooruit tegenover eerdere races.

Stella is dan ook optimistisch over wat nog komen moet. “Dit is positief nieuws voor McLaren, want het bewijst dat onze upgrades goed gewerkt hebben”, klinkt het tevreden. “Ferrari bracht misschien nog meer onderdelen mee, gevolgd door Red Bull en daarna wij, maar wij konden wel meteen alle prestaties uit onze updates halen. En zoals we al eerder hebben aangegeven: voor Canada staat er opnieuw extra materiaal klaar. Dat stemt ons behoorlijk optimistisch.”