Verstappen eist verbetering van Red Bull: "Ik worstelde!"

Max Verstappen heeft een teleurstellende sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve achter de rug. De Nederlander leek er aardig bij te zitten, maar viel uiteindelijk terug naar de zevende plaats. Balend stelde Verstappen na afloop dat dit voor hem geen verrassing is.

Verstappens team Red Bull introduceerde dit weekend in Canada weer een aantal updates. Ze hoopten op deze manier dichter bij de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari te komen, en de eerste resultaten zagen er bemoedigend uit. Toch klaagde Verstappen weer over problemen met zijn auto, en konden ze geen vuist maken in de strijd met de andere topteams. De zevende tijd van Verstappen was teleurstellend, maar hij zag dat zelf anders.

Wat is het gevoel van Verstappen?

De teleurstelling bij Verstappen was groot, maar hij wil niet zeggen dat het een verrassing is dat de resultaten tegenvielen. Na afloop sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik ben niet verbaasd door dit resultaat. Ik had gewoon niet het goede gevoel in de auto. Ik worstelde er gewoon mee."

Verstappen legt de vinger op de zere plek: "Het was heel erg lastig om constant te zijn en dat moeten we ook onderzoeken. We zullen het hiermee moeten doen in de sprintrace van morgen en hopelijk weten we het nog te verbeteren voor de kwalificatie."

Hoe groot waren de verschillen?

Verstappen was in de sprint kwalificatie in Montreal wel sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman noteerde de achtste tijd, maar was slechts een fractie van een seconde langzamer dan Verstappen. De achterstand van beide Red Bull-coureurs op de Mercedes van polesitter George Russell was echter wel fors.

Verstappen leek tot en met het begin van de sprint kwalificatie aardig mee te kunnen komen met de andere toppers, maar in het tweede gedeelte zakten zijn prestaties in. Hij wist met de hakken over de sloot SQ3 te bereiken, waar hij zich dus niet kon mengen in het gevecht om de pole position.

  • 23 mei 2026 - 00:44
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Supa

    Posts: 2.702

    Kan echt niet wennen aan de nieuwe outfit. Doet me denken aan iemand die auto-onderdelen verkoopt

    + 0
    • 23 mei 2026 - 00:40
  • Larry Perkins

    Posts: 65.175

    Meer van Max…

    Verstappen had het vooral in het tweede deel van de sprintkwalificatie erg lastig. "Man, de auto is gewoon f*cked aan de achterkant. Hij blijft alleen maar springen", zuchtte de 28-jarige. Zo'n kwartier later ging het op de zachte banden al wat beter in SQ3. Verstappen reed de zevende tijd en gaf een halve seconde toe op polesitter Russell.

    Verstappen was duidelijk niet tevreden met het gevoel in de auto. Aan het einde van de sprintkwalificatie liet hij gefrustreerd van zich horen via de boordradio.
    "Je kunt de downforce van de auto halen. Daar voel ik toch niks van", zo liet Verstappen merken dat Red Bull eerst het stuiterprobleem moet oplossen. "Ik kan zo niet op het gas gaan bij het uitkomen van de bochten. Het is vreselijk."

    Verstappen verscheen dan ook niet al te vrolijk voor de microfoon. "Dit verbaast me niks. Mijn gevoel in de auto was gewoon niet goed. Ik had het enorm lastig met het rijgedrag van de auto. Daardoor kon ik op de hobbels niet eens het gaspedaal intrappen. Op een gegeven moment vlogen mijn voeten zelfs van de pedalen. Dat maakt het heel lastig om constant te rijden. Dit is echt iets wat we moeten onderzoeken."
    Vergeleken met de vrije training lijkt Red Bull een stap in de verkeerde richting gezet te hebben. "Nee", reageert Verstappen dan ook als Verstappen wordt vraagt of Red Bull in ieder geval een stap vooruit heeft kunnen zetten.
    "Dit was niet geweldig. Natuurlijk zitten we hier in de sprintrace aan vast. We moeten ook nog wat andere dingen begrijpen, dus hopelijk gaat het in de hoofdkwalificatie dan beter."

    Verstappen krijgt na de sprintrace de kans om de afstelling aan te passen en het klinkt dus alsof er nog veel ruimte voor verbetering is. Bij een goede afstelling lonkt dus een beter resultaat, al heeft Verstappen weinig zin om al vooruit te blikken. "Ik weet het niet. We zien het wel", zo sluit hij chagrijnig af.

    + 1
    • 23 mei 2026 - 00:44
    • elflitso

      Posts: 1.900

      @Larry, Ik kweet 't nie. Kijk die sprint Q en race zelf leveren toch weinig op. Als het zondag weer zo is dan hebben ze echt een vet probleem bij RBR

      + 0
      • 23 mei 2026 - 00:53
  • F1 bekijker

    Posts: 331

    Mooi man.

    + 0
    • 23 mei 2026 - 01:52
  • Politik

    Posts: 9.930

    Max Verstappen: ' Ik ga met pensioen!'

    + 0
    • 23 mei 2026 - 02:46

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
