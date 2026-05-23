Max Verstappen heeft een teleurstellende sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve achter de rug. De Nederlander leek er aardig bij te zitten, maar viel uiteindelijk terug naar de zevende plaats. Balend stelde Verstappen na afloop dat dit voor hem geen verrassing is.

Verstappens team Red Bull introduceerde dit weekend in Canada weer een aantal updates. Ze hoopten op deze manier dichter bij de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari te komen, en de eerste resultaten zagen er bemoedigend uit. Toch klaagde Verstappen weer over problemen met zijn auto, en konden ze geen vuist maken in de strijd met de andere topteams. De zevende tijd van Verstappen was teleurstellend, maar hij zag dat zelf anders.

Wat is het gevoel van Verstappen?

De teleurstelling bij Verstappen was groot, maar hij wil niet zeggen dat het een verrassing is dat de resultaten tegenvielen. Na afloop sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik ben niet verbaasd door dit resultaat. Ik had gewoon niet het goede gevoel in de auto. Ik worstelde er gewoon mee."

Verstappen legt de vinger op de zere plek: "Het was heel erg lastig om constant te zijn en dat moeten we ook onderzoeken. We zullen het hiermee moeten doen in de sprintrace van morgen en hopelijk weten we het nog te verbeteren voor de kwalificatie."

Hoe groot waren de verschillen?

Verstappen was in de sprint kwalificatie in Montreal wel sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman noteerde de achtste tijd, maar was slechts een fractie van een seconde langzamer dan Verstappen. De achterstand van beide Red Bull-coureurs op de Mercedes van polesitter George Russell was echter wel fors.

Verstappen leek tot en met het begin van de sprint kwalificatie aardig mee te kunnen komen met de andere toppers, maar in het tweede gedeelte zakten zijn prestaties in. Hij wist met de hakken over de sloot SQ3 te bereiken, waar hij zich dus niet kon mengen in het gevecht om de pole position.