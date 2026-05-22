user icon
icon

Hadjar beseft: "Ik moet veel beter presteren bij Red Bull"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar beseft: "Ik moet veel beter presteren bij Red Bull"

Isack Hadjar wil dit weekend een reactie tonen na een tegenvallend Grand Prix-weekend in Miami. De jonge Red Bull-coureur begon zijn avontuur naast Max Verstappen nochtans veelbelovend en wist de Nederlander in de openingsfase van het seizoen af en toe zelfs te evenaren. Sinds de updates in Miami lijkt Verstappen echter opnieuw een duidelijke stap voor te hebben gezet.

In Florida eindigde Verstappen zowel in de sprintrace als in de Grand Prix op de vijfde plaats, terwijl Hadjar enkel een negende plek in de Sprint wist te pakken en de hoofdrace niet uitreed. Daardoor is de Fransman op zoek naar antwoorden om opnieuw dichter bij zijn teamgenoot te komen.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hadjar erkent problemen binnen eigen garage

Voorafgaand aan het nieuwe raceweekend geeft Hadjar toe dat er achter de schermen stevig gewerkt is om de tegenvallende prestaties te analyseren. Volgens de Fransman liep er aan zijn kant van de garage simpelweg te veel fout.

“Sinds ik hier ben aangekomen, zijn we volop bezig geweest met analyseren”, vertelt Hadjar. “We wilden echt tot in detail begrijpen waarom we zoveel problemen hadden aan onze kant van de garage. We hebben gewoon geen goed weekend afgeleverd, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Toch verwacht de Fransman snel beterschap. “We weten waar we naar moeten kijken en ik ben ervan overtuigd dat we dit weekend een veel betere job zullen doen”, klinkt het strijdvaardig.

Vertrouwen in beter weekend ondanks geen upgrades

Opvallend genoeg verschijnt Red Bull dit weekend zonder nieuwe updates aan de wagen. Toch denkt Hadjar dat het circuit beter zal aansluiten bij de sterke punten van de auto.

“We hebben niets nieuws meegenomen, maar ik verwacht wel dat onze wagen hier beter zal werken”, legt hij uit. “Er zijn weinig snelle bochten en dat zou ons normaal gezien beter moeten liggen.”

De Fransman kijkt daarom met vertrouwen vooruit en hoopt opnieuw dichter bij Verstappen te staan. “Qua prestaties denk ik dat we iets kunnen laten zien dat dicht aanleunt bij wat we in Miami zagen. Ik heb er vertrouwen in dat we opnieuw competitief kunnen zijn.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.073

    Vooral op jezelf focusen, Hadjar. Je hebt voldoende snelheid om mee te doen in F1.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 21:43

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar