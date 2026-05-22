Isack Hadjar wil dit weekend een reactie tonen na een tegenvallend Grand Prix-weekend in Miami. De jonge Red Bull-coureur begon zijn avontuur naast Max Verstappen nochtans veelbelovend en wist de Nederlander in de openingsfase van het seizoen af en toe zelfs te evenaren. Sinds de updates in Miami lijkt Verstappen echter opnieuw een duidelijke stap voor te hebben gezet.

In Florida eindigde Verstappen zowel in de sprintrace als in de Grand Prix op de vijfde plaats, terwijl Hadjar enkel een negende plek in de Sprint wist te pakken en de hoofdrace niet uitreed. Daardoor is de Fransman op zoek naar antwoorden om opnieuw dichter bij zijn teamgenoot te komen.

Hadjar erkent problemen binnen eigen garage

Voorafgaand aan het nieuwe raceweekend geeft Hadjar toe dat er achter de schermen stevig gewerkt is om de tegenvallende prestaties te analyseren. Volgens de Fransman liep er aan zijn kant van de garage simpelweg te veel fout.

“Sinds ik hier ben aangekomen, zijn we volop bezig geweest met analyseren”, vertelt Hadjar. “We wilden echt tot in detail begrijpen waarom we zoveel problemen hadden aan onze kant van de garage. We hebben gewoon geen goed weekend afgeleverd, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Toch verwacht de Fransman snel beterschap. “We weten waar we naar moeten kijken en ik ben ervan overtuigd dat we dit weekend een veel betere job zullen doen”, klinkt het strijdvaardig.

Vertrouwen in beter weekend ondanks geen upgrades

Opvallend genoeg verschijnt Red Bull dit weekend zonder nieuwe updates aan de wagen. Toch denkt Hadjar dat het circuit beter zal aansluiten bij de sterke punten van de auto.

“We hebben niets nieuws meegenomen, maar ik verwacht wel dat onze wagen hier beter zal werken”, legt hij uit. “Er zijn weinig snelle bochten en dat zou ons normaal gezien beter moeten liggen.”

De Fransman kijkt daarom met vertrouwen vooruit en hoopt opnieuw dichter bij Verstappen te staan. “Qua prestaties denk ik dat we iets kunnen laten zien dat dicht aanleunt bij wat we in Miami zagen. Ik heb er vertrouwen in dat we opnieuw competitief kunnen zijn.”