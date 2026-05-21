Max Verstappen heeft positief gereageerd op de nieuwe regelwijzigingen die de Formule 1 richting 2027 wil doorvoeren. De Nederlander liet eerder al verstaan niet gelukkig te zijn met de huidige richting van de sport, maar ziet nu eindelijk beweging in de goede richting. Volgens Verstappen vergroten de aanpassingen zelfs de kans dat hij langer actief blijft in de koningsklasse.
Begin 2026 liet de Red Bull-coureur nog duidelijk verstaan dat hij twijfels had over zijn toekomst in de Formule 1. Verstappen stoorde zich aan het huidige technische reglement en gaf aan dat er serieuze veranderingen nodig waren om het racen opnieuw aantrekkelijker te maken. Zonder ingrepen zou hij zijn toekomst grondig herbekijken.
Verstappen tevreden met nieuwe koers Formule 1
Die veranderingen lijken er nu te komen. De Formule 1 kondigde nieuwe aanpassingen aan voor 2026 en 2027, waarbij de balans tussen verbrandingsmotor en batterij opnieuw verschuift naar een verhouding van 60/40. Daardoor zouden coureurs minder energie hoeven managen en zou het pure racen opnieuw centraler komen te staan.
Verstappen reageert in Canada opvallend enthousiast op die plannen. “Dit gaat absoluut de goede kant uit”, vertelt hij tegenover verschillende media. “Dit was ongeveer het minimum waarop ik hoopte. Ik ben echt blij dat ze deze richting willen inslaan, want volgens mij heeft de sport dit gewoon nodig.”
De Nederlander benadrukt bovendien dat het voor hem nooit enkel om prestaties ging. “Het maakte mij eigenlijk weinig uit of ik nu een competitieve wagen had of niet. Voor mij draaide het altijd om het product van de Formule 1 zelf. En ik denk echt dat dit het racen opnieuw beter zal maken.”
‘Meer plezier betekent grotere kans dat ik doorga’
Volgens Verstappen heeft de nieuwe koers ook rechtstreeks invloed op zijn eigen toekomst in de sport. De viervoudig wereldkampioen geeft toe dat de wijzigingen hem enthousiaster maken om langer door te gaan.
“Ja, dit vergroot absoluut de kans dat ik blijf”, klinkt het duidelijk. “Als het product beter wordt, haal ik daar automatisch ook meer plezier uit. En dat plezier is uiteindelijk cruciaal om door te willen gaan.”
Toch houdt Verstappen nog een kleine slag om de arm. De plannen moeten immers nog definitief goedgekeurd worden. “We moeten natuurlijk nog even afwachten tot alles officieel bevestigd is”, besluit hij. “Maar dit zijn absoluut veranderingen die er moeten komen. Het voelt bijna alsof we weer een beetje teruggaan naar hoe het vroeger was, en dat is alleen maar positief.”
Bertrand Gachot
Posts: 616
Een bekend filosoof zei ooit eens "je gaat het pas zien als je het doorhebt", ik heb nog nooit het verband gezien tussen Max en een bekend karakter uit ice age, maar nu ik deze foto zie ja SPOT ON: SID! Vooral de thumbnail! Overigens Ik ben benieuwd wanneer de teller op 0 overwinningen staat na dit seizoen of hij nog zo steeds positief is over de f1 toekomst.
Rogier hier
Posts: 6.806
Naar mijn idee gaat Max nog wel races winnen dit seizoen en mengt hij zich nog in de top3 van het kampioenschap. Bij Red Bull gaat hij niet blijven. Hij tekent naar mijn idee bij Mercedes. George gaat naar ome Toto zijn hobby project Aston Martin waar Fernando met pensioen gaat. Bij Red Bull komt Piastri ter vervanging en Sainz stapt in bij McLaren.
snailer
Posts: 33.045
Hoe zeker ben je? De odds bij de g o k ezeltjes is best interessant met deze voorspelling.
SennaS
Posts: 12.063
Op de vingers getikt door de fia?
Immers de regels zijn niet drastisch gewijzigd, want dat was het grote probleem en niet zozeer de achterstand van rbr.
Nu rbr stappen gemaakt heeft is er weer rust.
Het product is beter, zoals max zegt, maar niet het concept, hetgeen het grote probleem was bij de achterhoede.