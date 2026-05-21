Max Verstappen heeft positief gereageerd op de nieuwe regelwijzigingen die de Formule 1 richting 2027 wil doorvoeren. De Nederlander liet eerder al verstaan niet gelukkig te zijn met de huidige richting van de sport, maar ziet nu eindelijk beweging in de goede richting. Volgens Verstappen vergroten de aanpassingen zelfs de kans dat hij langer actief blijft in de koningsklasse.

Begin 2026 liet de Red Bull-coureur nog duidelijk verstaan dat hij twijfels had over zijn toekomst in de Formule 1. Verstappen stoorde zich aan het huidige technische reglement en gaf aan dat er serieuze veranderingen nodig waren om het racen opnieuw aantrekkelijker te maken. Zonder ingrepen zou hij zijn toekomst grondig herbekijken.

Verstappen tevreden met nieuwe koers Formule 1

Die veranderingen lijken er nu te komen. De Formule 1 kondigde nieuwe aanpassingen aan voor 2026 en 2027, waarbij de balans tussen verbrandingsmotor en batterij opnieuw verschuift naar een verhouding van 60/40. Daardoor zouden coureurs minder energie hoeven managen en zou het pure racen opnieuw centraler komen te staan.

Verstappen reageert in Canada opvallend enthousiast op die plannen. “Dit gaat absoluut de goede kant uit”, vertelt hij tegenover verschillende media. “Dit was ongeveer het minimum waarop ik hoopte. Ik ben echt blij dat ze deze richting willen inslaan, want volgens mij heeft de sport dit gewoon nodig.”

De Nederlander benadrukt bovendien dat het voor hem nooit enkel om prestaties ging. “Het maakte mij eigenlijk weinig uit of ik nu een competitieve wagen had of niet. Voor mij draaide het altijd om het product van de Formule 1 zelf. En ik denk echt dat dit het racen opnieuw beter zal maken.”

‘Meer plezier betekent grotere kans dat ik doorga’

Volgens Verstappen heeft de nieuwe koers ook rechtstreeks invloed op zijn eigen toekomst in de sport. De viervoudig wereldkampioen geeft toe dat de wijzigingen hem enthousiaster maken om langer door te gaan.

“Ja, dit vergroot absoluut de kans dat ik blijf”, klinkt het duidelijk. “Als het product beter wordt, haal ik daar automatisch ook meer plezier uit. En dat plezier is uiteindelijk cruciaal om door te willen gaan.”

Toch houdt Verstappen nog een kleine slag om de arm. De plannen moeten immers nog definitief goedgekeurd worden. “We moeten natuurlijk nog even afwachten tot alles officieel bevestigd is”, besluit hij. “Maar dit zijn absoluut veranderingen die er moeten komen. Het voelt bijna alsof we weer een beetje teruggaan naar hoe het vroeger was, en dat is alleen maar positief.”