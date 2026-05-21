Verstappen opvallend positief over F1-toekomst: "Ziet er goed uit"

Max Verstappen heeft positief gereageerd op de nieuwe regelwijzigingen die de Formule 1 richting 2027 wil doorvoeren. De Nederlander liet eerder al verstaan niet gelukkig te zijn met de huidige richting van de sport, maar ziet nu eindelijk beweging in de goede richting. Volgens Verstappen vergroten de aanpassingen zelfs de kans dat hij langer actief blijft in de koningsklasse.

Begin 2026 liet de Red Bull-coureur nog duidelijk verstaan dat hij twijfels had over zijn toekomst in de Formule 1. Verstappen stoorde zich aan het huidige technische reglement en gaf aan dat er serieuze veranderingen nodig waren om het racen opnieuw aantrekkelijker te maken. Zonder ingrepen zou hij zijn toekomst grondig herbekijken.

Verstappen tevreden met nieuwe koers Formule 1

Die veranderingen lijken er nu te komen. De Formule 1 kondigde nieuwe aanpassingen aan voor 2026 en 2027, waarbij de balans tussen verbrandingsmotor en batterij opnieuw verschuift naar een verhouding van 60/40. Daardoor zouden coureurs minder energie hoeven managen en zou het pure racen opnieuw centraler komen te staan.

Verstappen reageert in Canada opvallend enthousiast op die plannen. “Dit gaat absoluut de goede kant uit”, vertelt hij tegenover verschillende media. “Dit was ongeveer het minimum waarop ik hoopte. Ik ben echt blij dat ze deze richting willen inslaan, want volgens mij heeft de sport dit gewoon nodig.”

De Nederlander benadrukt bovendien dat het voor hem nooit enkel om prestaties ging. “Het maakte mij eigenlijk weinig uit of ik nu een competitieve wagen had of niet. Voor mij draaide het altijd om het product van de Formule 1 zelf. En ik denk echt dat dit het racen opnieuw beter zal maken.”

‘Meer plezier betekent grotere kans dat ik doorga’

Volgens Verstappen heeft de nieuwe koers ook rechtstreeks invloed op zijn eigen toekomst in de sport. De viervoudig wereldkampioen geeft toe dat de wijzigingen hem enthousiaster maken om langer door te gaan.

“Ja, dit vergroot absoluut de kans dat ik blijf”, klinkt het duidelijk. “Als het product beter wordt, haal ik daar automatisch ook meer plezier uit. En dat plezier is uiteindelijk cruciaal om door te willen gaan.”

Toch houdt Verstappen nog een kleine slag om de arm. De plannen moeten immers nog definitief goedgekeurd worden. “We moeten natuurlijk nog even afwachten tot alles officieel bevestigd is”, besluit hij. “Maar dit zijn absoluut veranderingen die er moeten komen. Het voelt bijna alsof we weer een beetje teruggaan naar hoe het vroeger was, en dat is alleen maar positief.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 616

    Een bekend filosoof zei ooit eens "je gaat het pas zien als je het doorhebt", ik heb nog nooit het verband gezien tussen Max en een bekend karakter uit ice age, maar nu ik deze foto zie ja SPOT ON: SID! Vooral de thumbnail! Overigens Ik ben benieuwd wanneer de teller op 0 overwinningen staat na dit seizoen of hij nog zo steeds positief is over de f1 toekomst.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 22:45
  • Rogier hier

    Posts: 6.806

    Naar mijn idee gaat Max nog wel races winnen dit seizoen en mengt hij zich nog in de top3 van het kampioenschap. Bij Red Bull gaat hij niet blijven. Hij tekent naar mijn idee bij Mercedes. George gaat naar ome Toto zijn hobby project Aston Martin waar Fernando met pensioen gaat. Bij Red Bull komt Piastri ter vervanging en Sainz stapt in bij McLaren.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 23:01
    • snailer

      Posts: 33.045

      Hoe zeker ben je? De odds bij de g o k ezeltjes is best interessant met deze voorspelling.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 23:33
  • SennaS

    Posts: 12.063

    Op de vingers getikt door de fia?
    Immers de regels zijn niet drastisch gewijzigd, want dat was het grote probleem en niet zozeer de achterstand van rbr.
    Nu rbr stappen gemaakt heeft is er weer rust.
    Het product is beter, zoals max zegt, maar niet het concept, hetgeen het grote probleem was bij de achterhoede.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 01:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

