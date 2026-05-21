Goed nieuws voor Max Verstappen en zijn eigen raceteam: nadat de Nederlander een onuitwisbare indruk achterliet tijdens de 24 uur van de Nürburgring, mag hij dat kunstje hoogstwaarschijnlijk herhalen. Volgens informatie van de Telegraaf zal endurance-klassieker op de Nordschleife verreden worden op 29 en 30 mei, wanneer er dan dan geen Formule 1-race op de planning staat.

Verstappen lag met zijn team op koers voor een uitstekend resultaat in de Duitse etmaalrace, maar zag alle hoop in rook opgaan door problemen met de aandrijfas. Het technische euvel kwam op het slechtst mogelijke moment en beroofde de Nederlander van een potentiële overwinning op de Nürburgring.

Nieuwe kans voor Verstappen lonkt in 2027

Mocht Verstappens agenda het toelaten, dan lijkt de weg richting een nieuwe deelname volgend jaar alvast open te liggen. De 24 uur van de Nürburgring staat in 2027 gepland op 29 en 30 mei, exact in een weekend waarin volgens bronnen uit de Formule 1-paddock opnieuw geen Grand Prix op de kalender staat.

Dat zou betekenen dat Verstappen, net als dit jaar, de ruimte krijgt om een uitstap richting de iconische Nordschleife te maken. Na de enorme impact van zijn deelname — zowel sportief als commercieel — zou een terugkeer ongetwijfeld opnieuw voor een stormloop aan belangstelling zorgen.

Twijfels over inhaalraces in Midden-Oosten

Tegelijkertijd kijkt de Formule 1-leiding nog altijd naar mogelijke oplossingen voor de geannuleerde Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten lijkt de kans op een inhaalrace voorlopig echter beperkt.

Een van de scenario’s die momenteel op tafel ligt, is een mogelijke GP van Bahrein begin oktober, in een vrij weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Logistiek gezien zal de Formule 1 echter snel duidelijkheid moeten scheppen, want binnen enkele weken zou daar een definitieve beslissing over genomen moeten worden.