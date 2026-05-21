Goed nieuws voor Verstappen: '24 uur Nürburgring volgend jaar in F1-loos weekend'

Goed nieuws voor Verstappen: '24 uur Nürburgring volgend jaar in F1-loos weekend'

Goed nieuws voor Max Verstappen en zijn eigen raceteam: nadat de Nederlander een onuitwisbare indruk achterliet tijdens de 24 uur van de Nürburgring, mag hij dat kunstje hoogstwaarschijnlijk herhalen. Volgens informatie van de Telegraaf zal endurance-klassieker op de Nordschleife verreden worden op 29 en 30 mei, wanneer er dan dan geen Formule 1-race op de planning staat. 

Verstappen lag met zijn team op koers voor een uitstekend resultaat in de Duitse etmaalrace, maar zag alle hoop in rook opgaan door problemen met de aandrijfas. Het technische euvel kwam op het slechtst mogelijke moment en beroofde de Nederlander van een potentiële overwinning op de Nürburgring.

Nieuwe kans voor Verstappen lonkt in 2027

Mocht Verstappens agenda het toelaten, dan lijkt de weg richting een nieuwe deelname volgend jaar alvast open te liggen. De 24 uur van de Nürburgring staat in 2027 gepland op 29 en 30 mei, exact in een weekend waarin volgens bronnen uit de Formule 1-paddock opnieuw geen Grand Prix op de kalender staat.

Dat zou betekenen dat Verstappen, net als dit jaar, de ruimte krijgt om een uitstap richting de iconische Nordschleife te maken. Na de enorme impact van zijn deelname — zowel sportief als commercieel — zou een terugkeer ongetwijfeld opnieuw voor een stormloop aan belangstelling zorgen.

Twijfels over inhaalraces in Midden-Oosten

Tegelijkertijd kijkt de Formule 1-leiding nog altijd naar mogelijke oplossingen voor de geannuleerde Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten lijkt de kans op een inhaalrace voorlopig echter beperkt.

Een van de scenario’s die momenteel op tafel ligt, is een mogelijke GP van Bahrein begin oktober, in een vrij weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Logistiek gezien zal de Formule 1 echter snel duidelijkheid moeten scheppen, want binnen enkele weken zou daar een definitieve beslissing over genomen moeten worden.

 

  • Bertrand Gachot

    Posts: 608

    Om de pensioenberichten nog even terug te halen, wellicht heeft MV in 2027 wel een F1-loos jaar, ipv een F1-loos weekend.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 20:49
    • schwantz34

      Posts: 42.013

      Dat zou top zijn, dan kan Max volle gas alle GT3 races op de kalender (Le Mans, Groene hel, Bathurst, Sebring enz) rijden. En gewoon weer simply lovely terug overstappen naar de F1 zodra de FIA weer met een fatsoenlijk V8 (oid) motor regelement op de proppen komt. Ik zeg doen!!!

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
