De toekomst van Max Verstappen is nog altijd hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en in Canada zijn de geruchten direct opgelaaid. Zijn vader Jos zat namelijk uitgebreid te kletsen met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal, maar het is geen geheim dat hij clausules heeft waardoor hij eerder kan vertrekken. Verstappen wordt vooral in verband gebracht met Mercedes, wat momenteel het sterkste team is in de Formule 1.

In de afgelopen weken werden de geruchten wat minder, maar op de mediadag in Canada werd het vuurtje weer opgepookt. Terwijl de coureurs bezig waren met hun mediapraatjes, zat Verstappens vader Jos rustig op een tuinstoeltje voor de hospitality van Mercedes. Hij zat daar uitgebreid te praten met Mercedes-teambaas Toto Wolff, en dat zorgt vanzelfsprekend voor geruchten over de toekomst van Max Verstappen.

Aangezien het duo open en bloot in de paddock zat te praten, duurde het niet lang voordat de eerste foto's op sociale media verschenen. Op de foto's is te zien dat het een zeer ontspannen gesprekje was tussen de twee mannen, al is het natuurlijk niet duidelijk waar ze het over hadden.

Heeft het te maken met de Nürburgring?

Het staat immers niet vast dat ze het over de toekomst van Jos' zoon Max hebben gehad. Het kan ook zijn gegaan over de 24 uur van de Nürburgring, waarin Verstappen afgelopen weekend zeer veel indruk maakte. De Red Bull-coureur bestuurde hier een Mercedes-AMG GT3 die stond ingeschreven onder de vlag van zijn eigen raceteam. Hij kreeg fabriekssteun van Mercedes, en deelde zijn auto met Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon. Ze konden aan de zege ruiken, maar vielen ver terug door technische problemen.