user icon
icon

Geruchten nemen toe: Jos Verstappen praat uitgebreid met Mercedes-teambaas Wolff

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Geruchten nemen toe: Jos Verstappen praat uitgebreid met Mercedes-teambaas Wolff

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en in Canada zijn de geruchten direct opgelaaid. Zijn vader Jos zat namelijk uitgebreid te kletsen met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal, maar het is geen geheim dat hij clausules heeft waardoor hij eerder kan vertrekken. Verstappen wordt vooral in verband gebracht met Mercedes, wat momenteel het sterkste team is in de Formule 1.

Meer over Mercedes Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei
 Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei

Wat doet Jos Verstappen?

In de afgelopen weken werden de geruchten wat minder, maar op de mediadag in Canada werd het vuurtje weer opgepookt. Terwijl de coureurs bezig waren met hun mediapraatjes, zat Verstappens vader Jos rustig op een tuinstoeltje voor de hospitality van Mercedes. Hij zat daar uitgebreid te praten met Mercedes-teambaas Toto Wolff, en dat zorgt vanzelfsprekend voor geruchten over de toekomst van Max Verstappen.

Aangezien het duo open en bloot in de paddock zat te praten, duurde het niet lang voordat de eerste foto's op sociale media verschenen. Op de foto's is te zien dat het een zeer ontspannen gesprekje was tussen de twee mannen, al is het natuurlijk niet duidelijk waar ze het over hadden.

Heeft het te maken met de Nürburgring?

Het staat immers niet vast dat ze het over de toekomst van Jos' zoon Max hebben gehad. Het kan ook zijn gegaan over de 24 uur van de Nürburgring, waarin Verstappen afgelopen weekend zeer veel indruk maakte. De Red Bull-coureur bestuurde hier een Mercedes-AMG GT3 die stond ingeschreven onder de vlag van zijn eigen raceteam. Hij kreeg fabriekssteun van Mercedes, en deelde zijn auto met Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon. Ze konden aan de zege ruiken, maar vielen ver terug door technische problemen.

snailer

Posts: 33.045

Bertrand heeft wat aan de Bier-en-brood-spot gezeten.

  • 3
  • 21 mei 2026 - 23:29
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 2.069

    Waar rook is, is vuur

    Waar bier is, is plezier

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 22:38
    • snailer

      Posts: 33.045

      Waar ski is, is skibeest?

      Ze praten waarschijnlijk over ovlgend jaar voor de n24. Verstappen wil een verbeterde auto. Volgens mij is Mercedes daar ook mee bezig. Better. Stronger. Faster.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 22:42
  • koppie toe

    Posts: 5.337

    Je mag ook nergens meer zitten of praten met iemand.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 22:41
  • Bertrand Gachot

    Posts: 616

    Torger spreekt vloeiend veel talen, dus dat betekent dat "onze Jos" gewoon in zijn maaslimburgschekoeterwaalse dialect kan praten, (Jos denkt dat dit zelf dat dit gewoon HoogDuits is)

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 22:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 616

      Sorry "hier ook maaslimburgschkoeterwaals van geboorte, dus met "Jos denkt dat dit zelf dat dit gewoon HoogDuits is", bedoelde ik in het standaard Nederlands ; "Jos gaat er zelf vanuit dat hij het Hoog-Duits beheerst"

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 22:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.836

      Weet je het zeker joh.

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 23:22
    • snailer

      Posts: 33.045

      Bertrand heeft wat aan de Bier-en-brood-spot gezeten.

      • + 3
      • 21 mei 2026 - 23:29
    • Bertrand Gachot

      Posts: 616

      @Snailer, ja had een prima avondje, maar die is verpest, KYLE BUSCH IS OVERLEDEN! Hoe dan 41 jaar??, echt verschrikkelijk! RIP, thanks voor alle mooie races, en gevechten op en naast de baan!

      • + 2
      • 22 mei 2026 - 00:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.147

    In dezelfde fotoserie arriveren Mekies en Lawson samen lachend in de paddock, dus Liam gaat Max vervangen bij RBR...

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 23:54
  • Regenrace

    Posts: 2.674

    Off topic. Effe geen Verstappen geleuter - Kyle Busch (41) - NASCAR held - zomaar overleden.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 00:20
  • Patrick_St

    Posts: 6.033

    Jos kwam even verhaal halen waarom die GT3 uitviel tijdens Nürburg 24h. Toto had mazzel dat Jos zijn knuppel niet mee kon nemen in zijn handbagage. RIP Kyle Bush!

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 00:22
  • Knalpijp

    Posts: 2.434

    Liplezen, als jullie niet iemand hebben wil ik het wel doen, text mij

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 01:00

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar