Hamilton maakt einde aan speculatie: "Ik blijf bij Ferrari"

Hamilton maakt einde aan speculatie: "Ik blijf bij Ferrari"

Lewis Hamilton heeft in Canada stevig gereageerd op speculaties over een mogelijk afscheid van de Formule 1. Ondanks zijn wisselvallige periode bij Ferrari en de aanhoudende vragen over zijn prestaties, maakt de zevenvoudig wereldkampioen duidelijk dat een pensioen voorlopig totaal niet aan de orde is. De Brit benadrukt dat hij nog lang niet klaar is in de koningsklasse.

Het avontuur van Hamilton bij Ferrari verloopt voorlopig immers nog niet zoals gehoopt. In 2025 wist de Brit geen enkele Grand Prix-podiumplaats te behalen en bleef enkel een sprintzege in China als lichtpuntje overeind. Ook dit seizoen wisselt Hamilton sterke momenten af met moeilijke weekends, zoals recent in Miami, waar hij qua snelheid opnieuw moest onderdoen voor teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton maakt einde aan speculaties

Door de tegenvallende resultaten staken de voorbije maanden steeds vaker geruchten de kop op over een mogelijk vroegtijdig pensioen. Hoewel Hamilton nog tot en met 2027 onder contract ligt bij Ferrari, werd gespeculeerd dat de Brit misschien zelf de stekker eruit zou trekken. In Canada maakte hij daar korte metten mee.

“Voor mij is alles glashelder”, verklaart Hamilton tegenover verschillende media. “Ik heb gewoon een contract en ben nog altijd enorm gemotiveerd. Ik doe dit nog steeds met ontzettend veel passie en voel absoluut niet dat het tijd is om te stoppen.”

Hamilton stuurde ook meteen een duidelijke boodschap richting critici en twijfelaars. “Ik blijf hier nog wel even rondrijden, dus mensen zullen eraan moeten wennen. Er zijn heel wat stemmen die mij richting pensioen proberen te duwen, maar eerlijk? Dat speelt totaal niet in mijn hoofd.”

Ferrari-coureur kijkt al jaren vooruit

Sterker nog: Hamilton denkt naar eigen zeggen al volop na over de langere termijn. De Brit wil zich de komende jaren blijven ontwikkelen en ziet voorlopig geen einde aan zijn carrière in zicht.

“Ik ben zelfs al plannen aan het maken voor de komende vijf jaar”, klinkt het veelzeggend. “Dat zegt eigenlijk genoeg over hoe ik erin sta. Ik ben absoluut nog van plan om hier een hele tijd te blijven.”

Voor Ferrari zal die duidelijkheid welkom zijn. Ondanks de wisselende prestaties blijft Hamilton een sleutelfiguur binnen het project van de Italiaanse renstal, die hoopt de Brit alsnog naar een achtste wereldtitel te loodsen.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Ferrari
