De rijdersmarkt in de Formule 1 staat op ontploffen. Maar liefst zeventien rijders op de huidige grid zullen aan het einde van dit seizoen uit hun contract lopen. De redactie van GPToday.net blikte alvast vooruit en voorspelde de rijdersparen voor 2027 met vandaag: Jeroen Immink.

Ook de toekomst van Max Verstappen domineerde de afgelopen maanden de voorpagina's in de Formule 1. Vanwege de achterstand op onder andere Mercedes, is de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een exit bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over onder andere de toekomst van Lewis Hamilton en Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport. Aan de hand van de volgende vragen, stelde Jeroen zijn grid samen.

Welke rijders gaan er sowieso stoppen na 2026?

Er schieten behoorlijk wat rijders te binnen, zeker aangezien er tal van contracten af gaan lopen. De F1 gaat definitief afscheid nemen van Hamilton en Alonso, die als legendes uitgezwaaid zullen gaan worden. Ondanks dat beide rijders in de herfst van hun carrière zich niet meer in de titelstrijd hebben kunnen mengen, zullen zij de geschiedenisboeken ingaan als een van de besten ooit.

Ook de rollen van Esteban Ocon en Valtteri Bottas zullen na 2026 uitgespeeld zijn. Aangezien Haas waarschijnlijk genoeg gezien zal hebben van de Fransman en Cadillac snakt naar een Amerikaan in de auto, zullen zij komend seizoen geen plekje meer hebben op de grid.

Wat wordt de grote verrassing van de rijdersmarkt?

Carlos Sainz gaat Alonso vervangen bij Aston Martin. De Spanjaard zal uit zijn contract lopen bij Williams en zal van Lawrence Stroll en consorten een astronomisch aanbod krijgen. Ondanks het feit dat het team uit Silverstone achteraan bungelt, zijn de mogelijkheden - met name de financiële - stukken groter dan bij Williams, wat al jaren zich niet meer kan meten met de top.

Of het daarnaast nog een verrassing is valt te bezien, maar Oliver Bearman gaat Hamilton vervangen bij Ferrari. De Brit is 2026 uitstekend begonnen en zal die lijn doortrekken en uiteindelijk beloond gaan worden daarvoor. Zijn vervanger wordt wél een verrassing, aangezien Yuki Tsunoda weer de kans gaat krijgen van Haas, dat met Rafael Câmara eveneens een Ferrari-junior ter beschikking krijgt.

2027 zal de afscheidstournee gaan worden van Verstappen bij Red Bull. Aangezien de overige stoeltjes bij de topteams bezet zullen zijn na dit jaar, gaat de viervoudig wereldkampioen nog één seizoen zorgen voor vuurwerk en inhaalraces. Nadien zal de Nederlander meegaan in de kielzog van Gianpiero Lambiase richting McLaren, waar Oscar Piastri mogelijk geruild gaat worden.

De grid van 2027 volgens Jeroen:

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Red Bull Racing

Max Verstappen

Isack Hadjar

Ferrari

Oliver Bearman

Charles Leclerc

Williams

Leonardo Fornaroli

Alexander Albon

Haas

Yuki Tsunoda

Rafael Câmara

Aston Martin

Carlos Sainz

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Alex Dunne

Racing Bulls

Arvid Lindblad

Liam Lawson

Audi

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

Cadillac

Sergio Pérez

Colton Herta