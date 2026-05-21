De rijdersmarkt in de Formule 1 staat op ontploffen. Maar liefst zeventien rijders op de huidige grid zullen aan het einde van dit seizoen uit hun contract lopen. De redactie van GPToday.net blikte alvast vooruit en voorspelde de rijdersparen voor 2027 met vandaag: Jeroen Immink.
Ook de toekomst van Max Verstappen domineerde de afgelopen maanden de voorpagina's in de Formule 1. Vanwege de achterstand op onder andere Mercedes, is de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een exit bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over onder andere de toekomst van Lewis Hamilton en Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport. Aan de hand van de volgende vragen, stelde Jeroen zijn grid samen.
Welke rijders gaan er sowieso stoppen na 2026?
Er schieten behoorlijk wat rijders te binnen, zeker aangezien er tal van contracten af gaan lopen. De F1 gaat definitief afscheid nemen van Hamilton en Alonso, die als legendes uitgezwaaid zullen gaan worden. Ondanks dat beide rijders in de herfst van hun carrière zich niet meer in de titelstrijd hebben kunnen mengen, zullen zij de geschiedenisboeken ingaan als een van de besten ooit.
Ook de rollen van Esteban Ocon en Valtteri Bottas zullen na 2026 uitgespeeld zijn. Aangezien Haas waarschijnlijk genoeg gezien zal hebben van de Fransman en Cadillac snakt naar een Amerikaan in de auto, zullen zij komend seizoen geen plekje meer hebben op de grid.
Wat wordt de grote verrassing van de rijdersmarkt?
Carlos Sainz gaat Alonso vervangen bij Aston Martin. De Spanjaard zal uit zijn contract lopen bij Williams en zal van Lawrence Stroll en consorten een astronomisch aanbod krijgen. Ondanks het feit dat het team uit Silverstone achteraan bungelt, zijn de mogelijkheden - met name de financiële - stukken groter dan bij Williams, wat al jaren zich niet meer kan meten met de top.
Of het daarnaast nog een verrassing is valt te bezien, maar Oliver Bearman gaat Hamilton vervangen bij Ferrari. De Brit is 2026 uitstekend begonnen en zal die lijn doortrekken en uiteindelijk beloond gaan worden daarvoor. Zijn vervanger wordt wél een verrassing, aangezien Yuki Tsunoda weer de kans gaat krijgen van Haas, dat met Rafael Câmara eveneens een Ferrari-junior ter beschikking krijgt.
Waar rijdt Max Verstappen in 2027?
2027 zal de afscheidstournee gaan worden van Verstappen bij Red Bull. Aangezien de overige stoeltjes bij de topteams bezet zullen zijn na dit jaar, gaat de viervoudig wereldkampioen nog één seizoen zorgen voor vuurwerk en inhaalraces. Nadien zal de Nederlander meegaan in de kielzog van Gianpiero Lambiase richting McLaren, waar Oscar Piastri mogelijk geruild gaat worden.
De grid van 2027 volgens Jeroen:
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Racing
Max Verstappen
Isack Hadjar
Ferrari
Oliver Bearman
Charles Leclerc
Williams
Leonardo Fornaroli
Alexander Albon
Haas
Yuki Tsunoda
Rafael Câmara
Aston Martin
Carlos Sainz
Lance Stroll
Alpine
Pierre Gasly
Alex Dunne
Racing Bulls
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto
Cadillac
Sergio Pérez
Colton Herta
Reacties (4)
Starscreamer
Posts: 1.455
De grid van 2027 volgens ik
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Racing
Max Verstappen
Isack Hadjar
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Williams
Carlos Sainz
Alexander Albon
Haas
Jack Doohan
Olivier Bearman
Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll
Alpine
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Racing Bulls
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto
Cadillac
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
dutchiceman
Posts: 5.613
Ik verwacht dat Ocon wel mag blijven.
Pietje Bell
Posts: 34.872
Sainz zou goed gek zijn als hij naar AM zou gaan. Zie ik niet gebeuren.
Yuki zie ik idd ook naar Haas gaan.
Joeppp
Posts: 8.585
Mclaren
Norris
Sainz
RedBull
Verstappen
Piastri
Ferrari
Leclerc
Bearmann
Alpine
Gasly
Hadjar
AM
Stroll
Voor de rest wil Niemand
Williams
Albon
Rookie
Haas
Rookie
Yuki
Cadillac
Perez
Bottas
Racing Bulls
Lawson
Lindblad
Audi
Hulkenberg
Bortoleto