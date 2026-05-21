user icon
icon

Voorspel de grid: "Verstappen doet nog één jaartje Red Bull en vertrekt dan naar McLaren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Voorspel de grid: </b> "Verstappen doet nog één jaartje Red Bull en vertrekt dan naar McLaren"

De rijdersmarkt in de Formule 1 staat op ontploffen. Maar liefst zeventien rijders op de huidige grid zullen aan het einde van dit seizoen uit hun contract lopen. De redactie van GPToday.net blikte alvast vooruit en voorspelde de rijdersparen voor 2027 met vandaag: Jeroen Immink. 

Ook de toekomst van Max Verstappen domineerde de afgelopen maanden de voorpagina's in de Formule 1. Vanwege de achterstand op onder andere Mercedes, is de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een exit bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over onder andere de toekomst van Lewis Hamilton en Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport. Aan de hand van de volgende vragen, stelde Jeroen zijn grid samen. 

Meer over McLaren Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

17 mei
 Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

8 mei

Welke rijders gaan er sowieso stoppen na 2026?

Er schieten behoorlijk wat rijders te binnen, zeker aangezien er tal van contracten af gaan lopen. De F1 gaat definitief afscheid nemen van Hamilton en Alonso, die als legendes uitgezwaaid zullen gaan worden. Ondanks dat beide rijders in de herfst van hun carrière zich niet meer in de titelstrijd hebben kunnen mengen, zullen zij de geschiedenisboeken ingaan als een van de besten ooit. 

Ook de rollen van Esteban Ocon en Valtteri Bottas zullen na 2026 uitgespeeld zijn. Aangezien Haas waarschijnlijk genoeg gezien zal hebben van de Fransman en Cadillac snakt naar een Amerikaan in de auto, zullen zij komend seizoen geen plekje meer hebben op de grid. 

Wat wordt de grote verrassing van de rijdersmarkt?

Carlos Sainz gaat Alonso vervangen bij Aston Martin. De Spanjaard zal uit zijn contract lopen bij Williams en zal van Lawrence Stroll en consorten een astronomisch aanbod krijgen. Ondanks het feit dat het team uit Silverstone achteraan bungelt, zijn de mogelijkheden - met name de financiële - stukken groter dan bij Williams, wat al jaren zich niet meer kan meten met de top. 

Of het daarnaast nog een verrassing is valt te bezien, maar Oliver Bearman gaat Hamilton vervangen bij Ferrari. De Brit is 2026 uitstekend begonnen en zal die lijn doortrekken en uiteindelijk beloond gaan worden daarvoor. Zijn vervanger wordt wél een verrassing, aangezien Yuki Tsunoda weer de kans gaat krijgen van Haas, dat met Rafael Câmara eveneens een Ferrari-junior ter beschikking krijgt.

Waar rijdt Max Verstappen in 2027?

2027 zal de afscheidstournee gaan worden van Verstappen bij Red Bull. Aangezien de overige stoeltjes bij de topteams bezet zullen zijn na dit jaar, gaat de viervoudig wereldkampioen nog één seizoen zorgen voor vuurwerk en inhaalraces. Nadien zal de Nederlander meegaan in de kielzog van Gianpiero Lambiase richting McLaren, waar Oscar Piastri mogelijk geruild gaat worden.

De grid van 2027 volgens Jeroen: 

McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri

Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli

Red Bull Racing
Max Verstappen
Isack Hadjar

Ferrari
Oliver Bearman
Charles Leclerc

Williams
Leonardo Fornaroli 
Alexander Albon

Haas
Yuki Tsunoda
Rafael Câmara

Aston Martin
Carlos Sainz
Lance Stroll

Alpine
Pierre Gasly
Alex Dunne

Racing Bulls
Arvid Lindblad
Liam Lawson 

Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto

Cadillac
Sergio Pérez
Colton Herta

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.455

    De grid van 2027 volgens ik
    McLaren
    Lando Norris
    Oscar Piastri

    Mercedes
    George Russell
    Andrea Kimi Antonelli

    Red Bull Racing
    Max Verstappen
    Isack Hadjar

    Ferrari
    Lewis Hamilton
    Charles Leclerc

    Williams
    Carlos Sainz
    Alexander Albon

    Haas
    Jack Doohan
    Olivier Bearman

    Aston Martin
    Fernando Alonso
    Lance Stroll

    Alpine
    Pierre Gasly
    Franco Colapinto

    Racing Bulls
    Arvid Lindblad
    Liam Lawson

    Audi
    Nico Hülkenberg
    Gabriel Bortoleto

    Cadillac
    Sergio Pérez
    Valtteri Bottas

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 12:55
    • dutchiceman

      Posts: 5.613

      Ik verwacht dat Ocon wel mag blijven.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:17
  • Pietje Bell

    Posts: 34.872

    Sainz zou goed gek zijn als hij naar AM zou gaan. Zie ik niet gebeuren.
    Yuki zie ik idd ook naar Haas gaan.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:03
  • Joeppp

    Posts: 8.585

    Mclaren
    Norris
    Sainz

    RedBull
    Verstappen
    Piastri

    Ferrari
    Leclerc
    Bearmann

    Alpine
    Gasly
    Hadjar

    AM
    Stroll
    Voor de rest wil Niemand

    Williams
    Albon
    Rookie

    Haas
    Rookie
    Yuki

    Cadillac
    Perez
    Bottas

    Racing Bulls
    Lawson
    Lindblad

    Audi
    Hulkenberg
    Bortoleto

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 14:00

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar