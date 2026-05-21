Max Verstappen reist als zevende in het kampioenschap naar Montreal, met 26 punten op zijn naam en nog steeds zonder podium in het 2026-seizoen. Kimi Antonelli leidt het wereldkampioenschap met 100 punten, gevolgd door George Russell met 80. De kloof is groot, de tijd begint te dringen, en Red Bull brengt voor de Grand Prix van Canada aanvullende updates mee op het pakket dat in Miami al een duidelijke stap voorwaarts leverde. Voor Verstappen, die drie jaar op rij won op het Circuit Gilles Villeneuve, is dit weekend de eerste serieuze kans om de balans in zijn seizoen te herstellen.

Nürburgring achter de rug, hoofd omzetten

Verstappen stapte dit weekend niet als F1-coureur het circuit op, maar als endurancecoureur in de Nürburgring 24 Uur. Samen met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer reed hij in een Mercedes-AMG GT3 voor zijn eigen team, en hij blonk uit. Verstappen bouwde in de nacht een voorsprong op van meer dan dertig seconden en toonde een indrukwekkend aanpassingsvermogen op het beroemde Nordschleife-circuit. Maar met nog drie uur en twintig minuten te gaan brak de cardanas op de auto terwijl Juncadella achter het stuur zat, waarmee de kans op een historische overwinning verdween. Verstappen finishte als 38e.

Na afloop reageerde hij beheerst tegenover internationale media. "Ik geniet van de competitie, het enduranceraces waarbij je het deelt met teamgenoten, de 24-uursrace hier, het circuit is superzwaar," zei hij na de race in Duitsland. Richting zijn teamgenoot Gounon, die de uitvalbeurt harder leek te nemen, schreef hij op sociale media: "We will be back, mate." Daarna: focus op Montreal.

Vijf races, geen podium, één glimp

Het seizoen van Verstappen is tot nu toe een reeks gemiste kansen en technisch ongeluk. In de eerste drie races - Australië, China en Japan - scoorde Red Bull samen slechts 16 punten. De RB22 kampte met ernstige balans- en stabiliteitsproblemen, en Verstappen had het er openlijk over. Na de kwalificatie in China sprak hij na afloop tegenover de aanwezige media over zijn frustraties met de auto. "Geen grip, geen balans. Gewoon enorm veel tijd verliezen in de bochten." Een start in de sprintrace in Shanghai, waarbij hij van P8 terugviel naar P15 in de openingsronde, illustreerde het probleem van de slechte starts onder de nieuwe 2026-reglementen.

Miami bracht de eerste echte opluchting. Red Bull introduceerde een ingrijpend upgradepakket, inclusief een eigen versie van de rotaterende 'Macarena'-achtervleugel en aanpassingen aan het stuursysteem. Verstappen kwalificeerde zich als tweede, minder dan twee tienden achter Antonelli op pole position. In de race zelf maakte een spin in de tweede bocht in de beginfase van de openingsronde een overwinning vrijwel onmogelijk, maar hij finishte als vijfde. Dat was het beste resultaat van het seizoen voor Red Bull.

Teambaas Laurent Mekies omschreef Miami na de race tegenover Sky Sports als "een beslissende stap voorwaarts" voor het team. Hij erkende dat Red Bull in Japan nog 1,2 seconden achterstand had op pole position en daarvoor in China zelfs een volle seconde, en benadrukte hoe groot de progressie was. "Om dit weekend zes tienden achter pole te kwalificeren op vrijdag en minder dan twee tienden op zaterdag - dat geeft de omvang van de vooruitgang aan," zei hij in de persconferentie na de Grand Prix van Miami.

Montreal: kleine updates, grote vragen

Red Bull reist naar Canada met aanvullende aanpassingen op het Miami-pakket. Technisch directeur Pierre Waché liet in aanloop naar de Grand Prix van Canada weten dat het team het weekend ziet als een nieuwe test. "Canada zal een goede test zijn van het pakket, aangevuld met wat kleine updates dit weekend," zei hij. "Het is een positieve stimulans voor het team om de progressie op het circuit te zien na veel hard werk achter de schermen."

De RB22 was bij aanvang van het seizoen bovendien zo'n 12 kilogram te zwaar, en het Miami-pakket halveerde dat gewichtsoverschot ruwweg. Een verdere gewichtsverlaging wordt verwacht bij de Oostenrijkse of Britse Grand Prix. Tegelijk erkent het team dat de weg naar de top nog lang is: Mercedes is dit seizoen in alle vier de races het snelst geweest op zondag en leidt het constructeurskampioenschap met 180 punten.

De ADUO-regelgeving - het FIA-systeem dat achterblijvende motorleveranciers de mogelijkheid geeft eerder upgrades in te voeren - speelt ook een rol. Mekies bevestigde eerder dit seizoen tegenover internationale media dat Red Bull Powertrains verwacht in aanmerking te komen voor zo'n vroegtijdige motorupgrade. Of die er voor Canada al is, is nog niet officieel bevestigd.

Historische troef op het Île Notre-Dame

Het Circuit Gilles Villeneuve past traditioneel goed bij Verstappen. Hij won er in 2022, 2023 en 2024 drie jaar op rij, en finishte in 2025 als tweede. Dat zijn prestaties uit een ander tijdperk en een andere auto, maar ze illustreren dat Verstappen de hoge kerbstones, de muren aan weerszijden van het asfalt en de specifieke balans die Canada vereist goed begrijpt.

De vraag voor dit weekend is of de stap die Red Bull in Miami zette ook standhoudt op een circuit met een ander karakter. Montreal is relatief langzaam met hoge kerbstones, zware remzones en beperkte high-speed bochten. Precies die high-speed-zwakheden golden eerder dit jaar als een van de grootste problemen van de RB22, al boden de korte rechte stukken met zware remzones in Miami al een beter beeld. Het is ook een sprintweekend, wat betekent dat er meer mogelijkheden zijn om punten te pakken en de kloof met de top te verkleinen.

