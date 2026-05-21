Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een fan is van GT3-racen, en daar probeert men nu van te profiteren. De organisatie van de 12 uur van Bathurst zou er alles aan doen om Verstappen te strikken voor de race.

Het is geen geheim dat Verstappen een grote liefde heeft voor GT3's en de langeafstandsracerij. Tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring vocht hij afgelopen weekend voor de zege, en was hij in zijn Mercedes-AMG GT3 één van de snelste coureurs op de baan. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer vocht hij lang mee voor de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

Vertrekt Verstappen naar Australië?

Verstappen liet doorschemeren dat hij graag terugkeert op de Nürburgring, maar de kans bestaat ook dat hij andere enduranceraces gaat rijden. Volgens het magazine Auto Action probeert Supercars Australia, de organisatie van de 12 uur van Bathurst, Verstappen naar Australië te halen voor de race die in februari op het programma staat. De organisatie zou er serieus werk van maken om Verstappen naar Bathurst te halen, en achter de schermen wordt er hard doorgewerkt.

Als Verstappen daadwerkelijk gaat racen op Bathurst, dan is de kans groot dat hij dat weer gaat doen met zijn eigen team. Auto Action zocht contact met het aan Red Bull en Ford gelieerde Triple Eight Race Engineering, maar daar liet managing director Jamie Whincup weten dat ze niet betrokken zijn bij eventuele gesprekken met Verstappen.

De rol van Mercedes

Volgens Auto Action speelt de Formule 1-toekomst van Verstappen een rol bij zijn eventuele komst naar Bathurst. Als Verstappen daadwerkelijk Red Bull verlaat en overstapt naar Mercedes, dan zou het makkelijker zijn aangezien de Nederlander al met een Mercedes rijdt in GT3-races. Anders zou het ook mogelijk zijn, al wordt er wel weer naar de veiligheid gewezen.

Wat zijn de gevaren van Bathurst?

De 12 uur van Bathurst wordt verreden op het roemruchte Mount Panorama Circuit. De baan in New South Wales staat bekend als uitdagend voor de coureurs, maar brengt ook de nodige gevaren met zich mee. Zo kunnen er kangoeroes oversteken, en dat leidde tijdens de afgelopen editie tot een zware crash waarbij het beest door de voorruit van een auto klapte.

Of Verstappen daadwerkelijk zal gaan rijden op het Mount Panorama Circuit, moet nog blijken. Wel lijkt het duidelijk te zijn dat Supercars Australia hem graag zou verwelkomen in de grootste endurancerace van Australië.