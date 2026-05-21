'Verstappen kan deelnemen aan iconische race in Bathurst'

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een fan is van GT3-racen, en daar probeert men nu van te profiteren. De organisatie van de 12 uur van Bathurst zou er alles aan doen om Verstappen te strikken voor de race.

Het is geen geheim dat Verstappen een grote liefde heeft voor GT3's en de langeafstandsracerij. Tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring vocht hij afgelopen weekend voor de zege, en was hij in zijn Mercedes-AMG GT3 één van de snelste coureurs op de baan. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer vocht hij lang mee voor de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

Vertrekt Verstappen naar Australië?

Verstappen liet doorschemeren dat hij graag terugkeert op de Nürburgring, maar de kans bestaat ook dat hij andere enduranceraces gaat rijden. Volgens het magazine Auto Action probeert Supercars Australia, de organisatie van de 12 uur van Bathurst, Verstappen naar Australië te halen voor de race die in februari op het programma staat. De organisatie zou er serieus werk van maken om Verstappen naar Bathurst te halen, en achter de schermen wordt er hard doorgewerkt.

Als Verstappen daadwerkelijk gaat racen op Bathurst, dan is de kans groot dat hij dat weer gaat doen met zijn eigen team. Auto Action zocht contact met het aan Red Bull en Ford gelieerde Triple Eight Race Engineering, maar daar liet managing director Jamie Whincup weten dat ze niet betrokken zijn bij eventuele gesprekken met Verstappen.

De rol van Mercedes

Volgens Auto Action speelt de Formule 1-toekomst van Verstappen een rol bij zijn eventuele komst naar Bathurst. Als Verstappen daadwerkelijk Red Bull verlaat en overstapt naar Mercedes, dan zou het makkelijker zijn aangezien de Nederlander al met een Mercedes rijdt in GT3-races. Anders zou het ook mogelijk zijn, al wordt er wel weer naar de veiligheid gewezen.

Wat zijn de gevaren van Bathurst?

De 12 uur van Bathurst wordt verreden op het roemruchte Mount Panorama Circuit. De baan in New South Wales staat bekend als uitdagend voor de coureurs, maar brengt ook de nodige gevaren met zich mee. Zo kunnen er kangoeroes oversteken, en dat leidde tijdens de afgelopen editie tot een zware crash waarbij het beest door de voorruit van een auto klapte. 

Of Verstappen daadwerkelijk zal gaan rijden op het Mount Panorama Circuit, moet nog blijken. Wel lijkt het duidelijk te zijn dat Supercars Australia hem graag zou verwelkomen in de grootste endurancerace van Australië.

  • 1
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.830

    Het is een kangoeroe eiland waar men kangoeroes vindt en soms aanrijdt.
    Die heb je niet op de Ring, maar daar heb je dan weer af en toe een loslopende Wolff.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 10:12
    • 919

      Posts: 4.399

      Lekker hoor, roadkill kangeroe vlees.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 10:47
  • Joeppp

    Posts: 8.585

    Ik vind het wel helemaal bij RedBull passen om een coureur in verschillende iconische races te laten rijden. Nu de F1 in een dip zit en juist niet meer extreem is zou Verstappen ideaal zijn om toch de juiste doelgroep aan te blijven spreken. Hoe gaaf is het als je een coureur in dienst hebt die in meerdere klasses rijdt en ook de F1. Het is PR matig natuurlijk een goudmijn.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 10:13
    • snailer

      Posts: 33.025

      Dat is de 70's all over. En daarvoor deden de F1 rijders ook gewoon mee met de F2.

      Het ging toen wel wat makkelijker doordat er veel minder races waren. Soms was het een noodzaak, geld, soms een training.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:45
    • Joeppp

      Posts: 8.585

      We zitten alweer bijna in de 70-er jaren snailer.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:30
    • KiekisNL

      Posts: 2.246

      Zou verstappen nog aan de F2 deel mogen nemen nu hij F1 kampioen is?

      Zou trouwens wel gaaf zijn om eens een race (na of voor het seizoen) te hebben waar de F1 auyi omgeruild wordt voor een F2 auto

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:37
  • Larry Perkins

    Posts: 65.132

    1982
    1983
    1984
    1993
    1995
    1997

    Six wins at Bathurst, but Max Verstappen is also capable of that...
    Welcome Max, to Kangaroo country!

    - Larry Perkins

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

