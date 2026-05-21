user icon
icon

Glock: 'Verstappen heeft de ballen om te zeggen wat anderen denken'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Glock: 'Verstappen heeft de ballen om te zeggen wat anderen denken'

Timo Glock noemt Max Verstappen een rolmodel voor de gehele autosportwereld, niet alleen voor de Formule 1. De oud-coureur schaart zich volledig achter Verstappens aanhoudende kritiek op de 2026-reglementen en prijst de Nederlander omdat hij als enige durft te zeggen wat de meeste rijders denken. Glock deed die uitspraken tegenover internationale media, kort na een bewogen weekend op de Nürburgring. Terwijl andere coureurs diplomatisch zwijgen, staat Verstappen zijn mannetje, en dat maakt hem in Glocks ogen uniek in de sport.

Vrijmoedigheid als kenmerk

"Voor mij is hij echt een rolmodel", zo omschreef Glock de viervoudig wereldkampioen. "Hij geeft echt om de sport, en dat is ook de reden waarom hij zich op dit moment zo uitspreekt over de Formule 1. Hij doet niet negatief, hij zegt gewoon wat hij denkt om de Formule 1 te redden." De Duitser schetste als voorbeeld hoe Verstappen in 2025 in Spa een GT3-test reed terwijl alle andere F1-coureurs in pak poseerden voor de première van de F1-film in New York. "Dat zegt eigenlijk alles", aldus Glock.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Zijn lof gaat verder dan bewondering. Glock is het inhoudelijk ook eens met Verstappen. "Ik vind het niet de juiste weg voor de Formule 1 dat je met auto's langzamer door een bocht moet rijden om uiteindelijk sneller te zijn over een hele ronde", zei hij. Daarmee herhaalt hij precies de kern van Verstappens bezwaar: onder de huidige regels worden coureurs feitelijk bestraft voor hard rijden in bochten, omdat de energie die daarvoor nodig is ontbreekt op het volgende rechte stuk.

Verstappen spreekt al maanden

Verstappen trok al tijdens de wintertests in Bahrein, begin februari, hard van leer. Tegenover Motorsport.com noemde hij de nieuwe regels "Formule E op steroïden" en voorspelde problemen op circuits als Melbourne, Monza en Spa. "Misschien moeten we halverwege het rechte stuk wel remmen, omdat we geen energie meer hebben. Ik moet er nu om lachen, maar het slaat echt nergens op", zei hij destijds. Tijdens de Grand Prix van Japan herhaalde hij zijn kritiek en waarschuwde hij dat de onvrede hem uiteindelijk uit de sport kan drijven. Na de Grand Prix van Miami, waar de FIA tussentijdse aanpassingen had doorgevoerd, bleef hij bij zijn standpunt. "De kritiek op de reglementen blijft hetzelfde. Het moet nog steeds opgelost worden", verklaarde hij na de race in Miami.

De FIA erkende na een zware crash van Oliver Bearman in Japan dat de grote snelheidsverschillen die de nieuwe regels veroorzaken een veiligheidsrisico vormen. Sindsdien hebben meerdere overlegsessies plaatsgevonden tussen de bond, teams en motorfabrikanten, met als resultaat beperkte aanpassingen voor Miami.

Dramatisch Nürburgring-weekend voor Glock zelf

Glock sprak vanuit eigen recente racervaring. Zijn weekend op de Nürburgring liep afgelopen zaterdag op een drama uit. Tijdens zijn stint in de nacht van zaterdag op zondag reed hij met 112 kilometer per uur door een code 60-zone, goed voor zijn tweede overtreding van dit jaar. De consequentie was zwaar: Glock werd gediskwalificeerd en raakte zijn Nordschleife-licentie kwijt. Zijn teamgenoten mochten de 24 uur wel vervolgen in de McLaren 720S GT3, die een bijzondere Benetton-livery droeg ter ere van Schumachers wereldtitelseizoen van 1995.

Verstappen zelf greep naast de zege op de Nordschleife, door een kapotte aandrijfas, maar maakte diepe indruk met zijn rijwerk. Met 26 punten staat hij zevende in het coureurskampioenschap, terwijl WK-leider Andrea Kimi Antonelli al 100 punten heeft vergaard.

Need5Speed

Posts: 3.830

Glock heeft de ballen om te doen wat anderen willen: hard rijden waar het niet mag.

Maar het was geen opzet. Hij was met 60 langs de situatie gereden en had zich vergist met het sein van het eind van de zone waardoor hij 100 meter te vroeg op het gas ging.

  • 1
  • 21 mei 2026 - 13:04
F1 Nieuws Max Verstappen Timo Glock Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.830

    Glock heeft de ballen om te doen wat anderen willen: hard rijden waar het niet mag.

    Maar het was geen opzet. Hij was met 60 langs de situatie gereden en had zich vergist met het sein van het eind van de zone waardoor hij 100 meter te vroeg op het gas ging.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 13:04
    • AUDI_F1

      Posts: 3.807

      Vraag me dan ook al af of ie zich weer heeft aangemeld voor de Permit?

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:33
    • da_bartman

      Posts: 6.610

      Ik had begrepen dat dit al de 2e keer in 2026 was dat hij een dergelijke overtreding maakte en dat daarom zijn licentie is ingetrokken. 2 maal in een paar maanden de zelfde vergissing maken ?...... denk het niet

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:50
  • Larry Perkins

    Posts: 65.133

    Opvallend, opmerkelijk en bizar:

    De ballen van Verstappen in de kop zijn in de tekst daaronder alweer verdwenen...

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 14:05

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar