Timo Glock noemt Max Verstappen een rolmodel voor de gehele autosportwereld, niet alleen voor de Formule 1. De oud-coureur schaart zich volledig achter Verstappens aanhoudende kritiek op de 2026-reglementen en prijst de Nederlander omdat hij als enige durft te zeggen wat de meeste rijders denken. Glock deed die uitspraken tegenover internationale media, kort na een bewogen weekend op de Nürburgring. Terwijl andere coureurs diplomatisch zwijgen, staat Verstappen zijn mannetje, en dat maakt hem in Glocks ogen uniek in de sport.

Vrijmoedigheid als kenmerk

"Voor mij is hij echt een rolmodel", zo omschreef Glock de viervoudig wereldkampioen. "Hij geeft echt om de sport, en dat is ook de reden waarom hij zich op dit moment zo uitspreekt over de Formule 1. Hij doet niet negatief, hij zegt gewoon wat hij denkt om de Formule 1 te redden." De Duitser schetste als voorbeeld hoe Verstappen in 2025 in Spa een GT3-test reed terwijl alle andere F1-coureurs in pak poseerden voor de première van de F1-film in New York. "Dat zegt eigenlijk alles", aldus Glock.

Zijn lof gaat verder dan bewondering. Glock is het inhoudelijk ook eens met Verstappen. "Ik vind het niet de juiste weg voor de Formule 1 dat je met auto's langzamer door een bocht moet rijden om uiteindelijk sneller te zijn over een hele ronde", zei hij. Daarmee herhaalt hij precies de kern van Verstappens bezwaar: onder de huidige regels worden coureurs feitelijk bestraft voor hard rijden in bochten, omdat de energie die daarvoor nodig is ontbreekt op het volgende rechte stuk.

Verstappen spreekt al maanden

Verstappen trok al tijdens de wintertests in Bahrein, begin februari, hard van leer. Tegenover Motorsport.com noemde hij de nieuwe regels "Formule E op steroïden" en voorspelde problemen op circuits als Melbourne, Monza en Spa. "Misschien moeten we halverwege het rechte stuk wel remmen, omdat we geen energie meer hebben. Ik moet er nu om lachen, maar het slaat echt nergens op", zei hij destijds. Tijdens de Grand Prix van Japan herhaalde hij zijn kritiek en waarschuwde hij dat de onvrede hem uiteindelijk uit de sport kan drijven. Na de Grand Prix van Miami, waar de FIA tussentijdse aanpassingen had doorgevoerd, bleef hij bij zijn standpunt. "De kritiek op de reglementen blijft hetzelfde. Het moet nog steeds opgelost worden", verklaarde hij na de race in Miami.

De FIA erkende na een zware crash van Oliver Bearman in Japan dat de grote snelheidsverschillen die de nieuwe regels veroorzaken een veiligheidsrisico vormen. Sindsdien hebben meerdere overlegsessies plaatsgevonden tussen de bond, teams en motorfabrikanten, met als resultaat beperkte aanpassingen voor Miami.

Dramatisch Nürburgring-weekend voor Glock zelf

Glock sprak vanuit eigen recente racervaring. Zijn weekend op de Nürburgring liep afgelopen zaterdag op een drama uit. Tijdens zijn stint in de nacht van zaterdag op zondag reed hij met 112 kilometer per uur door een code 60-zone, goed voor zijn tweede overtreding van dit jaar. De consequentie was zwaar: Glock werd gediskwalificeerd en raakte zijn Nordschleife-licentie kwijt. Zijn teamgenoten mochten de 24 uur wel vervolgen in de McLaren 720S GT3, die een bijzondere Benetton-livery droeg ter ere van Schumachers wereldtitelseizoen van 1995.

Verstappen zelf greep naast de zege op de Nordschleife, door een kapotte aandrijfas, maar maakte diepe indruk met zijn rijwerk. Met 26 punten staat hij zevende in het coureurskampioenschap, terwijl WK-leider Andrea Kimi Antonelli al 100 punten heeft vergaard.