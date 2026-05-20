De rijdersmarkt in de Formule 1 staat op ontploffen. Maar liefst zeventien rijders op de huidige grid zullen aan het einde van dit seizoen uit hun contract lopen. De redactie van GPToday.net blikte alvast vooruit en voorspelde de rijdersparen voor 2027 met vandaag: Jesse Jansen. 

Ook de toekomst van Max Verstappen domineerde de afgelopen maanden de voorpagina's in de Formule 1. Vanwege de achterstand op onder andere Mercedes, is de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een exit bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over onder andere de toekomst van Lewis Hamilton en Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport. Aan de hand van de volgende vragen, stelde Jesse zijn grid samen.

Welke rijders gaan er sowieso stoppen na 2026?

Ik vraag me af of er überhaupt een coureur zal zijn die zal gaan stoppen. Ik denk wel dat Ferrari op de lange termijn wil kijken naar de jeugd, zoals Oliver Bearman, waardoor ik vermoed dat Lewis Hamilton niet al te lang door blijft gaan. Of hij na dit seizoen stopt durf ik niet te zeggen, maar waarom niet?  Ook verwacht ik dat een Cadillac-coureur stopt, dus zeg ik dat Sergio Pérez met F1-pensioen gaat na een teleurstellende comeback. Mijn antwoord dus: Lewis Hamilton en Sergio Pérez stoppen. Max Verstappen en Fernando Alonso blijven dus gewoon rijden in 2027.

Wat wordt de grote verrassing van de rijdersmarkt?

Ik hou ervan om te speculeren en dus ook wat wilde gokjes te doen. Ik denk dat zowel Charles Leclerc als Oscar Piastri een bizarre transfer zou kunnen maken. Hiervoor moet echter wel een plekje vrij komen. Dat zou moeten betekenen dat er bijvoorbeeld een plekje vrij komt bij Ferrari waardoor heel de top gehusseld kan worden.

Waar rijdt Max Verstappen in 2027?

Het spijt me heel erg, maar Verstappen blijft bij Red Bull Racing. Het liefst zie ik hem 2023 evenaren in een Mercedes naast Kimi Antonelli, maar dat gaat alleen maar in mijn dromen gebeuren. Verstappen heeft een contract tot 2028, dus hij blijft nog lekker op zijn plek om daarna verder te kijken.  

McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri

Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli

Red Bull Racing
Max Verstappen
Isack Hadjar

Ferrari
Charles Leclerc
Oliver Bearman

Williams
Carlos Sainz
Alex Albon

Haas
Yuki Tsunoda
Liam Lawson

Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll

Alpine
Pierre Gasly
Franco Colapinto

Racing Bulls
Arvid Lindblad
Nikola Tsolov

Audi  
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto

Cadillac
Valtteri Bottas
Colton Herta  

