De geruchten over een mogelijk vroegtijdig afscheid van Max Verstappen uit de Formule 1 blijven aanhouden, maar Johnny Herbert gelooft daar niets van. De voormalig Formule 1-coureur denkt zelfs dat de Nederlander bewust speelt met de speculaties rond zijn toekomst. Volgens Herbert is een vertrek van Verstappen uit de sport totaal niet aan de orde.

Herbert is ervan overtuigd dat Verstappen de afgelopen periode vooral strategisch heeft gehandeld met zijn uitspraken. De Brit gelooft niet dat de Red Bull-coureur serieus nadenkt over een afscheid van de koningsklasse. "Verstappen speelt gewoon een spelletje. Hij gaat nooit stoppen met Formule 1," klinkt het overtuigd.

Herbert ziet geen vertrek van Verstappen

Volgens Herbert heeft Verstappen de geruchten zelf deels aangewakkerd, maar moeten zijn uitspraken in de juiste context geplaatst worden. De voormalig coureur denkt dat Verstappen eerder reflecteert op zijn toekomst binnen de Formule 1 dan erbuiten.

“Max heeft die speculaties zelf een beetje gevoed. Toen hij zei dat hij ging nadenken over wat hij wil doen, denk ik dat dat vooral ging over wat hij binnen de Formule 1 wil, niet erbuiten,” aldus Herbert. “Je stapt niet zomaar weg uit deze sport. Dit zijn nog altijd de beste racewagens ter wereld en waarschijnlijk de grootste kick die je als coureur kunt beleven.”

De Brit denkt bovendien dat de recente wijzigingen aan de reglementen Verstappen opnieuw vertrouwen zullen geven. “We zitten weer dichter bij een normale raceauto. Dat zal Max een beter gevoel geven. Hij zal merken dat er tenminste iets verandert en dat de sport beter wordt. Als het spannender en uitdagender wordt, denkt hij: ‘Ik ga nergens heen.’ Ik hoop ook dat hij blijft.”

Herbert begrijpt frustratie over regels

Toch begrijpt Herbert goed waarom Verstappen zich de afgelopen periode kritisch heeft uitgelaten over de regelgeving. Volgens hem probeerde de Nederlander bewust druk te zetten op zowel de teams als de FIA.

“Hij speelt een spelletje, maar ik snap waarom,” stelt Herbert. “Hij speelt met de teams, met de Formule 1 en met de FIA door te suggereren dat hij stopt omdat de auto’s niet zijn zoals hij ze wil. Daarom was het slim geweest om iemand als Max of Lewis Hamilton te betrekken bij het besluitvormingsproces. De rijders zouden een enorm positieve impact hebben.”

Herbert vindt zelfs dat Verstappen gelijk had om zich uit te spreken. “Ik ben blij dat Max die problemen heeft aangekaart, want het is belangrijk dat rijders hun mening geven,” klinkt het. “Wanneer Max, Fernando Alonso en Lando Norris ergens op wijzen, kun je dat niet zomaar wegwuiven. Soms moet je gewoon benoemen wat verkeerd loopt. Verstappen moest doen wat hij gedaan heeft.”