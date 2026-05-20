Herbert haalt wederom uit naar Verstappen: "Speelt spelletjes"

De geruchten over een mogelijk vroegtijdig afscheid van Max Verstappen uit de Formule 1 blijven aanhouden, maar Johnny Herbert gelooft daar niets van. De voormalig Formule 1-coureur denkt zelfs dat de Nederlander bewust speelt met de speculaties rond zijn toekomst. Volgens Herbert is een vertrek van Verstappen uit de sport totaal niet aan de orde.

Herbert is ervan overtuigd dat Verstappen de afgelopen periode vooral strategisch heeft gehandeld met zijn uitspraken. De Brit, die sprak met Jackpot City Casino, gelooft niet dat de Red Bull-coureur serieus nadenkt over een afscheid van de koningsklasse. “Verstappen speelt gewoon een spelletje. Hij gaat nooit stoppen met Formule 1,” klinkt het overtuigd.

Herbert ziet geen vertrek van Verstappen

Volgens Herbert heeft Verstappen de geruchten zelf deels aangewakkerd, maar moeten zijn uitspraken in de juiste context geplaatst worden. De voormalig coureur denkt dat Verstappen eerder reflecteert op zijn toekomst binnen de Formule 1 dan erbuiten.

“Max heeft die speculaties zelf een beetje gevoed. Toen hij zei dat hij ging nadenken over wat hij wil doen, denk ik dat dat vooral ging over wat hij binnen de Formule 1 wil, niet erbuiten,” aldus Herbert. “Je stapt niet zomaar weg uit deze sport. Dit zijn nog altijd de beste racewagens ter wereld en waarschijnlijk de grootste kick die je als coureur kunt beleven.”

De Brit denkt bovendien dat de recente wijzigingen aan de reglementen Verstappen opnieuw vertrouwen zullen geven. “We zitten weer dichter bij een normale raceauto. Dat zal Max een beter gevoel geven. Hij zal merken dat er tenminste iets verandert en dat de sport beter wordt. Als het spannender en uitdagender wordt, denkt hij: ‘Ik ga nergens heen.’ Ik hoop ook dat hij blijft.”

Herbert begrijpt frustratie over regels

Toch begrijpt Herbert goed waarom Verstappen zich de afgelopen periode kritisch heeft uitgelaten over de regelgeving. Volgens hem probeerde de Nederlander bewust druk te zetten op zowel de teams als de FIA.

“Hij speelt een spelletje, maar ik snap waarom,” stelt Herbert. “Hij speelt met de teams, met de Formule 1 en met de FIA door te suggereren dat hij stopt omdat de auto’s niet zijn zoals hij ze wil. Daarom was het slim geweest om iemand als Max of Lewis Hamilton te betrekken bij het besluitvormingsproces. De rijders zouden een enorm positieve impact hebben.”

Herbert vindt zelfs dat Verstappen gelijk had om zich uit te spreken. “Ik ben blij dat Max die problemen heeft aangekaart, want het is belangrijk dat rijders hun mening geven,” klinkt het. “Wanneer Max, Fernando Alonso en Lando Norris ergens op wijzen, kun je dat niet zomaar wegwuiven. Soms moet je gewoon benoemen wat verkeerd loopt. Verstappen moest doen wat hij gedaan heeft.”

snailer

Posts: 32.993

Het aparte is dat Verstappen als eerste is gevraagd iets over de toen nog niet in beton gegoten regels te zeggen. Dat was in 2023 waar hij op de sim heeft getest.
Zijn feedback toen ter tijd is volledig naast zich neergelegd door FIA en/of Liberty.

Er wordt überhaupt niet geluisterd.

  • 9
  • 20 mei 2026 - 08:40
Reacties (14)

  • Edgar

    Posts: 1.757

    Jeetje, wat een uithaal, pom pom pommetje......

    • + 4
    • 20 mei 2026 - 07:53
  • arone

    Posts: 1.193

    Laat ze maar eens inhalen, ipv al dat uithalen!

    • + 2
    • 20 mei 2026 - 08:16
    • schwantz34

      Posts: 42.008

      Voor echte gevechten en inhaalacties moet je gewoon GT3 gaan kijken.

      • + 4
      • 20 mei 2026 - 09:20
  • The Wolf

    Posts: 839

    Nou ja uithalen is veel gezegd. Denk zelf dat Max niet echt het type is voor spelletjes, meer een type flapuit die zegt wat hij denkt, op een soms wat onhandige en apolitieke manier. Op zich vind ik het fijn om te horen hoe rijders er wérkelijk over denken. En Max zit ook in die positie, waar bijvoorbeeld de Audi of Mercedes rijders gemuilkorfd zijn. "Dit zijn nog altijd de beste racewagens ter wereld en waarschijnlijk de grootste kick die je als coureur kunt beleven", en daarom kijken Max en nog een paar andere jongens met 'n scheef oog naar het GT3 racen? Lijkt me niet. Wel met Herbert eens dat de 'bovenlaag' van de rijders (kampioenen/meervoudig kampioenen) beter betrokken zouden worden, zij zijn de gezichten van de sport, als zij er happy mee zijn en voluit kunnen racen krijgt het publiek ook betere races voorgeschoteld. Als het puur aan de fabrikanten ligt krijgen we een technische showcase voor de kiezen, super vernuftige wagens waar verder niet mee te racen valt.

    • + 1
    • 20 mei 2026 - 08:17
    • snailer

      Posts: 32.996

      Het aparte is dat Verstappen als eerste is gevraagd iets over de toen nog niet in beton gegoten regels te zeggen. Dat was in 2023 waar hij op de sim heeft getest.
      Zijn feedback toen ter tijd is volledig naast zich neergelegd door FIA en/of Liberty.

      Er wordt überhaupt niet geluisterd.

      Over de n24 is het overigens opvallend stil bij FIA, Liberty, f1tv team en ook zelfs bij Sky.

      Men wil helemaal niet doen wat de toprijders willen. Men is een nieuwe weg ingeslagen die gericht is op een nieuw en groot publiek.

      • + 9
      • 20 mei 2026 - 08:40
  • StevenQ

    Posts: 10.459

    Het is niet Max die steeds begint over stoppen met F1, het zijn de journalisten die dat telkens blijven vragen

    • + 5
    • 20 mei 2026 - 08:23
    • The Wolf

      Posts: 839

      Ja maar dat is hoe de media (zeker vandaag de dag waarbij ze dagelijk 'gevoed' moeten worden) gewoon werkt, dat weet Max, en al z'n collega's.. althans zouden ze moeten weten..
      Je geeft ze 1 letter, een greintje twijfel, en het wordt uitvergroot en uitgemolken tot in het extreme

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 08:31
    • snailer

      Posts: 32.996

      Zeker in officiële persco's wordt verwacht dat er antwoord wordt gegeven. En zoals altijd geeft hij ook antwoord. En hij is altijd open. Wat hij de waarheid vindt vertelt hij. En dat blijft hij doen tot er een grens wordt bereikt naar zijn mening. Dat deed hij al als puber en dat heeft hij nog gedaan met die journalist. Je weet wel. Die hij er ooit uit zette.

      Love it or hate it. Dat is Verstappen.

      Je kan ook piastri nemen. Die wil voor de camera niets zeggen.

      Ik heb liever types als Verstappen. Als niet-Nederlander is die directheid voor mij de mooiste eigenschap van de gemiddelde Nederlander.
      Geen verrassingen.

      Verstappen is niet in F1 om politiek te bedrijven.

      • + 1
      • 20 mei 2026 - 08:59
    • Pietje Bell

      Posts: 34.854

      Snailer

      Als niet-Nederlander is die directheid voor mij de mooiste eigenschap van de gemiddelde Nederlander.
      ========================================================

      @Snailer, je hebt al zo vaak geschreven dat je geen Nederlander bent,
      je hebt dus geen Nederlands paspoort.
      Mag ik vragen hoe lang je al in Nederland woont?

      • + 2
      • 20 mei 2026 - 09:08
    • snailer

      Posts: 32.996

      Ben opgegroeid in Rotterdam. Maar heb in vrij korte tijd in Zwitserland, Duitsland en België vertoefd. Kan ik me amper wat van herinneren. Is overlevering.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 11:03
    • Pietje Bell

      Posts: 34.854

      Bedankt voor jouw reactie @Snailer, maar dat is geen antwoord op mijn vraag:

      "Mag ik vragen hoe lang je al in Nederland woont?"

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 11:13
  • Need5Speed

    Posts: 3.820

    Kijkt Johnny nog wel eens in de spiegel?
    Max roept al meer dan 3 jaar dat deze regels niet werken en dat het racen zo niet leuk is, en hij is daar altijd consequent in geweest. Hoe je dat kan spinnen naar 'het spelen van spelletjes' is mij een raadsel.

    Ik heb sterk de indruk dat Johnny Max niet mag en hem negatieve intenties toedicht die er helemaal niet zijn.

    • + 4
    • 20 mei 2026 - 09:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.820

      Het schijnt dat zijn sponsor, Jackpot City Casino, niets moet hebben van mensen die een spelletje spelen.
      Of toch? Misschien bedoelt hij het allemaal juist heel positief.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 09:12
  • koppie toe

    Posts: 5.320

    Je leest steeds vaker over uithalers, meestal jong grut.
    Nu ook al aanwezig in de f1.

    • + 1
    • 20 mei 2026 - 10:17

