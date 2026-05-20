user icon
icon

Norris geroemd na openheid: "Dat maakt Lando zo sterk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris geroemd na openheid: "Dat maakt Lando zo sterk"

Jenson Button heeft zich lovend uitgelaten over Lando Norris en diens openheid rond mentale gezondheid in de Formule 1. Volgens de wereldkampioen van 2009 kampen zelfs de grootste coureurs met onzekerheden en mentale druk, ondanks hun successen. Daarbij haalt Button opvallend genoeg ook Lewis Hamilton aan als voorbeeld.

Norris sprak de voorbije jaren openlijk over zijn mentale worstelingen tijdens de intense titelstrijd met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen. Volgens Button verdient de Brit daarvoor veel krediet, zeker in een sport waar mentale problemen lange tijd als een taboe werden beschouwd.

Meer over Lando Norris Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

17 mei
 Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

19 mei

Button ziet onzekerheid bij álle coureurs

Button benadrukt dat twijfels en onzekerheden deel uitmaken van het leven van een Formule 1-coureur, ongeacht hun status of palmares. De Brit verwijst daarbij zelfs naar Hamilton, die volgens hem in moeilijke momenten ook zijn kwetsbare kant toont.

“Als coureurs zijn we allemaal kwetsbaar en onzeker, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Kijk naar Lewis: zelfs een zevenvoudig wereldkampioen kan zich afvragen of hij iets fout heeft gedaan wanneer zaken niet lopen zoals verwacht. Dan vergeet je plots wat je allemaal bereikt hebt en focus je alleen nog op die laatste sessie waarin je misschien twee tienden tekortkwam”, legt Button uit in de podcast Beyond the Grid.

Volgens de voormalig wereldkampioen is die mentale druk exact de reden waarom veel getalenteerde coureurs het uiteindelijk niet redden in de Formule 1. “Veel rijders komen op een donkere plek terecht, ondanks hun talent. We zien mentale struggles vaak als een zwakte en praten er daarom niet over. Dat maakt het net zo sterk wat Lando de voorbije jaren heeft gedaan.”

Norris zag psychologische begeleiding als sleutel

Norris gaf eerder al toe dat gesprekken met een psycholoog een belangrijke rol speelden tijdens zijn titelcampagne. Volgens de McLaren-coureur maakten net die kleine details uiteindelijk het verschil in zijn jacht op het kampioenschap.

“Je weet nooit exact hoeveel impact zoiets heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat het me geholpen heeft beter te presteren. Alles wat je kan helpen om sterker te worden, moet je proberen. Voor mij maakten die gesprekken en begeleiding mee het verschil om in de tweede seizoenshelft die reeks neer te zetten die uiteindelijk de titel opleverde”, aldus Norris.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Jenson Button Lando Norris McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.282

    Vroeger, heel lang geleden, moest ik ook naar de psycholoog.
    Dat kunstje kan ik ook dacht m'n ouweheer.
    Ik moest voorover gaan staan en hij gaf me 'n paar schoppen onder m'n kont en zak.
    Nou, dat heeft bij mij wel degelijk geholpen en nu ben ik 'n gezonde, welbespraakte, intellectuele, intelligente en voor de rest 'n normale kerel.....toch?

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 10:35
    • F1jos

      Posts: 5.261

      Dat gebeurt verrassend vaak. Veel dingen die je leert zijn nuttig in een bepaalde fase van je leven op school, in werk, in relaties maar later blijken dezelfde patronen beperkend en wordt je een ouw- sjagerijn.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 10:50

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jenson Button 22
Jenson Button
  • Team McLaren
  • Punten 37
  • Podiums 0
  • Grand Prix 41
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 19 jan 1980 (46)
  • Geb. plaats Frome, Somerset, Groot Brittannië
  • Gewicht 72 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar