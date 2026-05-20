Jenson Button heeft zich lovend uitgelaten over Lando Norris en diens openheid rond mentale gezondheid in de Formule 1. Volgens de wereldkampioen van 2009 kampen zelfs de grootste coureurs met onzekerheden en mentale druk, ondanks hun successen. Daarbij haalt Button opvallend genoeg ook Lewis Hamilton aan als voorbeeld.

Norris sprak de voorbije jaren openlijk over zijn mentale worstelingen tijdens de intense titelstrijd met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen. Volgens Button verdient de Brit daarvoor veel krediet, zeker in een sport waar mentale problemen lange tijd als een taboe werden beschouwd.

Button ziet onzekerheid bij álle coureurs

Button benadrukt dat twijfels en onzekerheden deel uitmaken van het leven van een Formule 1-coureur, ongeacht hun status of palmares. De Brit verwijst daarbij zelfs naar Hamilton, die volgens hem in moeilijke momenten ook zijn kwetsbare kant toont.

“Als coureurs zijn we allemaal kwetsbaar en onzeker, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Kijk naar Lewis: zelfs een zevenvoudig wereldkampioen kan zich afvragen of hij iets fout heeft gedaan wanneer zaken niet lopen zoals verwacht. Dan vergeet je plots wat je allemaal bereikt hebt en focus je alleen nog op die laatste sessie waarin je misschien twee tienden tekortkwam”, legt Button uit in de podcast Beyond the Grid.

Volgens de voormalig wereldkampioen is die mentale druk exact de reden waarom veel getalenteerde coureurs het uiteindelijk niet redden in de Formule 1. “Veel rijders komen op een donkere plek terecht, ondanks hun talent. We zien mentale struggles vaak als een zwakte en praten er daarom niet over. Dat maakt het net zo sterk wat Lando de voorbije jaren heeft gedaan.”

Norris zag psychologische begeleiding als sleutel

Norris gaf eerder al toe dat gesprekken met een psycholoog een belangrijke rol speelden tijdens zijn titelcampagne. Volgens de McLaren-coureur maakten net die kleine details uiteindelijk het verschil in zijn jacht op het kampioenschap.

“Je weet nooit exact hoeveel impact zoiets heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat het me geholpen heeft beter te presteren. Alles wat je kan helpen om sterker te worden, moet je proberen. Voor mij maakten die gesprekken en begeleiding mee het verschil om in de tweede seizoenshelft die reeks neer te zetten die uiteindelijk de titel opleverde”, aldus Norris.