Ketst Verstappen-transfer af? "Hij rijdt zijn hele F1-carrière bij Red Bull'

De speculaties over een mogelijke transfer van Max Verstappen mogen volgens David Coulthard definitief de vuilbak in. De voormalig Formule 1-coureur en analist is ervan overtuigd geraakt dat de Nederlander zijn volledige carrière zal afmaken bij Red Bull Racing. Opvallend genoeg veranderde zijn kijk op de situatie pas écht na de recente 24 Uur van de Nürburgring.

Coulthard sprak zich in de Up To Speed-podcast opvallend stellig uit over de toekomst van Verstappen. Waar er de voorbije weken nog volop gespeculeerd werd over een mogelijke overstap naar Mercedes of Ferrari, ziet de Schot dat scenario inmiddels helemaal niet meer gebeuren.

Coulthard ziet geen alternatief voor Verstappen

Volgens Coulthard is er één belangrijke reden waarom Verstappen uiteindelijk bij Red Bull zal blijven: geen enkel ander team kan hem dezelfde vrijheid geven. De analist denkt dat de Nederlander nergens anders volledig zichzelf zou kunnen zijn.

“Als we terugdenken aan de gesprekken van een paar podcasts geleden, waarin we nog speculeerden over Max en zijn toekomst, is er voor mij nu iets heel duidelijk geworden,” vertelt Coulthard. “Max gaat nergens heen, want er is geen enkel team in de Formule 1 waar hij écht zichzelf kan zijn. McLaren niet, Ferrari niet en Mercedes uiteindelijk ook niet, zelfs al zou dat theoretisch kunnen.”

Volgens de voormalig Red Bull-coureur draait alles om de manier waarop een team zich aanpast aan zijn sterrijder. “Een team moet enorm investeren in een individuele coureur om zoiets te laten werken, en Red Bull doet dat als geen ander,”legt hij uit. “Dat past trouwens perfect bij de filosofie van Dietrich Mateschitz. Toen ik destijds tekende voor Red Bull vroeg ik hem wat hij van mij verwachtte, en hij zei simpelweg: ‘Wees jezelf.’ Dat is exact wat Max vandaag doet.”

‘Discussie over transfer mag stoppen’

Voor Coulthard is de conclusie dan ook helder: Verstappen heeft geen reden om elders te kijken. De manier waarop Red Bull de viervoudig wereldkampioen ondersteunt, maakt volgens hem het verschil tegenover alle concurrenten.

“Daarom mogen we die speculaties van een paar weken geleden eigenlijk gewoon laten vallen,” stelt Coulthard resoluut. “Zoals ik het nu zie, blijft Max gewoon de rest van zijn carrière bij Red Bull Racing.”

De uitspraken van Coulthard zijn opvallend, zeker omdat Verstappen de voorbije maanden meermaals gelinkt werd aan Mercedes en Ferrari. Toch lijkt de Schot ervan overtuigd dat de Nürburgring-week duidelijk heeft gemaakt waar de toekomst van de Nederlander ligt.

NicoS

Posts: 20.722

  • 20 mei 2026 - 10:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (7)

  • koppie toe

    Posts: 5.320

    Speculaas van de laatste weken? ;)
    Dit duurt al een paar jaar en hij laat het gewoon gebeuren (exposure) enkel heeft hij inmiddels al meerdere keren aangegeven nergens heen te gaan en zijn contract uit te dienen.
    En ik denk ook al heel lang dat hij woord houdt.

    • 20 mei 2026 - 10:23
    • snailer

      Posts: 32.996

      Beschimmelde speculaas zelfs.

      • 20 mei 2026 - 11:05
  • F1jos

    Posts: 5.261

    De speculatie berichten wordt uit den treuren herkauwen als een slappe hap
    Zou geweldig vinden als Max zich bij de FIA moet melden voor de coureurs persconferentie en de reacties van zijn optreden bij de GT3.

    • 20 mei 2026 - 10:26
    • snailer

      Posts: 32.996

      Gezien de berichten vanuit Fia, Liberty, f1tv en zelfs Sky verwacht ik dat er sensor zal zijn. Opgelegd, dan wel achteraf via de regie.

      • 20 mei 2026 - 11:06
  • NicoS

    Posts: 20.722

    Max is daar volgens mij ook altijd duidelijk in geweest, hij voelt zich thuis bij RBR, en ook al vertrekken er mensen, er komen er ook weer nieuwe mensen voor in de plaats. Niemand is onvervangbaar, alles draait gewoon door.
    De vrijheid die hij krijgt zal voor hem misschien wel het belangrijkste zijn, hij kan naast de F1 doen waar hij plezier in heeft.
    Zolang RBR hem een competitieve auto kan bieden, is er ook geen reden om te vertrekken, hoe graag de buitenwereld dat ook wil zien.
    Max volgt z’n gevoel, en dat is vaak beter dan vertrekken om het vertrekken.

    • 20 mei 2026 - 10:27
  • Need5Speed

    Posts: 3.820

    Jeetje! Mijn transfers naar McLaren, Ferrari en Mercedes zijn ook al afgeketst vandaag, alle drie. En bij Max dus ook! Wat een toeval!

    • 20 mei 2026 - 10:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.107

    De genoemde podcast…

    Has anyone EVER raced 24 hrs of Nurburgring like Max Verstappen? | Up To Speed
    (37,06, vanaf minuut 11,00 over dit onderwerp)

    https://youtu.be/92Hsmy8z2FE

    * herhaalde plaatsing

    • 20 mei 2026 - 10:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

