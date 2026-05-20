De speculaties over een mogelijke transfer van Max Verstappen mogen volgens David Coulthard definitief de vuilbak in. De voormalig Formule 1-coureur en analist is ervan overtuigd geraakt dat de Nederlander zijn volledige carrière zal afmaken bij Red Bull Racing. Opvallend genoeg veranderde zijn kijk op de situatie pas écht na de recente 24 Uur van de Nürburgring.

Coulthard sprak zich in de Up To Speed-podcast opvallend stellig uit over de toekomst van Verstappen. Waar er de voorbije weken nog volop gespeculeerd werd over een mogelijke overstap naar Mercedes of Ferrari, ziet de Schot dat scenario inmiddels helemaal niet meer gebeuren.

Coulthard ziet geen alternatief voor Verstappen

Volgens Coulthard is er één belangrijke reden waarom Verstappen uiteindelijk bij Red Bull zal blijven: geen enkel ander team kan hem dezelfde vrijheid geven. De analist denkt dat de Nederlander nergens anders volledig zichzelf zou kunnen zijn.

“Als we terugdenken aan de gesprekken van een paar podcasts geleden, waarin we nog speculeerden over Max en zijn toekomst, is er voor mij nu iets heel duidelijk geworden,” vertelt Coulthard. “Max gaat nergens heen, want er is geen enkel team in de Formule 1 waar hij écht zichzelf kan zijn. McLaren niet, Ferrari niet en Mercedes uiteindelijk ook niet, zelfs al zou dat theoretisch kunnen.”

Volgens de voormalig Red Bull-coureur draait alles om de manier waarop een team zich aanpast aan zijn sterrijder. “Een team moet enorm investeren in een individuele coureur om zoiets te laten werken, en Red Bull doet dat als geen ander,”legt hij uit. “Dat past trouwens perfect bij de filosofie van Dietrich Mateschitz. Toen ik destijds tekende voor Red Bull vroeg ik hem wat hij van mij verwachtte, en hij zei simpelweg: ‘Wees jezelf.’ Dat is exact wat Max vandaag doet.”

‘Discussie over transfer mag stoppen’

Voor Coulthard is de conclusie dan ook helder: Verstappen heeft geen reden om elders te kijken. De manier waarop Red Bull de viervoudig wereldkampioen ondersteunt, maakt volgens hem het verschil tegenover alle concurrenten.

“Daarom mogen we die speculaties van een paar weken geleden eigenlijk gewoon laten vallen,” stelt Coulthard resoluut. “Zoals ik het nu zie, blijft Max gewoon de rest van zijn carrière bij Red Bull Racing.”

De uitspraken van Coulthard zijn opvallend, zeker omdat Verstappen de voorbije maanden meermaals gelinkt werd aan Mercedes en Ferrari. Toch lijkt de Schot ervan overtuigd dat de Nürburgring-week duidelijk heeft gemaakt waar de toekomst van de Nederlander ligt.