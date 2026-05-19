user icon
icon

Teamgenoot geeft 'buitenaardse' Verstappen nieuwe bijnaam

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Teamgenoot geeft 'buitenaardse' Verstappen nieuwe bijnaam

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander liep de zege mis door technische problemen, maar zijn teamgenoten zijn trots. Jules Gounon genoot van het samenwerken met Verstappen, en lacht dat ze hem binnen het team een nieuwe bijnaam hebben gekregen.

Samen met Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer bestuurde Verstappen afgelopen weekend de Mercedes-AMG GT3 #3. Ze vochten een aantal spannende duels uit met de zusterauto #80, en Verstappen pakte in de nacht de koppositie. Ze leken op weg naar de zege, maar technische problemen gooiden in de ochtend roet in het eten. Het was een enorme teleurstelling voor het team van Verstappen, maar na afloop overheerste de trots.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hoe bijzonder was dit van Verstappen?

Verstappens teamgenoot Gounon kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking. Bij PlanetF1 sprak hij zijn respect voor Verstappen uit: "Voor mij is het geweldig dat hij deze uitdaging aangaat. Ik vind het echt een kwestie van uit je comfortzone stappen. Natuurlijk is de Formule 1 een klein wereldje, waarin iedereen zich volledig focust op zijn eigen specialisme. Dat doen wij ook."

Gounon vond het dan ook geweldig om te zien dat Verstappen amper aanpassingsproblemen had: "Dus om dan naar de meest krankzinnige endurancerace te komen, en daar voor de allereerste keer aan de start te verschijnen... Daar heb ik echt enorm veel respect voor. Uiteindelijk stapte hij in en zat hij meteen op ons tempo. Maar ja, dat is geen wonder... Het is Max Verstappen."

Hoe is het om samen te werken met Verstappen?

Verstappen voelde zich niet te groot voor de Nürburgring-wereld, en Gounon vond dat geweldig: "Als mensen me vragen hoe het was, dan zeg ik altijd: voor mij komt hij echt van een andere planeet. Dat hij hier binnenkomt en zich direct kan meten met ons, met jongens als Dani, Lucas, Maro Engel of ikzelf die dit al jaren doen, dat is wel heel bijzonder."

Maxipedia

Gounon kan het ook op persoonlijk gebied goed vinden met Verstappen. De sfeer binnen het team was heel erg goed: "Onder aan de streep is Max gewoon een enorme fan van de autosport. Als je met hem en Dani over allerlei verschillende dingen praat, maken we er altijd een grapje van. We noemen hem 'Maxipedia', omdat hij echt alles weet over de autosport!"

De in Andorra woonachtige Fransman kijkt er dan ook met een goed gevoel op terug: "Ik denk dat hij deze race gewoon fantastisch vindt, omdat het een geweldig evenement is, en zijn deelname maakte het voor de fans alleen maar specialer."

HarryLam

Posts: 5.451

Gounon......verkwanselde in no time de zorgvuldig door Max opgebouwde voorsprong.

  • 1
  • 19 mei 2026 - 16:10
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.451

    Gounon......verkwanselde in no time de zorgvuldig door Max opgebouwde voorsprong.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 16:10
    • vosje1991

      Posts: 470

      Omdat hij met slicks in de regen reedt

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 17:01
    • Golf-GTI

      Posts: 1.780

      Ja dat was een lamme move

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 17:09

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar