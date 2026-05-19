Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander liep de zege mis door technische problemen, maar zijn teamgenoten zijn trots. Jules Gounon genoot van het samenwerken met Verstappen, en lacht dat ze hem binnen het team een nieuwe bijnaam hebben gekregen.

Samen met Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer bestuurde Verstappen afgelopen weekend de Mercedes-AMG GT3 #3. Ze vochten een aantal spannende duels uit met de zusterauto #80, en Verstappen pakte in de nacht de koppositie. Ze leken op weg naar de zege, maar technische problemen gooiden in de ochtend roet in het eten. Het was een enorme teleurstelling voor het team van Verstappen, maar na afloop overheerste de trots.

Hoe bijzonder was dit van Verstappen?

Verstappens teamgenoot Gounon kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking. Bij PlanetF1 sprak hij zijn respect voor Verstappen uit: "Voor mij is het geweldig dat hij deze uitdaging aangaat. Ik vind het echt een kwestie van uit je comfortzone stappen. Natuurlijk is de Formule 1 een klein wereldje, waarin iedereen zich volledig focust op zijn eigen specialisme. Dat doen wij ook."

Gounon vond het dan ook geweldig om te zien dat Verstappen amper aanpassingsproblemen had: "Dus om dan naar de meest krankzinnige endurancerace te komen, en daar voor de allereerste keer aan de start te verschijnen... Daar heb ik echt enorm veel respect voor. Uiteindelijk stapte hij in en zat hij meteen op ons tempo. Maar ja, dat is geen wonder... Het is Max Verstappen."

Hoe is het om samen te werken met Verstappen?

Verstappen voelde zich niet te groot voor de Nürburgring-wereld, en Gounon vond dat geweldig: "Als mensen me vragen hoe het was, dan zeg ik altijd: voor mij komt hij echt van een andere planeet. Dat hij hier binnenkomt en zich direct kan meten met ons, met jongens als Dani, Lucas, Maro Engel of ikzelf die dit al jaren doen, dat is wel heel bijzonder."

Maxipedia

Gounon kan het ook op persoonlijk gebied goed vinden met Verstappen. De sfeer binnen het team was heel erg goed: "Onder aan de streep is Max gewoon een enorme fan van de autosport. Als je met hem en Dani over allerlei verschillende dingen praat, maken we er altijd een grapje van. We noemen hem 'Maxipedia', omdat hij echt alles weet over de autosport!"

De in Andorra woonachtige Fransman kijkt er dan ook met een goed gevoel op terug: "Ik denk dat hij deze race gewoon fantastisch vindt, omdat het een geweldig evenement is, en zijn deelname maakte het voor de fans alleen maar specialer."