Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal moeten de coureurs direct aan de bak, want er staat weer een sprintrace op het programma. Voor de fans in Nederland wordt het wachten tot de avond valt.

Begin deze maand werd het Formule 1-seizoen weer in gang gebracht na een aantal weken zonder race. Na de Grand Prix van Miami moest men echter weer lang wachten, maar daar komt nu definitief een einde aan. In Canada gaan de coureurs weer aan de bak, en op vrijdag moeten ze om 22:30 Nederlandse tijd de sprint kwalificatie afwerken.

Op zaterdag krijgen de teams en coureurs het druk met zowel de sprintrace als de gewone kwalificatie. De sprintrace gaat om 18:00 Nederlandse tijd van start, waarna ze om 22:00 weer fris aan de start van de kwalificatie moeten verschijnen. Precies 24 uur later gaat de Grand Prix van start, die mogelijk onder natte omstandigheden wordt vergeten.

Tijdschema Canada (Nederlandse tijd):

Vrijdag 22 mei:

Eerste vrije training: 18:30 - 19:30

Sprint Kwalificatie: 22:30 - 23:14

Zaterdag 23 mei:

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 24 mei:

Grand Prix van Canada: 22:00

Waar is de Grand Prix van Canada in Nederland te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten F1 TV Pro en Viaplay. Voor beide diensten moet men echter wel betalen, maar dan krijgen ze veel extra's. Rondom alle sessies zijn ook dit weekend in Canada weer uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien.

Bij Viaplay kan men rekenen op programma's rondom het raceweekend in het Nederlands. Bij F1 TV Pro kan men kiezen uit verschillende talen, en kan er bij het eigen F1 TV ook worden gekeken naar shows en oude Grands Prix. In het verleden zond RTL Duitsland de races ook gratis uit, maar de zender heeft nog niet gedeeld welke Grands Prix ze gaan uitzenden.