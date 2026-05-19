user icon
icon

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Canada

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Canada

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal moeten de coureurs direct aan de bak, want er staat weer een sprintrace op het programma. Voor de fans in Nederland wordt het wachten tot de avond valt.

Begin deze maand werd het Formule 1-seizoen weer in gang gebracht na een aantal weken zonder race. Na de Grand Prix van Miami moest men echter weer lang wachten, maar daar komt nu definitief een einde aan. In Canada gaan de coureurs weer aan de bak, en op vrijdag moeten ze om 22:30 Nederlandse tijd de sprint kwalificatie afwerken.

Meer over GP Canada 2026 Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 <b> Weerbericht GP Canada: </b> Mogelijk natte race in Montréal

Weerbericht GP Canada: Mogelijk natte race in Montréal

18 mei

Op zaterdag krijgen de teams en coureurs het druk met zowel de sprintrace als de gewone kwalificatie. De sprintrace gaat om 18:00 Nederlandse tijd van start, waarna ze om 22:00 weer fris aan de start van de kwalificatie moeten verschijnen. Precies 24 uur later gaat de Grand Prix van start, die mogelijk onder natte omstandigheden wordt vergeten.

Tijdschema Canada (Nederlandse tijd):

Vrijdag 22 mei:

Eerste vrije training: 18:30 - 19:30

Sprint Kwalificatie: 22:30 - 23:14

Zaterdag 23 mei:

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 24 mei:

Grand Prix van Canada: 22:00

Waar is de Grand Prix van Canada in Nederland te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten F1 TV Pro en Viaplay. Voor beide diensten moet men echter wel betalen, maar dan krijgen ze veel extra's. Rondom alle sessies zijn ook dit weekend in Canada weer uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien.

Bij Viaplay kan men rekenen op programma's rondom het raceweekend in het Nederlands. Bij F1 TV Pro kan men kiezen uit verschillende talen, en kan er bij het eigen F1 TV ook worden gekeken naar shows en oude Grands Prix. In het verleden zond RTL Duitsland de races ook gratis uit, maar de zender heeft nog niet gedeeld welke Grands Prix ze gaan uitzenden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar