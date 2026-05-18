Max Verstappen domineerde het grootste deel van de 24 uur van de Nürburgring, maar zag de overwinning op pijnlijke wijze aan zijn neus voorbijgaan. Met nog vier uur te gaan brak de aandrijfas van de Mercedes-AMG GT3 van Team Verstappen Racing, terwijl de Nederlander op dat moment comfortabel aan de leiding reed. De uitvalbeurt voelt des te harder omdat die overwinning grijpbaar leek. Maar juist dit optreden heeft de roep om een Le Mans-deelname luider gemaakt dan ooit, en bij Ford klinkt het enthousiast terug.

Leidend, dan gebroken

Het debuut van Verstappen op de Nordschleife werd al vroeg gekenmerkt door indrukwekkende inhaalacties. Een sensationele stint van Verstappen bracht zijn wagen al vroeg in de race aan de leiding, nadat hij zich door het peloton had gewerkt. Alles ging goed voor Verstappen Racing: de viervoudig wereldkampioen leidde comfortabel door de nacht met een voorsprong van meer dan dertig seconden. Met nog ongeveer vier uur te gaan maakte een aandrijfasbreuk een einde aan de kansen van het team. Uiteindelijk won de #80 Mercedes-fabrieksploeg met Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin.

Ondanks de teleurstelling koos Verstappen Racing er bewust voor om de auto te repareren en toch nog terug de baan op te sturen, als gebaar richting de fans die het team de hele race hadden gesteund. Dat zegt iets over de mentaliteit waarmee Verstappen dit project benadert. Hij is hier niet voor de show. Hij is hier om te winnen.

Ford ruikt zijn kans

Het optreden op de Nürburgring viel ook op in de endurance-wereld. Ruim een week eerder, bij de 6 Hours of Spa op 9 mei, had Ford Racing-directeur Mark Rushbrook al bevestigd dat er gesprekken lopen met Verstappen over een toekomstige Hypercar-samenwerking. Rushbrook bevestigde dat de gesprekken gaande zijn en zei: "We zouden het geweldig vinden. Er moeten veel dingen op elkaar aansluiten, maar het zou natuurlijk ongelooflijk zijn voor ons en voor de sport."

Ford Racing is in gesprek met Verstappen over een mogelijke deelname aan het FIA World Endurance Championship, zo vertelde Ford Performance WEC Hypercar-programmamanager Dan Sayers tijdens de 6 Hours of Spa-Francorchamps. Een deelname van Verstappen aan Le Mans zou waarschijnlijk pas in 2028 plaatsvinden. Rushbrook sloot ook uit dat Verstappen al in 2027 meedoet, het debuutseizoen van Ford in de WEC Hypercar-klasse.

Het agendaprobleem is reëel. Een deelname in juni is vooralsnog uitgesloten omdat de 24 uur van Le Mans samenvalt met het Formule 1-weekend in Spanje. Rushbrook formuleerde het bij de internationale media als volgt: "Hij wil racen op Le Mans en voor de eindzege gaan, maar in de meeste jaren laat de kalender dat niet toe. Zolang hij een toegewijde Formule 1-coureur is, is er meestal een overlap. We bespreken gewoon wat de mogelijkheden zijn, en als het logisch is en iedereen het wil, dan is dat mooi."

Nederlandse haak: heel Oranje wil dit zien

Dat Nederlandse fans massaal meeleefden tijdens het Nürburgring-avontuur was zichtbaar in de kijkcijfers en de oranje zee op de tribunes van de Nordschleife. Le Mans zou de volgende logische stap zijn. Verstappen heeft herhaaldelijk zijn wens uitgesproken om aan de 24 uur van Le Mans deel te nemen. Gesprekken tussen Ford en Verstappen zijn volgens Rushbrook begonnen rond het moment dat het partnerschap met Red Bull begin 2023 werd aangekondigd.

Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull, maar de Nürburgring heeft bewezen dat hij de overstap naar het langeafstandsracen technisch en mentaal aankan. Verstappens team deed bij zijn debuut bijna alles goed. Een kapotte aandrijfas kun je niet voorzien. Wat je wel kunt voorzien, is dat deze man terugkomt.

Ford heeft voormalig F1-coureur Logan Sargeant al vastgelegd voor zijn Hypercar-programma, samen met Seb Priaulx en Mike Rockenfeller. Een vierde stoeltje, voor de grote race op het circuit van Le Mans, blijft vooralsnog open.