Een terugkeer van Christian Horner bij Red Bull Racing lijkt volgens Juan Pablo Montoya bijzonder onwaarschijnlijk. De voormalige Formule 1-coureur denkt niet dat de Oostenrijkse renstal openstaat voor een comeback van de ex-teambaas, ondanks de aanhoudende speculaties over een mogelijke hereniging.

Horner werd de voorbije maanden al gelinkt aan verschillende teams in de paddock, terwijl Red Bull sportief een lastig seizoen beleeft. Toch verwacht Montoya niet dat de Brit opnieuw aan boord wordt gehaald bij zijn oude werkgever.

Montoya sceptisch: ‘Andere teams zouden wél toehappen’

Volgens Montoya vormt vooral de trots van Red Bull een te grote hindernis voor een terugkeer van Horner. De Colombiaan ziet meer kansen bij andere teams die nood hebben aan ervaring en stabiliteit binnen hun organisatie. “Ik zie Red Bull die stap eerlijk gezegd niet zetten. Hun trots zou dat simpelweg niet toelaten”, stelt Montoya in gesprek met Betpack.

Daartegenover denkt de voormalig Williams- en McLaren-coureur dat meerdere teams meteen zouden toeslaan als Horner beschikbaar komt. “Voor ploegen als Alpine, Aston Martin of Haas zou iemand met zijn ervaring een logische keuze zijn. Zo iemand binnenhalen kan op verschillende vlakken een enorme stap vooruit betekenen”, voegde de Colombiaan daaraan toe.

Briatore als voorbeeld: ‘Plots ging het weer vooruit’

Montoya verwijst daarbij naar de terugkeer van Flavio Briatore in de Formule 1 als bewijs dat ervaren namen nog altijd een groot verschil kunnen maken. De flamboyante Italiaan keerde na een lange afwezigheid terug in de sport en liet volgens Montoya meteen zijn impact voelen.

“Of je hem nu graag hebt of niet, je zag meteen verandering. Die auto’s begonnen beter te presteren en belangrijke beslissingen volgden snel”, zegt Montoya daarbij. “Kijk alleen al naar hoe snel de deal met Mercedes op tafel lag. Dat toont aan hoeveel invloed iemand met ervaring nog altijd kan hebben”, besluit hij.