Montoya sceptisch over terugkeer Horner: "Red Bull staat dat niet toe"

Een terugkeer van Christian Horner bij Red Bull Racing lijkt volgens Juan Pablo Montoya bijzonder onwaarschijnlijk. De voormalige Formule 1-coureur denkt niet dat de Oostenrijkse renstal openstaat voor een comeback van de ex-teambaas, ondanks de aanhoudende speculaties over een mogelijke hereniging.

Horner werd de voorbije maanden al gelinkt aan verschillende teams in de paddock, terwijl Red Bull sportief een lastig seizoen beleeft. Toch verwacht Montoya niet dat de Brit opnieuw aan boord wordt gehaald bij zijn oude werkgever.

Montoya sceptisch: ‘Andere teams zouden wél toehappen’

Volgens Montoya vormt vooral de trots van Red Bull een te grote hindernis voor een terugkeer van Horner. De Colombiaan ziet meer kansen bij andere teams die nood hebben aan ervaring en stabiliteit binnen hun organisatie. “Ik zie Red Bull die stap eerlijk gezegd niet zetten. Hun trots zou dat simpelweg niet toelaten”, stelt Montoya in gesprek met Betpack.

Daartegenover denkt de voormalig Williams- en McLaren-coureur dat meerdere teams meteen zouden toeslaan als Horner beschikbaar komt. “Voor ploegen als Alpine, Aston Martin of Haas zou iemand met zijn ervaring een logische keuze zijn. Zo iemand binnenhalen kan op verschillende vlakken een enorme stap vooruit betekenen”, voegde de Colombiaan daaraan toe.

Briatore als voorbeeld: ‘Plots ging het weer vooruit’

Montoya verwijst daarbij naar de terugkeer van Flavio Briatore in de Formule 1 als bewijs dat ervaren namen nog altijd een groot verschil kunnen maken. De flamboyante Italiaan keerde na een lange afwezigheid terug in de sport en liet volgens Montoya meteen zijn impact voelen.

“Of je hem nu graag hebt of niet, je zag meteen verandering. Die auto’s begonnen beter te presteren en belangrijke beslissingen volgden snel”, zegt Montoya daarbij. “Kijk alleen al naar hoe snel de deal met Mercedes op tafel lag. Dat toont aan hoeveel invloed iemand met ervaring nog altijd kan hebben”, besluit hij.

  • Bertrand Gachot

    Posts: 582

    Even voor de post-max subscribers, Montoya is een Colombiaans autocoureur, die redelijk veel latent had en een nog grotere mond. Montoya is dus een Colombiaan en geen Spanjaard, zoals ik Anne greet van Viaplay nu al 2 keer heb horen zeggen. Montoya houdt er van om de boel wat op te ruien, en dat mag ik op zich best graag zien!

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 16:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.240

      Oh, maar die zitten hier op het forum ook die de boel graag opruien.

      • + 2
      • 14 mei 2026 - 16:32
  • schwantz34

    Posts: 42.002

    En hier is het zoveelste anti-RBR loelverhaal weer van die doorgesnoven Colombiaan.

    Mekies heeft vorig seizoen binnen no time de puinhopen van Horner weten op te ruimen, en het hele team weer met alle neuzen dezelfde kant op gekregen. De tot dan toe zeer matige, en wisselvallig presterende auto wisten hij en het team daarna ook binnen recordtempo om te toveren tot een auto waarmee Max ineens weer kon winnen en structureel elk weekend weer voor de podiums kon vechten. Dat ging zelfs zo verdomd goed, dat Max na de zomer een achterstand van maar liefst meer dan 100 punten wist goed te maken, en er uiteindelijk net 2 te kort kwam om er alsnog met de titel vandoor te gaan.

    Conclusie: het enige wat hier hoognodig vervangen moet worden is de grijze anti-RBR/Max smurrie in JPM's zwaar disfunctionele hersenkamer!

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 16:53

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

