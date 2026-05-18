De 24 uur van de Nürburgring draaide afgelopen weekend uit op een teleurstelling voor het team van Max Verstappen. In leidende positie liepen ze tegen grote problemen aan, waardoor ze lang in de pitbox stonden. Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella baalde als een stekker, maar hintte wel op revanche.

Verstappen, Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon vochten met hun Mercedes-AMG GT3 #3 vrijwel de hele race mee om de zege. Verstappen pakte aan het begin van de nacht de koppositie, waarna zijn teamgenoten de voorsprong wisten te controleren en de Nederlander weer een sterke stint reed in de ochtend. Daarna sloeg het noodlot toe toen Juncadella in de auto zat, en het team technische problemen ontdekte.

'We hebben enorm veel plezier gehad'

Alhoewel ze uitvielen, waren ze wel de absolute smaakmaker van de race. Bij Viaplay gaf Juncadella toe dat hij het enorm naar zijn zin had: "Ik denk dat het voor iedereen echt geweldig was. Niet alleen voor de fans die aan het kijken waren, maar zeker ook voor onszelf. Max is natuurlijk teleurgesteld over het feit dat hij niet heeft gewonnen, want we willen natuurlijk altijd winnen. Maar we hebben ook heel erg veel plezier gehad, en hij ook."

Sportieve revanche

Of Verstappen volgend jaar weer kan deelnemen, is nog niet duidelijk. Juncadella geeft wel aan dat dit naar meer smaakt, en ze graag een nieuwe poging willen wagen: "We hebben de wereld laten zien dat er meer is dan alleen Formule 1 en dat die dingen ook heel leuk kunnen zijn om te volgen. Dat zal de sport alleen nog maar helpen om verder te groeien. Misschien is er nu zelfs een reden om terug te komen volgend jaar..."

Kan Verstappen volgend jaar weer deelnemen?

Of Verstappen volgend jaar kan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, hangt volledig af van de Formule 1-kalender. Voor de organisatie in Duitsland hoeft dit geen probleem te zijn, want ze verschoven begin dit jaar al een aantal NLS-races, zodat Verstappen de kans had om zich voor te bereiden op de 24-uursrace.