Nu de 24 uur van de Nürburgring achter de rug is, verschuift de blik van Max Verstappen weer naar de Formule 1. In de koningsklasse is zijn toekomst nog altijd het onderwerp van gesprek. Volgens Mercedes-kopstuk Bradley Lord houdt zijn team geen rekening met de toekomstplannen van Verstappen.

Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De prestaties vallen tegen en de kans is klein dat Verstappen zich nog terug kan vechten in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen wil vechten om de zege, en zijn naam wordt dan ook weer genoemd bij Mercedes. Bij de Duitse renstal wilden ze niet reageren op de geruchten, en werd er gewezen naar hun huidige coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Hoe kijkt Mercedes naar de situatie van Verstappen?

Ook deputy team principal Bradley Lord doet dat nu in een interview met Champ1: "Ik begrijp de poging tot speculatie, maar ik kan alleen maar herhalen wat Toto Wolff eerder dit jaar heeft gezegd. Onze twee voorkeurscoureurs zitten al in de auto, en ze zijn allebei producten van Mercedes. We zijn wel blij dat Max in een Mercedes-AMG rijdt in het GT-racen."

Lord gaat er ook vanuit dat de geruchten over Verstappen snel zullen verdwijnen: "Mijn persoonlijke mening is dat de frequentie van deze geruchten niet zal toenemen, maar juist zal afnemen zodra Red Bull beter gaat presteren en de auto verbeterd."

'Wil Max geen woorden in de mond leggen'

Lord doet zijn best om zo min mogelijk in te gaan op de situatie van Verstappen: "Maar ik wil Max geen woorden in de mond leggen. Hij kent zijn eigen mening. Hij heeft een leven en een ambitie buiten de Formule 1, en hij heeft vaak gezegd dat hij niet voor eeuwig in deze sport wil blijven. Het vraagt immers veel van je. Ik laat die beslissing dus volledig bij hem."

Houdt Mercedes rekening met Verstappen?

De rechterhand van teambaas Wolff stelt dan ook dat Mercedes hun toekomstplannen niet van Verstappen laten afhangen: "Dat heeft geen invloed op ons. Ik denk dat er in de eerste 2,5 maand zoveel statements over grote namen zijn geweest, omdat we amper hebben geracet. Er is veel speculatie, maar we zijn blij dat we vanaf aankomend weekend zeven races in tien weken hebben."