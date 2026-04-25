Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen uitte al meermaals zijn frustraties over de nieuwe generatie auto’s en lijkt zelfs te twijfelen over zijn toekomst. Toch verwacht David Coulthardniet dat de band met Red Bull Racing zomaar zal breken.

De speculaties nemen ondertussen alleen maar toe. Met tegenvallende prestaties, kritiek op de 2026-regels en geruchten over interesse van teams als Mercedes en McLaren, lijkt een vertrek van Verstappen plots geen taboe meer.

Coulthard ziet sterke band: 'Relatie gaat niet zomaar stuk'

Volgens Coulthard is er echter meer aan de hand dan alleen sportieve prestaties. De Schot wijst op de diepe band tussen Verstappen en Red Bull, die volgens hem niet zomaar verdwijnt. "Ik verwacht niet dat die relatie ineens volledig uit elkaar valt," klinkt het stellig in gesprek met Servus TV.

Hij nuanceert wel dat dit niet automatisch betekent dat Verstappen altijd voor Red Bull blijft rijden. "Of hij in de toekomst nog voor hen uitkomt in de Formule 1, dat is een ander verhaal. Maar de connectie met het team en de mensen erachter is te sterk om zomaar te verdwijnen."

Toekomst hangt af van prestaties en plezier

Tegelijkertijd is Coulthard realistisch over de dynamiek in de Formule 1. "In deze sport duurt niets voor altijd, zo simpel is het," legt hij uit. "Max is extreem competitief. Als Red Bull niet kan laten zien dat ze weer gaan winnen, dan gaat hij vanzelf kijken waar hij het beste tot zijn recht komt."

Toch hoopt de voormalig coureur dat Verstappen behouden blijft voor de sport. "Hij is een pure racer, alles hangt af van wat hij zelf wil," besluit Coulthard. "Als hij het gevoel en de honger houdt, blijft hij doorgaan. Ik hoop dat hij blijft, want hij is de maatstaf en heeft deze sport jarenlang gedomineerd."

Reacties (1)

  • F1jos

    Posts: 5.173

    In deze sport duurt niets voor altijd, zo simpel is het, gelukkig maar en aan alles komt uiteindelijk een einde.

    • 25 apr 2026 - 11:49

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

