Alpine heeft een nieuwe versterking aangekondigd in de technische staf. Jason Somerville begint per direct aan een nieuwe functie bij het Formule 1-team uit Enstone en moet meehelpen om de sterke seizoensstart van de Franse renstal verder uit te bouwen. De ervaren aerodynamicaspecialist keert daarmee terug op vertrouwde grond, nadat hij eerder al tussen 2010 en 2011 actief was bij het team.

Somerville rapporteert rechtstreeks aan Executive Technical Director David Sanchez en brengt een pak ervaring mee. De Brit werkte eerder bij Williams en Toyota, hielp mee aan de ontwikkeling van de technische reglementen voor 2022 namens de FOM en vervulde de voorbije jaren een sleutelrol bij de FIA als Head of Aerodynamics.

Alpine wil sterke seizoensstart doortrekken

Met Alpine gaat het intussen sportief de goede richting uit. Na vier races in 2026 staat de renstal vijfde in het constructeurskampioenschap met 23 punten, meteen de beste seizoenstart van het team op dat punt van het jaar. Opvallend: Alpine verzamelde nu al meer punten dan tijdens het volledige seizoen 2025.

Somerville kijkt alvast uit naar zijn terugkeer in de dagelijkse strijd binnen een Formule 1-team. “Ik heb enorm veel zin om opnieuw bij Enstone aan de slag te gaan en samen te werken met Flavio Briatore, Steve Nielsen en David Sanchez. Ik ben enkele jaren weg geweest uit de competitieve omgeving van een team, maar ik kijk ernaar uit om opnieuw mee op jacht te gaan naar die laatste duizendsten en punten”, klinkt het ambitieus.

Sanchez ziet extra stap voorwaarts

Binnen Alpine leeft de overtuiging dat Somerville een belangrijke rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de wagen, zowel op korte als lange termijn. De focus ligt daarbij niet alleen op de huidige auto, maar ook op toekomstige concepten in een Formule 1-grid die almaar competitiever wordt.

Sanchez spreekt dan ook van een belangrijke aanwinst voor het team. “We zijn bijzonder blij dat iemand met zoveel ervaring en expertise ons vervoegt. Wat het team dit seizoen al heeft neergezet is indrukwekkend, maar we beseffen allemaal dat dit nog maar het begin is. Met Jason erbij kunnen we nog grotere stappen zetten in de ontwikkelingsstrijd die vandaag bepalend is in de Formule 1”, aldus de technisch directeur van Alpine.