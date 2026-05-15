user icon
icon

Alpine bevestigt: Voormalig FIA-topman wordt rechterhand van Briatore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine bevestigt: Voormalig FIA-topman wordt rechterhand van Briatore

Alpine heeft een nieuwe versterking aangekondigd in de technische staf. Jason Somerville begint per direct aan een nieuwe functie bij het Formule 1-team uit Enstone en moet meehelpen om de sterke seizoensstart van de Franse renstal verder uit te bouwen. De ervaren aerodynamicaspecialist keert daarmee terug op vertrouwde grond, nadat hij eerder al tussen 2010 en 2011 actief was bij het team.

Somerville rapporteert rechtstreeks aan Executive Technical Director David Sanchez en brengt een pak ervaring mee. De Brit werkte eerder bij Williams en Toyota, hielp mee aan de ontwikkeling van de technische reglementen voor 2022 namens de FOM en vervulde de voorbije jaren een sleutelrol bij de FIA als Head of Aerodynamics.

Meer over F1 Nieuws Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei

Alpine wil sterke seizoensstart doortrekken

Met Alpine gaat het intussen sportief de goede richting uit. Na vier races in 2026 staat de renstal vijfde in het constructeurskampioenschap met 23 punten, meteen de beste seizoenstart van het team op dat punt van het jaar. Opvallend: Alpine verzamelde nu al meer punten dan tijdens het volledige seizoen 2025.

Somerville kijkt alvast uit naar zijn terugkeer in de dagelijkse strijd binnen een Formule 1-team. “Ik heb enorm veel zin om opnieuw bij Enstone aan de slag te gaan en samen te werken met Flavio Briatore, Steve Nielsen en David Sanchez. Ik ben enkele jaren weg geweest uit de competitieve omgeving van een team, maar ik kijk ernaar uit om opnieuw mee op jacht te gaan naar die laatste duizendsten en punten”, klinkt het ambitieus.

Sanchez ziet extra stap voorwaarts

Binnen Alpine leeft de overtuiging dat Somerville een belangrijke rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de wagen, zowel op korte als lange termijn. De focus ligt daarbij niet alleen op de huidige auto, maar ook op toekomstige concepten in een Formule 1-grid die almaar competitiever wordt.

Sanchez spreekt dan ook van een belangrijke aanwinst voor het team. “We zijn bijzonder blij dat iemand met zoveel ervaring en expertise ons vervoegt. Wat het team dit seizoen al heeft neergezet is indrukwekkend, maar we beseffen allemaal dat dit nog maar het begin is. Met Jason erbij kunnen we nog grotere stappen zetten in de ontwikkelingsstrijd die vandaag bepalend is in de Formule 1”, aldus de technisch directeur van Alpine.

F1 Nieuws

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar