Terwijl Max Verstappen dit weekend in actie komt op de Nürburgring, blijft het rommelen bij zijn team Red Bull Racing. In de afgelopen maanden kondigden er wederom belangrijke namen hun vertrek aan, en volgens Juan Pablo Montoya kan daar een nieuwe naam bijkomen. Hij stelt dat topstrateeg Hannah Schmitz kan vertrekken.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van meerdere kopstukken. Zo stapten Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Will Courtenay over naar andere teams, stopte Helmut Marko en werd Christian Horner ontslagen. Ook in de afgelopen maanden kondigden belangrijke namen hun vertrek aan, waaronder Gianpiero Lambiase. De race-engineer van Verstappen stapt na 2027 over naar McLaren, en dat is een flinke dreun.

Gaan er nog meer mensen weg?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya suggereert dat er nog meer mensen kunnen vertrekken bij Red Bull. De Colombiaan verspreidt een nieuw gerucht in een interview met gokplatform Betpack: "Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strateeg van Red Bull, ook gaat vertrekken!"

'Onder Horner was het wel rustig'

Montoya gaat vervolgens in op de situatie bij Red Bull. Hij wijst naar oud-teambaas Horner, die afgelopen zomer werd ontslagen en werd opgevolgd door Laurent Mekies: "Ik ken Horner. Ik heb in 1997 en 1998 tegen hem geracet. Ik mag hem en ik respecteer hem. Of mensen het nu leuk vinden of niet, onder zijn leiding vertrok er niemand bij Red Bull. Iedereen bleef gewoon bij elkaar, iedereen was echt gelukkig, en alles was goed."

Wat gaat er nu gebeuren?

Montoya maakt zich nu vooral zorgen over de situatie bij Red Bull. De Colombiaan denkt dat ze bij Red Bull mooi weer gaan spelen: "Als je het aan Red Bull vraagt, zullen ze zeggen dat alles in orde is, dat ze echt goede mensen hebben die doorstromen en dat ze gedekt zijn."

In de realiteit is het volgens Montoya een ander verhaal: "Dat kan zo zijn, maar elke keer als er iemand vertrekt, is dat een leegte die moet worden opgevuld. En het probleem is dat je die leegte niet met hetzelfde kunt opvullen, want de volgende persoon is weer anders. Dat is het moeilijkste gedeelte."