Montoya: "Schmitz gaat vertrekken bij Red Bull"

Terwijl Max Verstappen dit weekend in actie komt op de Nürburgring, blijft het rommelen bij zijn team Red Bull Racing. In de afgelopen maanden kondigden er wederom belangrijke namen hun vertrek aan, en volgens Juan Pablo Montoya kan daar een nieuwe naam bijkomen. Hij stelt dat topstrateeg Hannah Schmitz kan vertrekken.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van meerdere kopstukken. Zo stapten Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Will Courtenay over naar andere teams, stopte Helmut Marko en werd Christian Horner ontslagen. Ook in de afgelopen maanden kondigden belangrijke namen hun vertrek aan, waaronder Gianpiero Lambiase. De race-engineer van Verstappen stapt na 2027 over naar McLaren, en dat is een flinke dreun.

Gaan er nog meer mensen weg?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya suggereert dat er nog meer mensen kunnen vertrekken bij Red Bull. De Colombiaan verspreidt een nieuw gerucht in een interview met gokplatform Betpack: "Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strateeg van Red Bull, ook gaat vertrekken!"

'Onder Horner was het wel rustig'

Montoya gaat vervolgens in op de situatie bij Red Bull. Hij wijst naar oud-teambaas Horner, die afgelopen zomer werd ontslagen en werd opgevolgd door Laurent Mekies: "Ik ken Horner. Ik heb in 1997 en 1998 tegen hem geracet. Ik mag hem en ik respecteer hem. Of mensen het nu leuk vinden of niet, onder zijn leiding vertrok er niemand bij Red Bull. Iedereen bleef gewoon bij elkaar, iedereen was echt gelukkig, en alles was goed."

Wat gaat er nu gebeuren?

Montoya maakt zich nu vooral zorgen over de situatie bij Red Bull. De Colombiaan denkt dat ze bij Red Bull mooi weer gaan spelen: "Als je het aan Red Bull vraagt, zullen ze zeggen dat alles in orde is, dat ze echt goede mensen hebben die doorstromen en dat ze gedekt zijn."

In de realiteit is het volgens Montoya een ander verhaal: "Dat kan zo zijn, maar elke keer als er iemand vertrekt, is dat een leegte die moet worden opgevuld. En het probleem is dat je die leegte niet met hetzelfde kunt opvullen, want de volgende persoon is weer anders. Dat is het moeilijkste gedeelte."

F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Fireblade

    Posts: 1.057

    Dat klopt niet helemaal wat Montoya hier zegt. Onder leiding van Mekkies is Helmut Marko vertrokken (vrijwillig of gedwongen?) en gaat Lambiase nu weg. De rest is onder leiding van Horner vertrokken..

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 11:34
  • jd2000

    Posts: 7.722

    Onder Horner was iedereen gelukkig. Onder Horner begon de leegloop met Newey. De ontvanger van de dickpics was zeker ook gelukkig Montoya loopt zoals zo vaak uit zn nek te kletsen.

    • + 3
    • 15 mei 2026 - 11:41
  • Spearhead

    Posts: 491

    Kunnen we Montoya niet in de filter plaatsen?

    • + 10
    • 15 mei 2026 - 11:47
    • trucker0werner

      Posts: 539

      Beste idee ever haha.
      Die geeft teveel meningen zonder ook met harde feiten komen.
      Dit soort berichten is leuk om te speculeren in praatprogramma. Alleen hier voegt het niks toe.

      Naast Montoya ook mening in dat lijstje toevoegen.
      Elke keer lezen dat iemand een mening heeft is geen nieuws.

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 12:22
  • snailer

    Posts: 32.857

    Het is een waar heid als een koe. Iedereen gaat uiteindelijk weg.

    Disclaimer: hoewel ik haar niet knap vind doel ik niet met koe op Hannah.

    Hannah haar kracht ligt op de achtergrond en dat ze de aanvallende tactieken ook durft te kiezen.

    Kijk bijvoorbeeld naar McLaren. Die streven 9 van de 10 maal naar een bandenvoordeel. Tenzij ze te laat constateren dat het niet werkt. Dan willen ze wel plots variëren en blijkt het te laat.

    Hannah is ook op de achtergrond zeer belangrijk. De software die ze bijvoorbeeld gebruiken bij RBR komt uit haar brein.

    Ze heeft een aantal fantastische strategische successen gehaald die de overwinning bracht in de race.
    Cota en Hongarije bijvoorbeeld. Echter heeft ze ook wel het geluk dat ze een metronoom als rijder in het team had.
    Cota en Hongarije zouden nooit zijn geslaagd met andere rijders. Mogelijk Hamton in zijn goede jaren. Maar zelfs dat betwijfel ik eigenlijk.

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 11:48
  • Cherokee

    Posts: 5.386

    Ferrari moet Charles maar eens naar haar laten knipogen. Dan komt ze wel.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 12:58

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

