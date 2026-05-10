Juan Pablo Montoya heeft zich opvallend positief uitgelaten over de veelbesproken Formule 1-reglementen voor 2026. Waar een deel van de coureurs en fans kritisch blijft op het batterij-afhankelijke karakter van de nieuwe auto’s, ziet de Colombiaan juist voordelen. Volgens de voormalig F1-coureur zorgen de aangepaste regels voor spannender gevechten op de baan en meer tactische inhaalacties.

De nieuwe regelgeving ligt al maanden onder vuur. Vooral de grotere rol van elektrische energie en het effect daarvan op kwalificaties en inhaalacties zorgt voor verdeeldheid. Tijdens de BBC Chequered Flag-podcast bespraken Damon Hill en Montoya de veranderde dynamiek, waarbij de voormalig Williams-coureur toegaf dat de races soms lastig te volgen zijn.

Montoya haalt uit naar DRS: ‘Dat was complete onzin’

Hill gaf aan dat hij soms moeite heeft om de nieuwe manier van racen te begrijpen. Volgens de wereldkampioen van 1996 lijkt het alsof coureurs elkaar plotseling passeren en daarna direct weer terugvallen, iets wat volgens hem verwarrend oogt. Toch zag ook hij positieve kanten. “Het voelt nog nieuw en soms lastig te volgen, maar ergens werkt het eigenlijk best goed”, stelde Hill.

Montoya ging nog een stap verder en nam het openlijk op voor de 2026-regels. Vooral het verdwijnen van DRS ziet hij als een enorme verbetering. “Ik vind dit echt goed werken. Zodra iemand je nadert, kun je slim omgaan met je batterij en energie sparen voor het volgende rechte stuk. Daardoor ontstaan echte duels”, legde Montoya uit. “Met DRS was je gewoon kansloos. Iemand kwam binnen een seconde, drukte op een knop en vloog voorbij. Dat noemden ze dan een geweldige inhaalactie, maar eigenlijk gebeurde er helemaal niets.”

Montoya kraakt mogelijke terugkeer van V8-motoren

Ondertussen blijft de discussie over de toekomst van de motoren oplaaien. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet al doorschemeren dat een terugkeer van V8-motoren rond 2030 serieus overwogen wordt. Voor veel fans klinkt dat als goed nieuws, maar Montoya is allesbehalve enthousiast.

De Colombiaan, die zelf jarenlang met V10- en V8-motoren reed, noemt nostalgie volgens hem misplaatst. “Mensen blijven zeggen dat vroeger alles beter was, maar kijk die races eens terug: het was vaak ontzettend saai”, zei Montoya. “Zelfs voor ons als coureurs voelde het soms meer als een testsessie dan als racen.” De FIA heeft inmiddels al enkele aanpassingen gedaan aan de 2026-regels, terwijl voor 2027 grotere wijzigingen gepland staan om de balans tussen elektrische en traditionele motorvermogen opnieuw te veranderen.