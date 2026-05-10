user icon
icon

Montoya klapt weer uit de school en zet vraagtekens bij 'saaie' V8-motor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Montoya klapt weer uit de school en zet vraagtekens bij 'saaie' V8-motor

Juan Pablo Montoya heeft zich opvallend positief uitgelaten over de veelbesproken Formule 1-reglementen voor 2026. Waar een deel van de coureurs en fans kritisch blijft op het batterij-afhankelijke karakter van de nieuwe auto’s, ziet de Colombiaan juist voordelen. Volgens de voormalig F1-coureur zorgen de aangepaste regels voor spannender gevechten op de baan en meer tactische inhaalacties.

De nieuwe regelgeving ligt al maanden onder vuur. Vooral de grotere rol van elektrische energie en het effect daarvan op kwalificaties en inhaalacties zorgt voor verdeeldheid. Tijdens de BBC Chequered Flag-podcast bespraken Damon Hill en Montoya de veranderde dynamiek, waarbij de voormalig Williams-coureur toegaf dat de races soms lastig te volgen zijn.

Meer over Juan Pablo Montoya 'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

1 mei
 Red Bull en Ford 'niet blij' met keuze Verstappen voor Mercedes

Red Bull en Ford 'niet blij' met keuze Verstappen voor Mercedes

7 mei

Montoya haalt uit naar DRS: ‘Dat was complete onzin’

Hill gaf aan dat hij soms moeite heeft om de nieuwe manier van racen te begrijpen. Volgens de wereldkampioen van 1996 lijkt het alsof coureurs elkaar plotseling passeren en daarna direct weer terugvallen, iets wat volgens hem verwarrend oogt. Toch zag ook hij positieve kanten. “Het voelt nog nieuw en soms lastig te volgen, maar ergens werkt het eigenlijk best goed”, stelde Hill.

Montoya ging nog een stap verder en nam het openlijk op voor de 2026-regels. Vooral het verdwijnen van DRS ziet hij als een enorme verbetering. “Ik vind dit echt goed werken. Zodra iemand je nadert, kun je slim omgaan met je batterij en energie sparen voor het volgende rechte stuk. Daardoor ontstaan echte duels”, legde Montoya uit. “Met DRS was je gewoon kansloos. Iemand kwam binnen een seconde, drukte op een knop en vloog voorbij. Dat noemden ze dan een geweldige inhaalactie, maar eigenlijk gebeurde er helemaal niets.”

Montoya kraakt mogelijke terugkeer van V8-motoren

Ondertussen blijft de discussie over de toekomst van de motoren oplaaien. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet al doorschemeren dat een terugkeer van V8-motoren rond 2030 serieus overwogen wordt. Voor veel fans klinkt dat als goed nieuws, maar Montoya is allesbehalve enthousiast.

De Colombiaan, die zelf jarenlang met V10- en V8-motoren reed, noemt nostalgie volgens hem misplaatst. “Mensen blijven zeggen dat vroeger alles beter was, maar kijk die races eens terug: het was vaak ontzettend saai”, zei Montoya. “Zelfs voor ons als coureurs voelde het soms meer als een testsessie dan als racen.” De FIA heeft inmiddels al enkele aanpassingen gedaan aan de 2026-regels, terwijl voor 2027 grotere wijzigingen gepland staan om de balans tussen elektrische en traditionele motorvermogen opnieuw te veranderen.

Glasvezelcoureur

Posts: 1.072

Montoya klapt uit de school...
Wolff klapt uitje school..

Er wordt op dit platform wat uit scholen geklapt!.
Wat een topkeuzes wordt hier weer gemaakt...

  • 6
  • 10 mei 2026 - 12:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Juan Pablo Montoya

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.072

    Montoya klapt uit de school...
    Wolff klapt uitje school..

    Er wordt op dit platform wat uit scholen geklapt!.
    Wat een topkeuzes wordt hier weer gemaakt...

    • + 5
    • 10 mei 2026 - 12:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.211

    Ik heb JPM hier altijd in bescherming genomen.....maar nu gaat hij te ver.
    Saaie V8..... hoe durftie!

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 12:07
  • 919

    Posts: 4.379

    Ahhh, daar is de dagelijkse portie irrelevante van JPM weer, bedankt voor het lachen!

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 12:57
  • jd2000

    Posts: 7.710

    Saai? Dat Jos zijn auto in zijn V8 parkeerde was niet saai.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 13:14
  • Pipje

    Posts: 687

    Kan iemand die man niet tegen zichzelf in bescherming nemen?

    • + 1
    • 10 mei 2026 - 13:31
    • 919

      Posts: 4.379

      Nee, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zelf zit hij in de waan dat het een uitstekend analist is, dus prima voor hem, hij heeft zelf geen last van dat narcisme. 🤷

      • + 1
      • 10 mei 2026 - 13:34
  • Flexwing

    Posts: 368

    Kan die man niet met pensioen

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 13:59

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar