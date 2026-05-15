Eén van de grootste uitdagers van Max Verstappen voor de eindzege in de 24 uur van de Nürburgring, is gecrasht. De zeer ervaren Duitser Maro Engel crashte zojuist hard in de Top Quali 2-sessie op de Nordschleife, het is een flinke klap voor Mercedes.

Engel geldt als een rivaal van Verstappen op de Nürburgring. Vorig jaar zorgde hij voor ophef toen hij openlijk twijfelde aan een rondetijd van Verstappen, maar nu leek hij de strijdbijl te hebben begraven. Sterker nog, Engel bestuurt de zusterauto van het team van Verstappen. Hij ging, net als Verstappen, direct de baan op in de Top Quali 2-sessie, maar al na een paar minuten eindigde zijn sessie in tranen.

Engel ging wijd op de vochtige Nordschleife, raakte de vangrail, verloor de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen een andere vangrail. Het is een flinke dreun voor de Duitser die wordt gezien als één van de favorieten voor de zege. Zijn crash zorgde er ook voor dat er een slow zone kwam op de Nordschleife, waardoor andere coureurs zich niet konden verbeteren. Max Verstappen had daar geen last van, want hij had al een snelle tijd genoteerd.

Flinke klap

Voor Engel, Winward Racing en Mercedes is het een flinke dreun. De Duitse coureur heeft zeer veel ervaring op de Ring, en wordt gezien als één van de beste GT3-coureurs ter wereld. Hij daagde Verstappen eerder dan ook uit, maar leek de strijdbijl eerder deze week te willen begraven. Hij bestuurt dit weekend de Mercedes-AMG GT3 #80 die hij deelt met Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin. Gisteren behoorde het team tijdens de kwalificatietrainingen tot het groepje snelste auto's. Engel en zijn team kunnen de pole nu vergeten.

Waarom is Engel de rivaal van Verstappen?

Engel zorgde vorig jaar voor headlines toen hij in een bericht op X zijn vraagtekens plaatste bij de tijd die Verstappen tijdens een trainingsritje had genoteerd op de Ring. Verstappen reageerde zelf op X, waarna Engel een reeks boze Verstappen-fans over zich heen kreeg. Verstappen reageerde op zijn beurt opvallend gefrustreerd op de woorden van de Duitser.