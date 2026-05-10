Montoya krijgt gelijk: Ford ziet Verstappen liever niet in een Mercedes

Oud-coureur Juan Pablo Montoya liet recent wat stof opwaaien met een aantal uitspraken over Max Verstappen. Hij stelde onder meer dat Red Bull-partner Ford niet blij zou zijn dat Verstappen in de GT3's met een Mercedes rijdt. Ford-kopstuk Mark Rushbrook geeft nu toe dat hij Verstappen liever in een van zijn auto's zit.

Montoya zorgde voor de nodige verbazing, door te stellen dat als hij de baas van Ford zou zijn, hij het niet leuk zou vinden dat Verstappen op de Nürburgring in een Mercedes rijdt. Ford heeft zelf immers ook een GT3-programma met de Mustang, en het is opvallend dat Verstappen hier een andere weg is ingeslagen. Bij Red Bull supporten ze Verstappens raceprogramma, maar hoe kijken ze bij Ford naar de beweringen van Montoya?

Heeft Montoya een punt?

Ford Performance-topman Mark Rushbrook was aanwezig bij de WEC-race op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij door Motorsport.com werd geconfronteerd met de uitspraken van Montoya: "Natuurlijk zien we onze Ford-coureurs het liefst bij Ford blijven. We begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. We houden van zijn passie."

Rushbrook is vooral complimenteus over Verstappen: "We houden ervan dat hij een racer is. We houden van wat hij voor ons doet in de Formule 1. We waarderen wie hij is als persoon. We vinden het echt geweldig dat hij een racer is, of dat nu in het simracen of ergens anders is. Het maakt hem alleen maar beter. Dat is op dit moment het juiste programma voor hem."

Maar wat vindt Ford?

De Ford-topman geeft uiteindelijk toe dat hij het leuker zou vinden als Verstappen in een GT3 van zijn merk zou rijden: "Maar natuurlijk zouden we hem ook graag in een Ford zien rijden, in de wereld van de sportscars."

Focus op de Nürburgring

Rushbrook gaf eerder dit weekend al aan dat ze met Verstappen praten over een mogelijk uitstapje naar de Hypercars. Verstappens focus ligt nu echter nog op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij aankomend weekend zijn debuut maakt. Hij zal hier zijn Mercedes-AMG GT3 delen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Mercedes Red Bull Racing Ford

Reacties (15)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.450

    Hij zou hem graag in een Ford zien, maar dat is heel wat anders dan wat Montoya zei

    • + 11
    • 10 mei 2026 - 08:04
  • Larry Perkins

    Posts: 64.907

    [i] "Natuurlijk zien we onze Ford-coureurs het liefst bij Ford blijven." [/i[

    Verstappen is geen Ford-coureur maar een coureur van Red Bull Racing dat rijdt met wat Ford-onderdelen. Hij heeft een contract met Red Bull, niet met Ford.

    • + 5
    • 10 mei 2026 - 08:13
    • Patrace

      Posts: 6.701

      Ja, dat was ook mijn eerste gedachte!
      Maar Ford wil hun rol bij Red Bull natuurlijk groter maken dan die is en claimen dan Verstappen daarmee een Ford coureur is. Maar dat is hij dus niet.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 09:01
    • koppie toe

      Posts: 5.303

      Er mist ook een stukkie tekst.
      Beter het origineel lezen bij de buren.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 09:57
    • Tra893SDk

      Posts: 66

      Er zit geen enkel Ford onderdeel in die auto. Wel onderdelen die Ford gefabriceerd heeft, maar ook die onderdelen zijn 100% RBPT-design en die kunnen ze ook bij een ander laten maken die beschikking heeft over een DMLS-fabricage-instelling.

      Ford is een sponsor, that's it. Rushbrook kan hoog en laag springen, maar Verstappen rijdt niet voor Ford. Ocon en Bearman rijden ook niet voor Toyota (en Alonso en Stroll niet voor Aston Martin en Raikkonen heeft nooit voor Lotus of Alfa Romeo gereden).

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 10:40
  • Skoda F1

    Posts: 778

    Om van het gezeik af te zijn! Kan max net als in de f1 Gewoon een ford sticker over die Daimler Stern plakken..

    • + 1
    • 10 mei 2026 - 08:14
    • snailer

      Posts: 32.762

      In dit geval onmogelijk, omdathet een fabrieksteam is.

      Ik heb 3 vragen aan mijn AI slavinnetje Trutta gesteld.

      Trutta, is het Verstappen GT3 team een fabrieksteam?
      => Ja, Verstappen Racing (Verstappen.com Racing) is vanaf 2026 officieel een Mercedes-AMG fabrieksteam in de GT3-racerij. Het team, Verstappen Racing, geniet directe fabriekssteun van Mercedes, waardoor ze deelnemen onder de naam Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

      En Trutta, wIe fabriceert de AMG motor?
      => AMG-motoren worden gefabriceerd door Mercedes-AMG zelf, in hun eigen fabriek in Affalterbach, Duitsland.

      En wat is het model mercedes waar Verstappen GT3 in racet?
      => Max Verstappen racet in 2026 in de Mercedes-AMG GT3 Evo.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 09:05
    • snailer

      Posts: 32.762

      Helaas hangt mijn post in een filter. Heb nergens dacht ik een regel overtreden, maar het resultaat vertelt anders.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 09:06
    • snailer

      Posts: 32.762

      Zal wel nog een dag duren omdat het zondag is. In het kort....

      Er kan geen stikker op. Het is een fabrieksteam. Dat is heel iets anders dan een klantenteam waar kan worden onderhandeld over een plakplaatje.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 09:34
    • Pietje Bell

      Posts: 34.696

      Snailer

      Helaas hangt mijn post in een filter.
      Heb nergens dacht ik een regel overtreden,
      maar het resultaat vertelt anders.
      ========================================

      Je hebt een soort link geplaatst en die komt altijd in het filter:

      => Ja, Verstappen Racing (Verstappen punt com Racing)

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 10:03
    • snailer

      Posts: 32.762

      Ahhhh! fok ja.
      Had uiteraard de tekst 1 op 1 overgenomen...

      Thanks...

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 10:32
    • Tra893SDk

      Posts: 66

      @Snailer Dit is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld zijn. Dat hij een fabrieksmachine heeft wil niet zeggen dat hij niet gesponsord kan worden door een ander automerk, al zou het wel raar staan. Tenzij in de voorwaarden vermeld staat dat dit gewoon niet mag. Er stond ook Aston Martin op de eerste twee auto's waar RBR een Honda-motor in gebruikte. Dat was natuurlijk wel wat anders, omdat het een RBR was en geen Honda. Maar wat Verstappen runt in de GT3 is niet het officiële fabrieksteam. Het is een team met fabrieksmateriaal.
      (uiteraard zou Mercedes wel idioot zijn om het toe te staan en het niet in de voorwaarden vast te hebben liggen dat het gewoon niet mag).

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 10:46
    • snailer

      Posts: 32.762

      Technisch gesproken heb je gelijk, Tra893SDk.

      Maar stel je voor. Fabrieksteam. En dan een frod badge er op. Ik zie dat niet gebeuren. Mercedes is niet achterlijk. Waarschijnlijk is bij de onderhandelingen de nieuwe team naam onderhandeld. Het team gaat geen Ford Team Verstappen Racing heten.

      Ik sluit het uit in deze. Maar zoals gezegd. Technisch zou het kunnen als Mercedes akkoord is.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 11:11
  • Pietje Bell

    Posts: 34.696

    "Ford ziet Verstappen liever niet in een Mercedes"

    Dat is iets anders dan:

    "Maar natuurlijk zouden we hem óók graag in een Ford zien rijden"

    Wat wel waar is is dat Max graag ongezien ergens vakantie wil vieren.

    Zoals altijd hebben de paparazzi weer "toevallig" het vakantieverblijf van Piquet sr
    gevonden waar Max met zijn gezin verbleef. Er zijn foto's gemaakt op een heel klein
    privé strand in Anse des Cayes op St Barth, waar bijna nooit iemand komt.
    Gelukkig pas op hun laatste vakantiedag gepubliceerd.

    ibb.co/xKCJhXS5

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 09:45
  • schwantz34

    Posts: 41.990

    Montoya ziet Max het liefst in geen enkele auto rijden!

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 11:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar