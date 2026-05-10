Oud-coureur Juan Pablo Montoya liet recent wat stof opwaaien met een aantal uitspraken over Max Verstappen. Hij stelde onder meer dat Red Bull-partner Ford niet blij zou zijn dat Verstappen in de GT3's met een Mercedes rijdt. Ford-kopstuk Mark Rushbrook geeft nu toe dat hij Verstappen liever in een van zijn auto's zit.

Montoya zorgde voor de nodige verbazing, door te stellen dat als hij de baas van Ford zou zijn, hij het niet leuk zou vinden dat Verstappen op de Nürburgring in een Mercedes rijdt. Ford heeft zelf immers ook een GT3-programma met de Mustang, en het is opvallend dat Verstappen hier een andere weg is ingeslagen. Bij Red Bull supporten ze Verstappens raceprogramma, maar hoe kijken ze bij Ford naar de beweringen van Montoya?

Heeft Montoya een punt?

Ford Performance-topman Mark Rushbrook was aanwezig bij de WEC-race op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij door Motorsport.com werd geconfronteerd met de uitspraken van Montoya: "Natuurlijk zien we onze Ford-coureurs het liefst bij Ford blijven. We begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. We houden van zijn passie."

Rushbrook is vooral complimenteus over Verstappen: "We houden ervan dat hij een racer is. We houden van wat hij voor ons doet in de Formule 1. We waarderen wie hij is als persoon. We vinden het echt geweldig dat hij een racer is, of dat nu in het simracen of ergens anders is. Het maakt hem alleen maar beter. Dat is op dit moment het juiste programma voor hem."

Maar wat vindt Ford?

De Ford-topman geeft uiteindelijk toe dat hij het leuker zou vinden als Verstappen in een GT3 van zijn merk zou rijden: "Maar natuurlijk zouden we hem ook graag in een Ford zien rijden, in de wereld van de sportscars."

Focus op de Nürburgring

Rushbrook gaf eerder dit weekend al aan dat ze met Verstappen praten over een mogelijk uitstapje naar de Hypercars. Verstappens focus ligt nu echter nog op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij aankomend weekend zijn debuut maakt. Hij zal hier zijn Mercedes-AMG GT3 delen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.