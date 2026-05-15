Het team van Verstappen is begonnen aan de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring. In de Top Quali 1-sessie wist het team de vijfde tijd te noteren. Daarmee zijn ze door naar de Top Quali 2 die over een kleine twintig minuten begint.

Bij de start van de kwalificatie was het nog droog op het Grand Prix-circuit. De coureurs kwamen direct de baan op, en het team van Verstappen had ervoor gekozen om Lucas Auer de baan op te sturen. Hij had een halfuurtje de tijd om een snelle rondetijd te noteren, want anders was het feestje al snel voorbij. Hij moest risico's nemen, maar niet te veel.

Direct chaos

Dat de omstandigheden lastig waren, bleek al snel. Al na vijf minuten werd er namelijk een slow zone ingesteld op het Grand Prix-circuit, waar Michele Di Martino in de Audi R8 LMS GT3 #33 in volle vaart tegen de muur was geschoten. Voor dit team was dat een flinke tegenslag, maar voor de andere teams was het ook niet handig. Ze moesten hierdoor immers van het gas gaan op dit gedeelte van de baan.

Er was nog meer drama, want op de Nordschleife spinde de ROWE Racing BMW #1 met Kelvin van der Linde achter het stuur. De Zuid-Afrikaan was van de baan gespind, maar wist zijn auto wonder boven wonder uit de muur te houden. Het zorgde wel weer voor gele vlaggen, maar hij kon zijn wegvervolgen.

Hoe begon team Verstappen?

Auer begon de kwalificatie met een tijd die goed genoeg was voor de veertiende positie, wat goed was voor een plekje in de Top Quali 2. De Oostenrijker moest nog wel aan de bak, want de baanomstandigheden bleven veranderen, andere topcoureurs hadden last van verkeer en er moesten nog veel tijden worden neergezet.

Ingewikkelde situatie

De auto's die zich voorafgaand aan het evenement al hadden gekwalificeerd voor de Top Quali 3, mochten in deze sessie ook deelnemen. Het zorgde voor de nodige verwarring, want deze auto's konden zich ook mengen in de strijd om de snelste tijd in deze sessie. Voor het team van Verstappen was het wel duidelijk: ze moesten een zo snel mogelijke tijd noteren. Dat betekende dat ze in principe bij de twintig snelste auto's moesten zitten.

Hoe ging het met Auer?

Auer zag dat alle coureurs steeds sneller en snellere tijden noteerden, en hij deed zelf ook mee met dit circus. Hij noteerde een derde tijd, maar zag dat hij direct werd terugverwezen naar de vierde tijd. In de slotminuten gingen de coureurs sneller en sneller, en wist Auer zelfs een aantal paarse sectortijden te noteren. Hij betrad hiermee de top drie.

Na het vallen van de vlag zaten veel coureurs nog op een tijd, en Auer moest nog even pushen. Hij wist de vierde tijd te noteren, en moest dik twee seconden toegeven op de snelste tijd van Mattia Drudi in een Aston Martin.