Het team van Max Verstappen is voortvarend begonnen aan hun avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen maakte direct veel indruk, en daar is zijn teamgenoot Jules Gounon zeer blij mee. De in Andorra woonachtige Fransman stelt dat Verstappen van een andere planeet komt.

Samen met Lucas Auer en Daniel Juncadella gaan Verstappen en Gounon dit weekend op jacht naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Op donderdag kwamen ze in actie tijdens de eerste twee kwalificatietrainingen, en dat zag er zeker niet slecht uit. Ze kwamen tot de derde tijd op de donderdag, en dat geeft de burger moed voor de strijd om de pole position in de Top Quali's van vandaag.

Hoe is Verstappen als teamgenoot?

Gounon is blij met het feit dat Verstappen zijn teamgenoot is, en sprak zich uit in een interview met Motorsport.com: "Max is een geweldige teamgenoot om erbij te hebben. Sinds de eerste test die we samen deden in Estoril, begreep ik meteen dat hij van een andere planeet komt. Op een goede manier, hoor! Die gast is gewoon ongelooflijk!"

Verstappen zorgt voor Gounon ook voor een goede sfeer binnen het team: "Daarnaast is hij ook gewoon een heel fijne teamgenoot. Als ik geheugenverlies zou hebben en ik de persoon niet zou kennen, dan zou ik denken: 'Wauw, dit is echt een geweldige zet van Mercedes-AMG geweest om deze coureur bij ons te halen, want hij is snel, aardig en leuk om mee samen te werken.'"

Waarom is Verstappen een goede teamgenoot?

Het is volgens Gounon de ideale mix voor een race als de 24 uur van de Nürburgring: "Uiteindelijk is dat precies wat je nodig hebt in een langeafstandsrace. In endurance deel je ontzettend veel dingen met elkaar, dus als je het niet goed kan vinden met je teamgenoot, dan is het heel moeilijk om een goede sfeer binnen het team te krijgen. En Max is gewoon heel erg prettig. Hij is open, heel erg nederig. Er is totaal geen ego. Op dat vlak is hij echt een geweldige teamgenoot."