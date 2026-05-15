Uitslag Top Quali 2: Verstappen pakt zesde tijd, belangrijke concurrent valt weg

<b> Uitslag Top Quali 2: </b> Verstappen pakt zesde tijd, belangrijke concurrent valt weg

Top Qualifying 2 voor de 24 uurs-race van de Nürburgring zit erop. Op de Nordschleife kwamen de GT-bolides voor de tweede maal in actie om zich te kwalificeren voor de race die morgen van start gaat. Ook Max Verstappen kwam in actie op het legendarische circuit in Duitsland. 

Verstappens teamgenoot - Lucas Auer - kwam met speels gemak door het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Oostenrijker liet zien dat de Mercedes-bolide in staat is om voorin het veld mee te doen tijdens de 24 uurs-race. Nadien was het de beurt aan Verstappen die de honneurs waarnam voor het tweede gedeelte van de kwalificatie. 

Aangename verrassing voor Verstappen

Al snel in de kwalificatie kreeg het team van Verstappen een aangename verrassing op het netvlies. Mario Engel - een van de voornaamste concurrenten van het team van de Nederlander - crashte in Top Qualifying 2 en schakelde zichzelf uit voor het restant van vandaag. De Duitser, die bekendstaat niet bevriend te zijn met Verstappen, stapte vol ongeloof en teleurstelling uit. 

Het duurde enige tijd voordat de Mercedes van Engel weg getakeld kon worden. Uiteindelijk werd de bolide van de GT3-coureur opgeruimd en hoefde de gele vlag niet meer gezwaaid te worden. 

Verstappen komt nipt goed weg 

Verstappen leek even naar de snelste tijd van het tweede kwalificatiegedeelte te gaan, maar werd prompt verrast door andere rijders. Nick Yelloly zette uiteindelijk de snelste tijd neer, terwijl de Nederlander wegviel richting de zesde plaats. Even billenknijpen dus voor de F1-coureur, maar uiteindelijk ging hij door naar het derde gedeelte. 

Daniel Juncadella zal het stuur overnemen van Verstappen in het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie. De Spanjaard zal de definitieve gooi moeten doen naar pole position voor de race. 

 

  • 11
  • 15 mei 2026 - 11:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (17)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.292

    Spannende kwali. Op zon lange baan en dan zon kleine verschillen. Max gaat de top 7 kwalificatie rijden of niet?

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 11:46
    • da_bartman

      Posts: 6.595

      Ik denk dat Juncadella TQ3 gaat rijden, volgens mij moet er steeds een andere rijder rijden.

      • + 3
      • 15 mei 2026 - 11:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.762

      Dani Juncadella gaat inderdaad in Top Qualifying 3 strijden
      om de pole position.

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 12:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.292

      Aah oke. Ben benieuwd.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.243

    "Al snel in de kwalificatie kreeg het team van Verstappen een aangename verrassing op het netvlies. Mario Engel - een van de voornaamste concurrenten van het team van de Nederlander - crashte in Top Qualifying 2".

    Ik denk niet dat Max daar blij mee is of aangenaam verrast...die wil zich meten met de beste coureurs uit de GT3.
    En Mario Engel is in ieder geval zeer ervaren en snel.

    • + 11
    • 15 mei 2026 - 11:58
    • Need5Speed

      Posts: 3.802

      Mario en Max hebben het allang bijgelegd, Engel bestuurt zelfs de andere Mercedes GT3 van het Winward team dus ze zijn teamgenoten.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:18
    • Need5Speed

      Posts: 3.802

      Maro Engel, ik trap er ook in...

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:19
    • snailer

      Posts: 32.857

      Ik heb inderdaad ook wat moeite met deze tekst. Aangenaam voelen om de ellende van een ander.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:53
    • snailer

      Posts: 32.857

      @Need5speed, was het Maro Engel die vertelde dat hij de hele stint van Verstappen had zitten kijken en dat hij onder de indruk was? Of was dat weer een ander?

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:55
  • El Maximo

    Posts: 312

    Toch maakt het team teveel foutjes... nu weer door Max niet op het moment supreme op de baan te hebben.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 32.857

      Met wisselende omstandigheden is starten in q1 goed genoeg. Dan starten ze voorin. Risico's nemen voor pole en crashen.... dat helpt.

      Verstandige keuze. Door Verstappen in Q2 te laten rijden is Q1 redelijk zeker. Hoewel met dit soort omstandigheden er ook veel geluk moet zijn met eventuele crashes en vlaggen.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:48
    • snailer

      Posts: 32.857

      Overigens doe ik net alsom ik verstand heb van 24h racen. Heb me wel proberen in te lezen, omdat het racen nog echt racen is hier op de rinng.

      Ik praat dus anderen een beetje na. Verstanig zijn is zeer belangrijk. Het gaat om uithoudigsvermogen van mens en materiaal. Dat geldt op de ring nog meer dan op andere banen.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:50
  • El Maximo

    Posts: 312

    Trouwens in een ander stukje op deze site steekt Engel volledig de loftrompet af over Max... is ie nou wel of niet op goede voet met Max?

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 12:05
    • Eddie69

      Posts: 5

      Ja

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 34.762

      Nu wel, nadat Max hem op zijn nummer heeft gezet na zijn eerste ervaringen op de NSL. Maro downplayde Max zijn prestaties met ongefundeerde argumenten en daar reageerde Max heel netjes op met feiten.

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 12:11
    • Pietje Bell

      Posts: 34.762

      Twitterbericht van Maro gevonden:

      ibb.co/C5WNBGXG

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 12:18
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.292

      Maro wie?

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 12:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

