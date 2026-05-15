Top Qualifying 2 voor de 24 uurs-race van de Nürburgring zit erop. Op de Nordschleife kwamen de GT-bolides voor de tweede maal in actie om zich te kwalificeren voor de race die morgen van start gaat. Ook Max Verstappen kwam in actie op het legendarische circuit in Duitsland.

Verstappens teamgenoot - Lucas Auer - kwam met speels gemak door het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Oostenrijker liet zien dat de Mercedes-bolide in staat is om voorin het veld mee te doen tijdens de 24 uurs-race. Nadien was het de beurt aan Verstappen die de honneurs waarnam voor het tweede gedeelte van de kwalificatie.

Through to Qualifying 2 🔥 Max is up next 💪 pic.twitter.com/iXkbl6Ra4R — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 15, 2026

Aangename verrassing voor Verstappen

Al snel in de kwalificatie kreeg het team van Verstappen een aangename verrassing op het netvlies. Mario Engel - een van de voornaamste concurrenten van het team van de Nederlander - crashte in Top Qualifying 2 en schakelde zichzelf uit voor het restant van vandaag. De Duitser, die bekendstaat niet bevriend te zijn met Verstappen, stapte vol ongeloof en teleurstelling uit.

Het duurde enige tijd voordat de Mercedes van Engel weg getakeld kon worden. Uiteindelijk werd de bolide van de GT3-coureur opgeruimd en hoefde de gele vlag niet meer gezwaaid te worden.

Verstappen komt nipt goed weg

Verstappen leek even naar de snelste tijd van het tweede kwalificatiegedeelte te gaan, maar werd prompt verrast door andere rijders. Nick Yelloly zette uiteindelijk de snelste tijd neer, terwijl de Nederlander wegviel richting de zesde plaats. Even billenknijpen dus voor de F1-coureur, maar uiteindelijk ging hij door naar het derde gedeelte.

Daniel Juncadella zal het stuur overnemen van Verstappen in het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie. De Spanjaard zal de definitieve gooi moeten doen naar pole position voor de race.