Max Verstappen zal woensdag niet aanwezig zijn tijdens het traditionele openingsevenement van de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander, die dit weekend zijn debuut maakt in de legendarische etmaalrace op de Nordschleife, ontbreekt op de zogenoemde Adenauer Racing Day, waar teams en coureurs zich normaal aan de fans presenteren.

De afwezigheid van Verstappen is opvallend, aangezien de viervoudig wereldkampioen dé grote publiekstrekker van het evenement is. Voor de historische race werden alle weekendtickets en zaterdagkaarten uitverkocht, terwijl er volgens berichten meer dan 300.000 toeschouwers worden verwacht rond de Nürburgring.

Geen Verstappen tijdens traditionele parade door Adenau

Woensdagmiddag trekken normaal gesproken tientallen racewagens door het centrum van Adenau, waar fans tussen 16.00 uur en 19.00 uur de kans krijgen om dicht bij de coureurs te komen. Vooral Verstappen zou ongetwijfeld op massale belangstelling kunnen rekenen.

Toch zal de Nederlander daar niet opduiken. Ook zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer slaan het evenement over. Volgens informatie van GPToday.net werd die beslissing bewust genomen vanwege de enorme publieke belangstelling en de beperkte afscherming tijdens de parade door Adenau.

De organisatie verwacht namelijk een gigantische toestroom van fans, terwijl de wagens tijdens het evenement vrijwel ongehinderd tussen het publiek rijden. Daardoor zou ervoor gekozen zijn om Verstappen Racing niet te laten deelnemen aan de openingsceremonie.

Toch genoeg spektakel voor fans op Nürburgring

Hoewel Verstappen verstek laat gaan op de race-dag, hoeven fans zich niet te vervelen op en rond de Nürburgring. Naast de raceactie staan er ook tal van nevenactiviteiten op het programma.

Zo kunnen bezoekers handtekeningen verzamelen, attracties bezoeken of spectaculaire demonstraties bekijken. Op vrijdagavond vindt bijvoorbeeld opnieuw de populaire Falken Drift Show plaats op de Müllenbachschleife, traditioneel een van de blikvangers van het raceweekend.

Voor Verstappen begint het echte werk uiteraard later op de baan, waar hij samen met Juncadella, Gounon en Auer meteen tot de favorieten voor de eindzege wordt gerekend.