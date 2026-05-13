Verstappen mist openingsevenement tijdens raceweekend op Nürburgring

Max Verstappen zal woensdag niet aanwezig zijn tijdens het traditionele openingsevenement van de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander, die dit weekend zijn debuut maakt in de legendarische etmaalrace op de Nordschleife, ontbreekt op de zogenoemde Adenauer Racing Day, waar teams en coureurs zich normaal aan de fans presenteren.

De afwezigheid van Verstappen is opvallend, aangezien de viervoudig wereldkampioen dé grote publiekstrekker van het evenement is. Voor de historische race werden alle weekendtickets en zaterdagkaarten uitverkocht, terwijl er volgens berichten meer dan 300.000 toeschouwers worden verwacht rond de Nürburgring.

Geen Verstappen tijdens traditionele parade door Adenau

Woensdagmiddag trekken normaal gesproken tientallen racewagens door het centrum van Adenau, waar fans tussen 16.00 uur en 19.00 uur de kans krijgen om dicht bij de coureurs te komen. Vooral Verstappen zou ongetwijfeld op massale belangstelling kunnen rekenen.

Toch zal de Nederlander daar niet opduiken. Ook zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer slaan het evenement over. Volgens informatie van GPToday.net werd die beslissing bewust genomen vanwege de enorme publieke belangstelling en de beperkte afscherming tijdens de parade door Adenau.

De organisatie verwacht namelijk een gigantische toestroom van fans, terwijl de wagens tijdens het evenement vrijwel ongehinderd tussen het publiek rijden. Daardoor zou ervoor gekozen zijn om Verstappen Racing niet te laten deelnemen aan de openingsceremonie.

Toch genoeg spektakel voor fans op Nürburgring

Hoewel Verstappen verstek laat gaan op de race-dag, hoeven fans zich niet te vervelen op en rond de Nürburgring. Naast de raceactie staan er ook tal van nevenactiviteiten op het programma.

Zo kunnen bezoekers handtekeningen verzamelen, attracties bezoeken of spectaculaire demonstraties bekijken. Op vrijdagavond vindt bijvoorbeeld opnieuw de populaire Falken Drift Show plaats op de Müllenbachschleife, traditioneel een van de blikvangers van het raceweekend.

Voor Verstappen begint het echte werk uiteraard later op de baan, waar hij samen met Juncadella, Gounon en Auer meteen tot de favorieten voor de eindzege wordt gerekend.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.734

    Heel verstandig dat hij en die andere coureurs daar niet aan meedoen.
    Lijkt me wel een hele mooie belevenis om daar als toeschouwer bij te zijn.
    Max is even na vieren op Bonn/Köln Airport geland.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 16:44
  • Larry Perkins

    Posts: 64.959

    Nadat Verstappen al geen ervaring op kon doen in het donker mist hij nu weer de testkilometers van de parade door Adenau. Als dat Max en kornuiten zondag maar niet gaat opbreken...

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 17:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.734

      Haha, Chris Lolham is er wel en postte net deze foto.
      De coureurs moeten zich echt een weg zoeken tussen de menigte.

      ibb.co/HTD74FrS

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.959

      Chris Piemelkipfilet* is flink de löl...

      * L.lham komt in het filter

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:16
  • Pietje Bell

    Posts: 34.734

    "Eerder op de dag maakte de organisatie van de 24 uur van de Nürburgring bekend dat Max Verstappen en zijn team afwezig zouden zijn tijdens de traditionele parade door het dorpje Adenau, dat gezien wordt als de officiële aftrap van het raceweekend in de Duitse Eifel.

    Deze keuze werd gemaakt vanwege veiligheidsoverwegingen. Om die reden zal Verstappen ook de meet-and-greet en handtekeningensessie later deze week aan zich voorbij laten gaan.

    Het officiële X-account van de 24 uur van de Nürburgring deelt nu de eerste beelden van de parade in Adenau, die om 16.00 uur begon. En wat direct opvalt, is dat de auto van #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing toch aanwezig is bij de parade.

    Er zit echter niemand in de Mercedes-AMG GT3. Op de foto is duidelijk te zien dat de auto wordt voortgeduwd door een aantal teamleden."

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 18:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
