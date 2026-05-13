Max Verstappen is onderweg naar Duitsland voor de 24 uur van de Nürburgring. De verwachtingen zijn hoog, en voor Verstappen gaat er hiermee een droom in vervulling. Hij zal later vanmiddag arriveren in Duitsland, en kruipt morgen achter het stuur tijdens de eerste kwalificatietraining.

Verstappen bracht gisteren een bezoekje aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes om zich voor te bereiden op de Grand Prix van Canada. Nu focust hij zich weer volledig op de Nürburgring, en GPToday.net heeft begrepen dat hij elk moment kan vertrekken vanaf het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Verstappen heeft een kort vluchtje voor de boeg, en landt rond 16:00 op het vliegveld van Keulen.

Verstappen debuteert dit weekend in de 24 uur van de Nürburgring, en hij heeft zich in de afgelopen maanden zo goed mogelijk voorbereid op dit avontuur. Hij nam deel aan meerdere NLS-races, en testte met zijn Mercedes-AMG GT3 op de Nordschleife. Ze laten niets aan het toeval over, en met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer heeft Verstappen drie zeer ervaren teamgenoten.

Wat moet Verstappen morgen doen?

Verstappen kiest ervoor om pas laat af te reizen naar de Nürburgring. Hij zal naar verwachting later vanmiddag landen, maar het is niet duidelijk of hij dan direct een bezoekje brengt aan het circuit. Morgen staan er twee kwalificatietrainingen op het programma, waarvan vooral de avondsessie belangrijk is voor Verstappen. In de sessie van 20:00 tot en met 23:30 krijgt de Nederlander de kans om voor het eerst meters te maken in het donker.

Wanneer wordt het belangrijk?

Op vrijdag staan de eerste echt belangrijke sessies op het programma. Dan wordt namelijk de Top Quali op het programma, waarin Verstappen en zijn team aan de bak moeten gaan. Ze hebben zich immers nog niet gekwalificeerd voor de strijd om de pole position, en zullen dus de hele dag niets aan het toeval overlaten. Op zaterdag gaat de race dan om 15:00 van start.

Verstappen heeft zijn batterij in ieder geval opgeladen voor de strijd. Na de Grand Prix van Miami vierde hij met zijn gezin kort vakantie, waarna hij afgelopen weekend weer thuiskwam.