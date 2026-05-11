Bekijk hier het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk weekend. Hij maakt zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, en hij krijgt het zeer druk. Voorafgaand aan de 24-uursrace staan er namelijk nog veel meer trainingen en kwalificaties op het programma.

Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer gaan donderdag voor het eerst de baan op voor de eerste kwalificatietraining. De eerste sessie wordt om 13:15 afgetrapt, waarna er in de avond ook nog een sessie van 3,5 uur op het programma staat. Het gaat hier om een kwalificatietraining, en de belangrijke Top Qualifying-sessies staan de volgende dag pas op het programma.

Wanneer worden de knikkers verdeeld?

Op vrijdag worden er vier sessies verreden: drie Top Qualifying-sessies en een kwalificatietraining. Verstappen en zijn team moeten zich nog kwalificeren voor de Top Qualifying waarin er zal worden gestreden voor de pole position. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Verstappen en zijn team zich voor deze sessie kunnen kwalificeren.

Op zaterdag is het tijd voor het echte werk, maar in de ochtend krijgen de teams nog één keer de kans om de baan te verkennen. Om 10:00 gaat de Warm-Up van start, waar de coureurs een uurtje de kans krijgen om te rijden. De formatieronde gaat om 14:40 van start, waarna de race zelf om 15:00 zal starten. 

Tijdschema 24 uur van de Nürburgring:

Donderdag 14 mei:

Kwalificatietraining 1: 13:15 - 15:15

Kwalificatietraining 2: 20:00 - 23:30

Vrijdag 15 mei:

Top Qualifying 1: 10:15 - 10:45

Top Qualifying 2: 11:05 - 11:35

Kwalificatietraining 3: 12:00 - 13:05

Top Qualifying 3: 13:35 -  14:35

Zaterdag 16 mei:

Warm-Up: 10:00 - 11:00

Startopstelling: 12:45 - 14:40

Formatieronde: 14:40

Start van de race: 15:00

Zondag 17 mei:

Finish van de race: 15:00

Waar is de 24 uur van de Nürburgring te zien?

De 24 uur van de Nürburgring is op verschillende manieren te volgen. Zo kan er worden gekeken naar Viaplay, en worden de sessies ook uitgezonden via verschillende kanalen op YouTube en op Red Bull TV.

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.922

    Zondag 17 mei:

    🏆Siegerehrung Max Verstappen und kornuiten: 15:30 uur.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 14:53
  • Aajd Flupke

    Posts: 164

    Ik heb er nu al zin in

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 15:58
  • Bertrand Gachot

    Posts: 574

    Parkeerkosten een historisch overzicht:
    Parkplatz 4 1927-2025 : 0 euro
    Parkplatz 4: 2026: 10 euro

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 16:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

