Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk weekend. Hij maakt zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, en hij krijgt het zeer druk. Voorafgaand aan de 24-uursrace staan er namelijk nog veel meer trainingen en kwalificaties op het programma.

Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer gaan donderdag voor het eerst de baan op voor de eerste kwalificatietraining. De eerste sessie wordt om 13:15 afgetrapt, waarna er in de avond ook nog een sessie van 3,5 uur op het programma staat. Het gaat hier om een kwalificatietraining, en de belangrijke Top Qualifying-sessies staan de volgende dag pas op het programma.

Wanneer worden de knikkers verdeeld?

Op vrijdag worden er vier sessies verreden: drie Top Qualifying-sessies en een kwalificatietraining. Verstappen en zijn team moeten zich nog kwalificeren voor de Top Qualifying waarin er zal worden gestreden voor de pole position. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Verstappen en zijn team zich voor deze sessie kunnen kwalificeren.

Op zaterdag is het tijd voor het echte werk, maar in de ochtend krijgen de teams nog één keer de kans om de baan te verkennen. Om 10:00 gaat de Warm-Up van start, waar de coureurs een uurtje de kans krijgen om te rijden. De formatieronde gaat om 14:40 van start, waarna de race zelf om 15:00 zal starten.

Tijdschema 24 uur van de Nürburgring:

Donderdag 14 mei:

Kwalificatietraining 1: 13:15 - 15:15

Kwalificatietraining 2: 20:00 - 23:30

Vrijdag 15 mei:

Top Qualifying 1: 10:15 - 10:45

Top Qualifying 2: 11:05 - 11:35

Kwalificatietraining 3: 12:00 - 13:05

Top Qualifying 3: 13:35 - 14:35

Zaterdag 16 mei:

Warm-Up: 10:00 - 11:00

Startopstelling: 12:45 - 14:40

Formatieronde: 14:40

Start van de race: 15:00

Zondag 17 mei:

Finish van de race: 15:00

Waar is de 24 uur van de Nürburgring te zien?

De 24 uur van de Nürburgring is op verschillende manieren te volgen. Zo kan er worden gekeken naar Viaplay, en worden de sessies ook uitgezonden via verschillende kanalen op YouTube en op Red Bull TV.