Max Verstappen begint zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring zonder enige vrijstelling. De viervoudig wereldkampioen moet net als bijna al zijn concurrenten het volledige kwalificatietraject afleggen, omdat zijn team niet tot de succesvolste teams behoort na de eerdere NLS-races en de qualifiers. Mede door de diskwalificatie tijdens NLS2 en technische problemen in de tweede qualifier-race begint Verstappen Racing van nul. De ironie is groot: bij de vijf teams die wél zeker zijn van een optreden in de laatste en beslissende kwalificatiesessie zit Nederlands gezelschap. Thierry Vermeulen, Verstappens protégé, is dankzij zijn poleronde voor de tweede qualifier-race al zeker van een plekje in Top Qualifying 3, en dus ook van minstens een twaalfde startplek.

DSQ en technische pech als dubbele domper

De aanloop naar de 24-uursrace verliep verre van vlekkeloos voor het team. Verstappen domineerde NLS2 vanaf pole position samen met Jules Gounon en Dani Juncadella, maar de Mercedes-AMG werd gediskwalificeerd omdat er één set banden meer was gebruikt dan toegestaan, zeven in plaats van zes. Teambaas Stefan Wendl van Mercedes-AMG Customer Racing omschreef het als "een NLS-weekend dat we niet gauw gaan vergeten", waarbij "een fout achter de schermen tot een diskwalificatie heeft geleid, en dat doet pijn". Daarna volgde tijdens de tweede qualifier-race opnieuw tegenvaller, ditmaal door technische problemen.

Verstappen zelf bleef nuchter na de diskwalificatie. "We hebben een kleine fout gemaakt tijdens de kwalificatie en de pitstoptraining: we hebben een extra set banden gemonteerd tijdens de pitstops. Maar tijdens de race is het simpel, want iedereen gebruikt vier sets nieuwe banden. Het is jammer om de overwinning mis te lopen, maar tegelijkertijd geeft het het team waarschijnlijk de kans om dingen te verfijnen."

Gauntlet van TQ1 tot TQ3

De vijf teams met een vrijstelling stromen pas in bij TQ3. Dat betekent dat 44 teams, waaronder de #3 Winward Racing van Max Verstappen, moeten aantreden in TQ1. Eén coureur per team krijgt een half uur om een zo snel mogelijke rondetijd neer te zetten, wat in de praktijk neerkomt op twee ronden. De twintig snelste teams in TQ1 gaan door naar TQ2. De overige 24 teams kennen na die sessie hun startposities tussen P26 en P49.

Verstappen deelt de Mercedes-AMG GT3 met Lucas Auer, een van zijn teamgenoten voor de 24 uur van de Nürburgring. Auer bewees tijdens de qualifiers al wat hij kan: met een rondetijd van 8:13,351 pakte hij de vijfde startpositie in de Top Qualifying van de tweede qualifier-race. Vermeulen deed op diezelfde ochtend nog beter. Met een tijd van 8:10.275 minuten bleef hij verrassend de concurrentie nipt voor; David Jahn kwam slechts één duizendste tekort.

Vermeulen, zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, wordt via Verstappen.com Racing gesteund in zijn motorsportcarrière. Dat hij nu eerder door de kwalificatiepoort loopt dan de man die hem daarheen hielp, is de opvallendste draai in het Nürburgring-verhaal van 2026. Vermeulen is zeker van een plekje in Top Qualifying 3, en dus ook van minstens een twaalfde startplek.