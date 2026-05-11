Max Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie races kwam hij er niet aan te pas, maar in Miami zag het er allemaal iets beter uit. De titel lijkt uit zicht, maar Bernie Ecclestone ziet dat anders. Hij ziet Verstappen en Andrea Kimi Antonelli als de titelfavorieten.

Verstappen maakte na de eerste drie races een gefrustreerde indruk, en dreigde zelfs met een vertrek uit de Formule 1. In Miami introduceerde Red Bull echter een groot updatepakket, en Verstappen voelde zich weer wat beter in de auto. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar moest uiteindelijk een inhaalrace rijden na een spin in de openingsronde.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Verstappen heeft een grote achterstand op WK-leider Antonelli, maar dat maakt volgens voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone weinig uit. De Brit komt met een opmerkelijke voorspelling als hij door de Zwitserse krant Blick wordt gevraagd naar wie de titelfavoriet is: "Antonelli of Verstappen wordt wereldkampioen!"

Waarom ziet Ecclestone Verstappen als titelfavoriet?

Het is een opmerkelijke uitspraak van Ecclestone, die als enige nog lijkt te geloven in de titelkansen van Verstappen. De 95-jarige Brit heeft een verklaring voor het aanwijzen van Verstappen als titelfavoriet: "Red Bull heeft blijkbaar hun dip overwonnen. Max heeft zijn heilige vuur weer hervonden, en als hij dat doet, dan is hij heel gevaarlijk!"

Verstappen heeft een wonder nodig

Verstappen heeft echter een wonder nodig om nog in aanmerking te komen voor de wereldtitel in de Formule 1. Na vier races staat hij slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 WK-punten achter zijn naam. Hij heeft een enorme achterstand op Mercedes-coureur Antonelli, die drie van de eerste vier races wist te winnen. De jonge Italiaan voert het kampioenschap aan met honderd punten.

Verstappen liet vorig jaar zien dat hij een wonder werkelijkheid kan laten worden, toen hij in de tweede seizoenshelft het gat met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri dichtreed. Hij vocht zich terug in de strijd om de wereldtitel, maar kwam net te kort om Norris te verslaan.