Opmerkelijk: Ecclestone ziet Verstappen als titelfavoriet

Max Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie races kwam hij er niet aan te pas, maar in Miami zag het er allemaal iets beter uit. De titel lijkt uit zicht, maar Bernie Ecclestone ziet dat anders. Hij ziet Verstappen en Andrea Kimi Antonelli als de titelfavorieten.

Verstappen maakte na de eerste drie races een gefrustreerde indruk, en dreigde zelfs met een vertrek uit de Formule 1. In Miami introduceerde Red Bull echter een groot updatepakket, en Verstappen voelde zich weer wat beter in de auto. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar moest uiteindelijk een inhaalrace rijden na een spin in de openingsronde.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Verstappen heeft een grote achterstand op WK-leider Antonelli, maar dat maakt volgens voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone weinig uit. De Brit komt met een opmerkelijke voorspelling als hij door de Zwitserse krant Blick wordt gevraagd naar wie de titelfavoriet is: "Antonelli of Verstappen wordt wereldkampioen!"

Waarom ziet Ecclestone Verstappen als titelfavoriet?

Het is een opmerkelijke uitspraak van Ecclestone, die als enige nog lijkt te geloven in de titelkansen van Verstappen. De 95-jarige Brit heeft een verklaring voor het aanwijzen van Verstappen als titelfavoriet: "Red Bull heeft blijkbaar hun dip overwonnen. Max heeft zijn heilige vuur weer hervonden, en als hij dat doet, dan is hij heel gevaarlijk!"

Verstappen heeft een wonder nodig

Verstappen heeft echter een wonder nodig om nog in aanmerking te komen voor de wereldtitel in de Formule 1. Na vier races staat hij slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 WK-punten achter zijn naam. Hij heeft een enorme achterstand op Mercedes-coureur Antonelli, die drie van de eerste vier races wist te winnen. De jonge Italiaan voert het kampioenschap aan met honderd punten.

Verstappen liet vorig jaar zien dat hij een wonder werkelijkheid kan laten worden, toen hij in de tweede seizoenshelft het gat met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri dichtreed. Hij vocht zich terug in de strijd om de wereldtitel, maar kwam net te kort om Norris te verslaan.

F1 Nieuws Max Verstappen Bernie Ecclestone Red Bull Racing

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.216

    Bernie heeft zeker nog 'n moeizame zaadlozing gehad....dan ben je ff van de wereld hè en ga je raaskallen......ik heb daar ervaring mee dus.

    • 11 mei 2026 - 11:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
