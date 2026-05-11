Romain Grosjean is opnieuw in opspraak geraakt. De Fransman, die tegenwoordig actief is in de IndyCar, kwam in een incident verwikkeld met Marcus Armstrong. Nadien zocht hij zijn concurrent op wat bijna eindigde in een vechtpartij.

Voor Grosjean verliep de wedstrijd op de road course van Indianapolis dramatisch. De voormalig Formule 1-coureur begon nog vanaf de elfde plek, maar zakte weg naar de laatste positie. Armstrong kende juist een sterkere race en werkte zich op naar P11. Na de finish leek de frustratie bij Grosjean echter hoog opgelopen.

Grosjean zoekt Armstrong op in pitstraat

Kort na het vallen van de finishvlag verschenen beelden op sociale media waarop te zien was hoe Grosjean verhaal ging halen bij de pitbox van Armstrong. Teamleden van de Nieuw-Zeelander moesten tussenbeide komen toen de Fransman zichtbaar geëmotioneerd richting de coureur liep. Volgens berichten zou Grosjean zelfs hebben geroepen dat hij Armstrong een paar klappen wilde verkopen.

Armstrong keek achteraf verbaasd op van de uitbarsting van zijn collega. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat er aan de hand was, maar hij leek ineens zin te hebben in een gevecht. Een soort UFC of MMA, terwijl ik daar normaal niet echt mee bezig ben”, reageerde hij met een knipoog. De Nieuw-Zeelander maakte er vervolgens luchtig een grap van: “Gelukkig stond er een teamgenoot van zo’n 350 pond achter me, dus ergens moet ik Romain krediet geven. Je hebt best lef nodig om dan alsnog op iemand af te stappen.”

Misverstand volgens Grosjean

Armstrong grapte verder dat hij bijna via de boordradio had gevraagd of het team zich moest voorbereiden op een knokpartij in de pitstraat. “We hebben het daar weleens voor de grap over gehad: stel dat er ooit ruzie uitbreekt in de pitlane, hoe zouden we ervoor staan? Ik denk dat we onze mannetje wel zouden staan”, klonk het lachend.

Niet veel later kwam echter een ander verhaal naar buiten. Journalist Marshall Pruett liet weten contact te hebben gehad met Grosjean, die stelde dat de situatie uit zijn verband was getrokken. Volgens de Fransman probeerde hij enkel met Armstrong in gesprek te gaan en was de opmerking over slaan als grap bedoeld. Kort daarna werden de twee inderdaad samen pratend gespot, wat erop wees dat de lucht alweer snel geklaard was.